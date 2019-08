Competitividad empresarial en la Alianza del Pacífico

Además de las cifras globales de competitividad, otro indicador muy valioso es dado a conocer de manera regular por el Banco Mundial. Se trata de la calificación de “Doing Business”, la que centra su atención en el ambiente de negocios, incluyendo en esto, procesos burocráticos para iniciar empresas, aspectos fiscales, y respeto de disposiciones legales en general y contractuales en particular, infraestructura productiva y tamaño de mercados.



De conformidad con los datos del Banco Mundial, la competitividad de los países latinoamericanos y en el ámbito mundial mantiene las principales posiciones estructurales. El país que sería el más competitivo es Nueva Zelanda, con un puntaje sobre 100 de 86.59; el segundo lugar es Singapur con un puntaje de 85.24 y el tercer lugar corresponde a Dinamarca, con un 84.64 de indicador. Se confirma con ello la notable competitividad de dos regiones, las mismas que se pelean los puestos en los mejores sistemas educativos: el Sud-Este Asiático y los Países Nórdicos.



En cuanto a Latinoamérica, y más en particular a los países que conforman la Alianza del Pacífico (AP) México es el país más competitivo, ocupando el puesto número 54 en el escalafón mundial con 72.09 de puntaje sobre un total de 100. Chile se encuentra muy cercano a México. Las diferencias entre ellos son matemáticas más no tienen significancia estadística. Chile ocupa el puesto 56 del escalafón, con un puntaje total de 71.81.



Las otras dos posiciones restantes de la AP, son ocupadas en primer lugar por Colombia, en el puesto 65.17 del escalafón con un puntaje de 69 puntos; y luego está en el puesto 68, Perú, en la posición 68 con un total de 68.83 puntos.



Entre los rasgos a destacar en todo esto es cómo, a pesar de estar estrechamente ligada la economía de México con Estados Unidos y tener que soportar el inestable escenario de las medidas políticas impredecibles de Trump, México ha logrado superar por escaso margen, tiene prácticamente el mismo nivel de competitividad que Chile. Tómese en cuenta que la economía mexicana tiene mayor nivel de diversificación.



Por otro lado, Chile mantiene niveles de competitividad que contrastan con las posiciones de otros países latinoamericanos, tal el caso del Triángulo Norte de Centroamérica. Todo ello, a pesar de la fuerte dependencia de la economía chilena respecto a los minerales, el cobre en especial, y a que los niveles sociales en el país austral tienen el reto de ir superando cada vez con más intensidad, la inequidad social prevaleciente.



GIOVANNI E. REYES - ESPECIAL PARA PORTAFOLIO

Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario.