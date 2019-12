Consejos que Uber recomienda seguir en esta temporada

Uber quiere que sus usuarios celebren las fiestas de Navidad y fin de año con más seguridad, es por ello que busca crear conciencia sobre los riesgos que implica manejar en estado de embriaguez.



Con la campaña #DejaElCarroEnCasa quiere recordarle a las personas la opción de utilizar la app de Uber para evitar manejar si han ingerido bebidas alcohólicas y poder así disfrutar de las celebraciones.



Según cifras del Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, el año pasado, durante la temporada decembrina se reportaron 763 muertes por accidentes de tránsito, de los cuales el 31% ocurrieron por conducir bajo estado de embriaguez. Adicional, la Policía de Tránsito impuso 2.222 multas por conducir bajo los efectos del alcohol durante el mes de diciembre.



“Para la app de Uber la seguridad es una prioridad. No solo se trata de acciones que se desarrollan dentro de la aplicación, además va más allá, creando conciencia en las comunidades para que todos puedan disfrutar de esta temporada de celebraciones sin percances.” Afirmó Nicolás Pardo, gerente general de Uber Colombia.



A continuación, algunos consejos.



● Ten presente la cantidad de personas que viajan contigo y elige la opción acorde a la capacidad del auto. Recuerda que en la app puedes escoger la opción que se ajuste a tu necesidad. Evita que el Socio Conductor registrado en la app rechace el viaje o tenga problemas con las autoridades por sobrecupo.



● Trata el auto en el que viajas como si fuera tuyo. Te recomendamos no consumir bebidas o comida durante el viaje. Si deseas cambiar la emisora o subir el volumen de la música, pregúntale al Socio Conductor, así mismo, evita gritar o distraerlo mientras realiza el viaje.



● Si has tomado, ten en cuenta que el respeto es primordial. No utilices lenguaje o gestos inapropiado y si te sientes mal da aviso al Socio Conductor, así se pueden evitar accidentes que afecten el bienestar de todos.



● La seguridad es una prioridad, por lo tanto viaja siempre con el cinturón de seguridad abrochado, revisa que los datos que muestra la aplicación de Uber correspondan con el auto y el Socio Conductor registrado en la app que llega, una vez solicitado el viaje.



● Te recomendamos compartir tu viaje con amigos o familia y utilizar las funciones de seguridad que la app de Uber tiene para ti.



Un reconocimiento al héroe de la noche Todos los Socios Conductores registrados en la app de Uber que en diciembre, en vez de celebrar con amigos o familiares, deciden acompañarte a tu destino merecen un reconocimiento. Por eso, en estas fiestas puedes darles un reconocimiento especial por medio de la aplicación e incluso puedes dar un extra.