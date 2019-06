Coosalud llega al contributivo y busca nuevo inversionista

Las bodas de plata de Coosalud llegaron con renovaciones y metas para que en los próximo cinco años, la EPS sea un referente de más sueños y posibilidades que los alcanzados en estos 25 años.



(Lea: 'La crisis de la salud necesita un abordaje integral y urgente')



La entidad, que nació en El Pozón, uno de los barrios más difíciles de Cartagena, ahora está en cinco departamentos y quiere tener un portafolio de servicios solidarios, que incluya opciones de formación académica y viajes.



(Lea: ‘El cooperativismo urge empalme generacional’)

Los cambios para diversificarse fuera de la salud iniciaron en 2017, al cambiar la naturaleza de la Cooperativa Coosalud para convertirse en multiactiva y así separar su negocio.



(Lea: ¿Qué pasará con los usuarios y trabajadores de Medimás?)



En tanto, la EPS será la primera del régimen subsidiado en ser habilitada por la Superintendencia de Salud para operar en el contributivo, según lo anunció la entidad vigilante, mediante la Resolución 0837.



“Según la Superintendencia Nacional de Salud, Coosalud ha venido presentando mejores índices de atención en la evaluación de desempeño que realizan, y hasta la fecha no ha requerido medidas de inspección y vigilancia”, agregó el presidente ejecutivo de Coosalud, Jaime González Montaño.



Con esta autorización, la EPS puede recibir a más de 45.000 nuevos afiliados del régimen contributivo y ofrecer servicios de salud en 11 departamentos, y por primera vez estarán autorizados para llegar a Bogotá.



“Tenemos dos grandes planes, ambos de expansión, de afiliaciones y de nuevas zonas, nuevos planes ahora no solo en el subsidiado, sino en el contributivo, en dos o tres años estaremos en los planes complementarios y en cinco queremos duplicar nuestros afiliados y para eso necesitamos capitalización”, dijo González.



El sistema de salud requiere actualmente que las empresas tengan como indicador de solvencia o de riesgo un 8% de sus ingresos totales.



Por eso, agregó el directivo, “estamos preparándonos para la llegada de un inversionista extranjero que nos ayude con el fortalecimiento patrimonial que nos permita el crecimiento de la EPS”.



Las metas para el 2019 son llegar a los $2,5 billones en ingreso, con una siniestralidad del 94% para tener un crecimiento del Ebitda de 1% y en el 2023 esperan que la cifra sea de 2%.



Para el cierre del 2018, Coosalud sumó 2’070.000 afiliados con un 9,4% de participación en el mercado del aseguramiento, tiene presencia en 5 regiones y 230 municipios de Colombia, con una utilidad neta de 6.000 millones de pesos y un Ebitda del 0,5%

En 2018, el número de afiliados de la entidad se incrementó en un 3,3% con respecto al 2017, y los ingresos aumentaron en 5%, llegando a $1,7 billones, mientras que la siniestralidad estuvo en promedio de 93,9%.



“Colombia tiene mucho atractivo para la inversión extranjera y más en salud, llegó UnitedHealth, el Fondo Patria y varios más; nosotros esperamos que un gran aliado invierta, ya hemos tenido algunos contactos y acercamientos con fondos y esperamos que este año se cristalice esta alianza”, señaló González.



Con esta nueva autorización, la idea a fin de año es llegar a más de 50.000 usuarios y a dos años alcanzar los 500.000.



Otros Negocios

“Estos años de servicio, nos han dado opciones, vienen cosas importantes como el crear un grupo empresarial y gracias al decreto de reorganización, se pudo separar a la cooperativa de la EPS. Hoy somos una cooperativa multiactiva, con proyección y líneas de negocios para darle mayor bienestar a nuestros asociados”, explicó Margarita Ortega Valdés, presidenta del Consejo de Administración de Coosalud.



Entre las unidades de negocio de servicios nuevos que tiene la cooperativa está el aporte y crédito, turismo con la creación de la agencia de viajes EvenTravels, y servicios logísticos y educación con el objetivo de la formación para el trabajo, educación básica y superior.



“Queremos ofrecer opciones para nuestros afiliados y a futuro formación bilingüe para los hijos de nuestros asociados en nuestra zona marginal, ya que no pueden pagar un colegio. Para eso, junto con la cooperativa, podemos alcanzar esos sueños”, agregó Ortega.



La apuesta en salud, es otra, con su EPS seguirán enfocados en cumplir la triple meta: mejor salud, mayor experiencia y excelencia operacional para que siga siendo reconocida como una de las mejores de Colombia.



“El éxito no puede llevar a perder la visión y estamos convencidos al futuro, el sistema verá una evolución en los modelos de atención, en el servicio y un ejemplo de esto ha sido la innovación de esta EPS”, puntualizó el ministro de Salud, Juan Pablo Uribe.



Libro verde de historia

La EPS, además de la celebración, presentó el libro ‘La vida se viste de verde’, escrito por la periodista Johana Corrales y editado por Villegas Editores, con el que se busca hacer un homenaje a todos los involucrados en el nacimiento, crecimiento y consolidación de Coosalud.



La empresa, que ‘vio la luz’ en una de las zonas más vulnerables de Cartagena, fue gestionada por la comunidad como una alternativa de generar salud de calidad. El libro está lleno de anécdotas y perfiles de los presentes en momentos de dificultad, alegría, desafíos y que han construido a Coosalud como una empresa ejemplo de solidaridad, unión, convivencia, y confianza.



La obra, busca ser una oda a la esperanza y un manual de instrucciones de cómo sobrevivir entre las adversidades para lograr cosas grandes que aportan a construir una empresa en Colombia.