Crecimiento de 14%, objetivo de KPMG Colombia este año

La tecnología y la innovación, sobre todo en el servicio de consultoría, son la base de la estrategia de crecimiento de KPMG Colombia.



Así lo plantea su presidente, Jorge Humberto Ríos, al explicar las metas que tiene la compañía para este año, en el que la meta general de crecimiento es del orden del 14%.

La consultoría, que cuenta con una oferta basada en productos y servicios basados en las necesidades de los clientes, es uno de los focos de atención de la empresa. Ríos llama la atención en la necesidad de que en el mercado laboral se fortalezca la oferta de profesionales ajustados a la solución de los problemas de los clientes, teniendo en cuenta la tecnología como herramienta.

¿Cómo va KPMG?



A nivel global, la firma creció el año pasado 7% y, básicamente, la función que más aumentó fue Advisory, o consultoría, con un 10%. El área de impuestos aumentó 6% y auditoría, 5%. Nosotros en Colombia crecimos 12%, por encima del dato global. En auditoría crecimos 12%, en impuestos, 4% y en consultoría el incremento fue de 17%.



(Lea: Colombia mejora en talento humano, pero sigue rezagada)



¿Por qué crecieron tanto en este último campo?



Eso se debe a varias razones. Hemos buscado la manera de soportar nuevos servicios o nuevos productos para nuestros clientes. Este portafolio está apoyado en la tecnología. KPMG tiene varios centros de innovación globalmente y en América hay uno en Brasil y otro en México. La idea es mirar cuáles son las necesidades de los clientes para crear propuestas que respondan a esas expectativas.



¿Cuál es la meta para este año?



En Colombia, apuntándole hacia el futuro, creemos que podemos crecer un 14% este año.



Buscaremos un impulso muy importante de la consultoría. En esta función, esperamos llegar al 18% y las otras funciones deberán crecer entre 11 y 14%.



(Lea: Lecciones para mejorar el sistema de salud colombiano)



¿Cómo lo lograrán?



Tenemos varias perspectivas para este año. En auditoría creemos que las prácticas tradicionales están cambiando. En estos centros de tecnología hemos creado un aplicativo que se llama Clara, el cual busca hacer ese ejercicio más automático, utilizando la información directa del cliente.



La idea es que el software arroje los resultados y que el auditor analice y tome decisiones sobre la base de ese resultado. Entonces el contador de ahora debe ser más crítico en cuanto a las cifras y en eso nos hemos enfocado.



En impuestos estamos mirando cómo establecemos nuevos productos desde el punto de vista de tecnología. Por ejemplo, en Estados Unidos la gente no hace la declaración de renta, sino que el Estado se las envía. Lo que se está buscando aquí en Colombia es que nosotros podamos desarrollar un producto en el cual la declaración de renta se pueda desarrollar virtualmente.



Hay otros productos que se están analizando desde el punto de vista tecnológico, con el fin de agilizar la presentación de esos requerimientos ante las entidades del Estado.



¿Cuáles son las perspectivas en el campo de la consultoría?



Desde los centros de Brasil y México tenemos que hacer las alianzas con otras empresas como Microsoft y Google, con el fin de desarrollar nuestros productos.



Una de las cosas que nos han caracterizado en Colombia es que somos líderes en la región en robótica o automatización de procesos y tenemos una experiencia de dos años.



Nos nombraron centro de excelencia en Latinoamérica dentro de KPMG para poder desarrollar ese producto en la región. A su vez, la estrategia de crecimiento consiste en buscar lo que necesiten los clientes y con base en eso hacerlo a la medida. Hemos venido ampliando oportunidades en ese campo y también esperamos aumentar las auditorías, pero más virtuales, tomando como base los computadores de los clientes. El año pasado y el antepasado adquirimos nuevas herramientas tecnológicas que nos ayudan a realizar este tipo de labor.



Esto, enfocado en tres aspectos: prevención, detección y el análisis posterior sobre un fraude o una situación particular.



Aunque también tenemos productos de Advisory, hay una coyuntura que le estamos planteando al país: la importancia de crear nuevos y diferentes profesionales. De hecho, pensando en eso, la firma creó una universidad en Orlando, Estados Unidos, que entrará en funcionamiento en enero del 2020.



¿Cuáles son los nuevos productos con los que quieren crecer?



Tenemos Leap, ya desarrollado en Brasil, con el aporte de emprendimientos con base tecnológica. Arrancamos en Colombia en noviembre. Nos hace falta gente que entienda cómo se desarrolla el producto porque se requiere de un profesional que sepa de los procesos del negocio.



En últimas ayudamos a la transformación empresarial. Buscamos que el cliente pueda incrementar ingresos y racionalizar costos, con mayor rentabilidad.



¿Es mejor que alguien externo identifique esas oportunidades?



El que está en el exterior tiene un punto de vista diferente, pero eso no quiere decir que imponga sino que se debe sentar con el cliente y diseñar la solución.



¿Dónde ve oportunidades de aumentar los clientes?



En Colombia, somos líderes en el sector financiero, especialmente en auditoría.

Un 60% de los activos son auditados por nosotros y tenemos gente experta en ese tema. También estamos en seguros, energía e infraestructura.



Con Leap se nos abre la puerta para los sectores de servicios e industria, aunque funciona en todas las áreas y sectores.



¿Cómo ve el entorno para los negocios?



El 2018 fue un año duro para nosotros. A pesar de que logramos un 11%, nuestro presupuesto apuntaba al 14%, pero no consideramos que hubiera sido malo el año.



Las condiciones económicas del país fueron muy cambiantes debido al entorno electoral y al tema de los cambios tributarios.



Tenemos productos con inversionistas extranjeros que vienen a buscar oportunidades de negocios y mermó un poco el ritmo. Pero lo que veo ahora es que esto está cambiando y que los empresarios quieren trabajar.



INVERSIONES GLOBALES



“Estamos haciendo inversiones récord en nuestro negocio para ayudar a los clientes a capitalizar la transformación -sin precedentes- que están atravesando. Es un compromiso a mejorar continuamente la calidad de cada servicio que brindamos, reconociendo el papel vital que desempeñamos para ellos y los mercados de capital”, informó Bill Thomas, presidente de KPMG Internacional.



Agregó que KPMG continúa con un programa de inversión global de varios años, en el que han destinado US$4.000 millones para nuevos servicios innovadores, con tecnología, para de esa forma fortalecer la estructura de asesoramiento en adquisiciones durante los próximos cuatro años.



La inversión se centra en tecnologías transformadoras, como inteligencia artificial y automatización inteligente, seguridad cibernética, plataformas de auditoría e impuestos inteligentes.