¿Por qué ordenaron el cierre de almacenes  Fiotti y Dini?

Archivo particular

Como medida preventiva, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó al grupo “Almacenes Fiotti y Dini” el cierre por 30 días prorrogables, en siete establecimientos, en los que se prohíbe también ejercer cualquier actividad comercial.



Esta decisión se toma, ante las evidencias de sistemáticas violaciones al régimen de protección al consumidor, en particular, incumplimientos en la efectividad de la garantía de los productos que comercializan e información engañosa.



Además, la Superintendencia tuvo en cuenta cómo la compañía no acató las órdenes impartidas anteriormente por la entidad para defender los derechos de los consumidores; así como la renuencia al pago de sanciones pecuniarias por más de 10 mil millones de pesos.



“Por lo anterior, y con el fin que no se siga causando perjuicio a los consumidores que adquirieron o pretenden adquirir muebles y/o accesorios para el hogar y/o oficina en los siete establecimientos de comercio”, informó la Super.