50.000 usuarios de Avantel afectados por desconexión de Tigo

Este jueves Tigo anunció que desconectó de su red de voz a Avantel por los incumplimientos en los pagos por el uso de su infraestructura para proveer servicios de voz, decisión que afectó al 2% de los usuarios del operador, que además rechazó la decisión.



Al respecto, Avantel señaló que se están afectando a aproximadamente 50.000 usuarios de los de 2 millones de usuarios que tiene, "primando sus intereses económicos sobre el bienestar de los colombianos".



También sostuvo que adelantó un plan para garantizar el bienestar y acceso al servicio de voz de sus más de 2 millones de usuarios en el país, en tal sentido, la compañía les ofrecerá, de manera gratuita, WhatsApp gratis en todas las redes a los afectados durante una semana, para que puedan realizar llamadas ilimitadas vía WhatsApp.



"La medida inicia el 3 de octubre y será habilitada a través de los diferentes canales de comunicación de la compañía", precisó.



Del mismo modo, aclaró que no existe ninguna deuda vencida con este operador. "Esta es una disputa comercial entre operadores relacionada con la norma aplicable para calcular la tarifa de RAN (Roaming Automático Nacional), dicha disputa no está en firme. Actualmente el proceso se encuentra en revisión por parte de las entidades competentes", afirmó.



Y puntualizó que Avantel respeta el marco normativo aplicable que la CRC le ha establecido de manera particular desde 2014, pero en este caso el operador Tigo quiere que la compañía pague una tarifa diferente. Tigo pretende recibir de Avantel la misma tarifa que pagan los operadores más grandes del país, punto que no ha sido dirimido por las autoridades competentes.



"La compañía siempre ha estado abierta a la negociación de una tarifa comercial justa. Sin embargo, no ha visto voluntad alguna por parte de Tigo, esto debido al protagonismo que Avantel ha adquirido en el mercado colombiano gracias a sus precios competitivos y servicios innovadores", añadió.