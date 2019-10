Desde noviembre Avianca tendrá nuevas tarifas

Avianca anunció su nueva tabla de tarifas, las cuales implementará a partir del 6 de noviembre.



De acuerdo con la empresa, este nuevo modelo 'Vuela a tu medida' permite la personalización del viaje a través de cinco bandas tarifarias para que los clientes decidan por cuáles atributos quieren pagar y las condiciones que tendrá su viaje.

“Con este cambio nos enfocamos en nuestros clientes, entendemos que el viajero es el dueño de su experiencia de vuelo y por eso le damos todas las herramientas para que viaje a la medida de sus necesidades. Es importante aclarar que esto no implica migrar a un modelo de bajo costo, puesto que Avianca mantiene su promesa de servicio, opera una de las flotas más jóvenes y modernas del continente, permite la acumulación de millas en todas las tarifas, ofrece el servicio de cabina ejecutiva y muchos beneficios adicionales”, afirma Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer de Avianca.



“La intención al cambiar el modelo es entregarle al cliente un valor adicional que hoy no tiene. Estamos generando una mayor oferta y nos alineamos con las tendencias de ventas y de servicio al cliente que han permitido un mayor desarrollo a varias aerolíneas en el mundo”, agrega.



La aerolínea ha diseñado un esquema con cinco bandas tarifarias, tres para clase económica y dos para clase ejecutiva, así el cliente podrá identificarlas en los diferentes canales de venta como las tallas S, M, L, XL y XXL.



La aerolínea además lanzó el Economy Plus, el cual le ofrece a los pasajeros que viajan en cabina económica la oportunidad de mejorar su experiencia de vuelo, reservando en las primeras sillas de avión, lo que les dará acceso prioritario y espacios exclusivos para guardar su equipaje de mano.



Vea sus características.



BANDAS EN CABINA ECONÓMICA



S: Diseñada para los pasajeros que viajan ligero y necesitan atributos básicos. Ofrece los precios más bajos y competitivos.



M: Combinación ideal entre buen precio y beneficios. Incluye maleta en bodega y preselección de silla.



L: Los beneficios primero: viaja con 2 maletas, asiento preferente con más espacio (Economy Plus).



BANDAS EN CABINA EJECUTIVA



XL: Tarifa promocional de Clase Ejecutiva que permite llevar dos maletas, preseleccionar la silla, entre otros.



XXL: Pensada para viajar sin complicaciones. Lleva 2 maletas, preselecciona tu silla, recibe servicio a bordo especial, salas VIP, entre otros.