Diageo produciría licor ‘premium’ en Colombia

Diageo, compañía británica líder en bebidas premium en el mundo con marcas como Johnnie Walker, Buchanan’s, Old Parr, Baileys, entre otras, las cuales llegan a más de 180 países, anunció los resultados del año fiscal que cerró el 30 de junio pasado, donde Colombia creció 19% en facturación, impulsando el desempeño de América Latina.



Más allá de los datos del negocio, Álvaro Cárdenas, gerente general de la firma en Colombia, le contó a este diario los planes que tienen en el país para impulsar la industria local y comentó cómo el cambio en las tendencias de consumo de los colombianos ha impulsado el desarrollo de la firma.



¿Cómo cerró el año fiscal para Diageo Colombia?

Fue un año positivo. Globalmente la facturación creció 6%, en América Latina fue 9% y en Colombia el dato ascendió a 19%, superando 100 millones de libras esterlinas (US$121,6 millones al cambio de ayer).



¿Por qué Colombia impulsó a la región?

El país está pasando por un buen momento en materia de consumo. Ahora hay un consumidor más abierto a probar nuevas marcas y experiencias. Eso, y la incursión de siete nuevos licores al mercado local (Smirnoff lulo (X1), Old Parr 18, White Walker, Gordon’s Premium Pink, Baileys 3 leches, Don Julio 70 y Haig Club) fue uno de los principales motores que dinamizaron las ventas en el país.



¿Qué se viene en el corto plazo para la firma en el país?

Queremos consolidar lo que lanzamos en los últimos meses. Sin embargo, las noticias van a estar muy enfocadas en la producción local.



Cuéntenos un poco más de ese plan...

En las próximas semanas o máximo dos meses tendremos más noticias al respecto, pero está relacionado con el enfoque de nuestro portafolio que son licores premium.

Puede ser un producto que ya hemos desarrollado y lo produciremos en Colombia, pero también está la factibilidad de tener uno totalmente para el mercado local.



Es decir que, ¿pensarían en tener una planta en el país?

Sí, aunque estamos evaluando seriamente todo lo de la producción local, puede ser propia o en alianzas.Actualmente, somos una compañía con productos 100% importados.



¿Qué expectativas tienen con esto?

Para nosotros es muy importante empezar a trabajar localmente por dos razones. Una, porque siempre va a ser, desde el punto de vista de costos logísticos y operativos, mucho más beneficioso para nosotros pensar en operatividad local. Pero lo otro también es que, al empezar a traer empresas multinacionales a producir localmente, se aporta a la calidad de toda la industria.



¿Cuánto invierte Diageo en Colombia?

La cifra total no la podemos compartir, pero Colombia es un mercado importante para la compañía, razón por la que el nivel de inversión ha incrementado 30% comparado con años anteriores.



¿Cuántas cajas vendieron en el año fiscal que acaban de cerrar?

Nosotros medimos nuestras cajas como unidades equivalentes. El año que cerramos sobrepasamos la cifra de 1 millón de cajas vendidas en el país, el crecimiento fue de 19% comparado con el año fiscal pasado.



¿Cuántas referencias tienen en el mercado local?

Tenemos 22 marcas donde hay whisky, ron, tequila, vodka y ginebra.



¿Vienen otras en el corto plazo?

En los próximos 18 meses traeremos alrededor de cuatro referencias. Por obvias razones, no puedo entregar muchos detalles al respecto, pero nuestra ambición es traer cada vez más marcas vibrantes y de tendencia mundial que no solo impulsen el crecimiento de Diageo, sino del país, la industria y el consumidor.



¿Cuáles son las marcas que más venden en el país?

El ‘top’ tres de nuestras referencias más vendidas en Colombia son Buchanan’s, Old Parr y Black&White. En la tercera posición antes estaba Johnnie Walker, pero el segmento whisky estándar es uno de los que más se ha dinamizado en la industria.



¿Cómo ha cambiado el consumidor colombiano?

Anteriormente era más conservador en cuanto a la ambición de marcas premium, pero ahora es un consumidor que valora muy bien la relación de precio y valor agregado, lo cual le ha abierto las puertas a este tipo de productos.



En términos tributarios, ¿cómo quedó la fórmula de bebidas alcohólicas del Dane? ¿Los ha impactado?

Seguimos trabajando con el Gobierno en simplificar el esquema impositivo de la industria en el país, este es un tema complejo. Uno de los principales temas que tenemos con la metodología del Dane, no es tanto el impacto de impuestos, sino la frecuencia con la que cambia. Estamos trabajando en tener una metodología más consistente y que dé estabilidad en la industria a largo plazo.



¿Cómo va el tema del contrabando?

En cierta medida el contrabando ha pasado a otro plano, en este momento la adulteración para toda la industria es algo que nos preocupa mucho. Este fenómeno podría haberse incrementado 20% en los últimos 18 meses.



Valerie Cifuentes Martínez

valcif@eltiempo.com