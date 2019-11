Digi+, la nueva ‘app’ de taxis que opera en Bogotá

Aunque la aplicación nació en 2014, solo hasta este año está retomando con fuerza su operación en la capital colombiana.



(Lea: Más ‘apps’ de movilidad integran taxis en el país)



Para Seyer Bernal, gerente de Digi+, aplicación de taxis que tiene 1.500 vehículos activos y trabaja con 10 empresas en Bogotá, la herramienta les garantiza al usuario y al conductor mayor seguridad porque están conectados con la Secretaría Distrital de Movilidad que permite tener la trazabilidad de los viajes realizados.



(Lea: DiDi quiere empezar a trabajar desde ya con los taxistas colombianos)



El directivo comentó que para permitir el uso de la aplicación en los conductores, se hace un filtro en el que estos deben cumplir una serie de requisitos entre los cuales está, aparecer inscritos en el Sistema de Información y Registro de Conductores (Sirc), donde se verifica que el trabajador y vehículo cumplan con las obligaciones legales y estén al día.



Además, estos deben tener seguridad social, la ARL y afiliación a pensión, agregó Bernal. De otro lado, explicó que si bien actualmente trabajan con 10 empresas inscritas, las cuales suman 18.000 vehículos (1.500 activos), en caso de que un conductor quiera trabajar con la aplicación y no haga parte de las compañías ya vinculadas, este lo podrá hacer sin desafiliarse de su empresa actual, siempre y cuando cumpla con los requisitos solicitados.



“Nosotros como aplicación no podemos vincular directamente a los conductores porque no tenemos esas facultades, por eso lo hacemos mediante las empresas”, agregó Bernal.

Sobre su funcionamiento, comentó que “nosotros nos habilitamos ante el Ministerio de Transporte para que las empresas de taxi puedan tener una aplicación legal y regulada que es Digi+”.



Además, dijo que la cartera ministerial busca darles las herramientas a las compañías para estar a la altura respecto al uso de las nuevas tecnologías como un aliado y que las compañías se modernicen para que el Estado sepa cuál es la aplicación, qué conductores la están manejando y qué se está haciendo con el vehículo inscrito.



OTROS DATOS DE LA APLICACIÓN



Actualmente los conductores no deben pagar por usar la aplicación, pero a partir del próximo año, cuando esperan iniciar la operación fuerte, se le comenzará a cobrar a los conductores una tarifa fija por servicio que podría estar entre $500 y $550.



Al no recaudar un porcentaje por cada carrera, la compañía busca beneficiar a los conductores. Además confirmó que las empresas no tendrán que asumir ningún valor por inscribirse, sino que estos deberán enviar una carta a la Secretaría Distrital de Movilidad donde indiquen que van a hacer uso de esta.



“Nosotros sacamos los costos de mantenimiento de la tecnología de la aplicación con el fin de estandarizarla y que cualquier empresa a nivel nacional la pueda utilizar, incluso en los municipios donde este tipo de herramientas no tienen tanto despliegue. El cobro se irá para lo ya mencionado y ganancias de la compañía desarrolladora de la plataforma”, comentó el directivo de Digi+.



De otro lado, aseguró que no tendrán tarifas dinámicas, sino únicamente los recargos al aeropuerto y los nocturnos. “En caso de que se reglamenten los precios por congestión, que analizaría la distancia y el tiempo recorrido, estos se incluirían en la aplicación, pero si no, no”, aseguró Seyer Bernal.



Sobre los medios de pago, los usuarios tienen la opción de hacerlo en efectivo y a través de tarjeta de crédito. Dado que la aplicación permite integrar a taxis análogos e inteligentes (las que funcionan con tableta), el cobro de la tarifa se puede hacer tanto con taxímetro como mediante la tableta.



Bernal aseguró que la gente ya no cree en el taxímetro, pero el país y el sector está en proceso de cambio. “La gente que se resiste a este usualmente son los que no actúan bien porque la tecnología es transparente para todo el mundo, le manda el servicio al que esté más cerca y realiza el cálculo de la tarifa mediante algoritmos, que en definitiva terminan beneficiando tanto al usuario como al conductor”.



PLANES DE LA FIRMA EN EL MEDIANO PLAZO

​

El directivo de Digi+ explicó que el próximo año es fundamental para ellos pues esperan tener mayor fuerza en la operación y que de los 52.000 taxistas que hay en la capital colombiana esperarían tener por lo menos la mitad de estos.



Respecto a las ciudades a las que espera comenzar a operar la firma están Cali, Medellín, Santa Marta, Barranquilla y Bucaramanga. Si bien quieren hacer presencia en las grandes, dijo que uno de las finalidades con las que nació Digi+ es poder llevar la tecnología a los municipios en los que hacer uso de esta suele ser más caro.



La firma ya se encuentra haciendo pilotos en ciudades pequeñas, pues comentó que entrar con Digi+ no es como ingresar con cualquier ‘app’ a una ciudad, dado que deben surtir unos procesos legales con las respectivas secretarias de tránsito.