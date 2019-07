Dos nuevos pubs tendrá Madriguera Brewing este año 

Madriguera Brewing Co., un emprendimiento de cervecería artesanal que fue fundado en Bogotá en 2015 y que tiene una producción mensual de entre 5.000 y 6.000 litros, anunció sus planes de expansión para este año.



Oscar Cortés, cofundador de la firma, explicó que, con el fin de que más personas conozcan la calidad de sus cervezas y sidras, antes de finalizar el 2019 esperan abrir un punto en Chapinero y otro en el norte de la capital, estos se sumarían al pub que ya tienen funcionando en el sector de Quinta Camacho.



El empresario dijo además que, gracias al perfil del producto de Madriguera Brewing Co., que está inspirado en la industria americana, han logrado tener buena acogida en el mercado, por lo que actualmente están vendiendo unos 3.000 litros de cerveza al mes en su pub.



Entre las expectativas de la firma está la de despacahar entre 80.000 y 100.000 litros en total, al cierre del año.



Además, Cortés señaló que parte de la producción mensual está siendo distribuida a Bogotá, Cartagena, Pasto y, en ocasiones, a Medellín.



Sin embargo, aclaró que la empresa no tiene planes de expandirse por fuera de Bogotá antes del 2021, pues su estrategia está enfocada en posicionarse con fuerza en la capital del país.



No obstante, destacó que en el 2020 esperan abrir tres puntos de venta adicionales en Bogotá.



“Iniciando el 2019, tras una inversión superior a los $400 millones, logramos triplicar la capacidad de la planta a 18.000 litros mensuales, lo cual nos permitirá abastecer los nuevos puntos que esperamos abrir en el corto y mediano plazo”, explicó el empresario.



Según comentó el empresario, aunque cada vez más el mercado de cervecería artesanal está teniendo amplia acogida en el país, aún hay muchos retos para los emprendedores, por lo que es esencial ofrecer un producto y experiencia diferente a los usuarios a través de la marca.



“El reto no es sólo hacer cerveza, el reto es venderla”, comentó Cortés. Y agregó, hablando sobre la proyección futura de la empresa, que en 10 años esperan ser líderes del mercado de la cervecería independiente en Colombia, por lo que continuarán innovando en sus productos y puntos.



“Por ahora ofrecemos la Rey Mapache de estilo american golden ale; Conde Cortés, aromática, medio amarga y medio seca y Liebre Rebelde, sidra americana que se caracteriza por su frescura”, comentó Cortés.