Dos petroleras se alistan para hacer ‘fracking’ en el país

Dos multinacionales petroleras con décadas de presencia en Colombia decidieron dejar de lado el desarrollo de los tradicionales negocios que venían realizando desde hace años en el país para enfocar todos sus esfuerzos en una sola tarea: el fracking.



Se trata de las empresas Chevron y ExxonMobil, cuyas respectivas administraciones, luego de varios meses de estudios y análisis, optaron por darle un giro de 180 grados a la operación que venían ejecutando en el país, para concentrarse en un solo objetivo, la operación de yacimientos no convencionales (YNC).



En el caso de la primera multinacional, recientemente vendió a Hocol (filial de Ecopetrol) el 100% de los activos que poseía para la producción de gas natural en La Guajira: Chuchupa (offshore) y Ballena (onshore).



Sin embargo, la administración de Chevron, con sede en Houston (EE. UU.) decidió seguir con el negocio de lubricantes, así como el de combustibles, en ambos frentes desarrollados bajo la marca Texaco.



“No nos vamos a ir de Colombia. Estamos buscando oportunidades para fortalecer nuestra operación. Tenemos cerca de 500 estaciones de servicio, una planta para la fabricación de lubricantes y dos terminales”, señaló Marc Pyne, presidente de Chevron Colombia.



Por su parte, ExxonMobil, luego de 100 años de participación y ser en parte protagonista del mercado de lubricantes y combustibles en el territorio nacional, tomó la decisión de salirse de estos dos negocios en Colombia.



En ese momento, voceros de la multinacional, con casa matriz en la ciudad de Irving (EE. UU.), subrayaron que la medida hace parte de su estrategia la cual consiste en un nuevo modelo de negocio para responder a las expectativas corporativas, como es la de enfocar todos sus esfuerzos en el sector de la exploración de hidrocarburos a través del sello ExxonMobil Exploration Colombia.



“La compañía está fortaleciendo este modelo de negocio, el cual utiliza en varios países del mundo. Básicamente lo que se presentó fue una oportunidad de hacerlo en la región andina (Colombia, Ecuador y Perú). Y es la evaluación que hace constantemente ExxonMobil de la cartera global y de oportunidades de crecimiento”, aclaró uno de los voceros.



DE CONVENCIONALES A LOS NO CONVENCIONALES



Una vez comenzó a despejarse el camino con respecto al desarrollo de los YNC en el país, y de presentarse la posibilidad con dos normas que avalaban la operación, la administración y personal técnico de Chevron en Houston comenzaron a contemplar la idea de hacer fracking en Colombia.



“Tenemos amplia experiencia y somos expertos en el contacto con las diferentes audiencias como son las autoridades y personal civil. Así mismo, en mostrar los beneficios por el desarrollo de los YNC”, recalcó Pyne.



Agrego el alto ejecutivo que Colombia es un país bendecido con este tipo de yacimientos. “La roca que posee es la que generará los recursos en hidrocarburos. Estamos seguros que se presentará un desarrollo muy importante por el tamaño de volumen que existe”, aseguró.



Y dejó en claro que si las condiciones son óptimas para que los YNC en Colombia puedan ser parte del portafolio de Chevron, se requeriría la parte técnica y fiscal, y reglas claras que ofrezca el Gobierno.



“Actualmente estamos desarrollando no convencionales en otras partes del mundo. Pero en Colombia todas las condiciones deben estar dadas. Más en temas de superficie”, dijo.



Más allá de la seria intención de Chevron en desarrollar YNC en Colombia, sabe que deben esperar al desarrollo de los pilotos, y evalúan si siguen de cerca el que realizaría Ecopetrol o toman la iniciativa de hacer uno por su cuenta.



CON INTERÉS POR DESARROLLAR PILOTOS



Los grandes depósitos de hidrocarburos en YNC en el Magdalena Medio, en los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar, tendrían entre 2.400 y 7.000 millones de barriles de crudo y unos 18.000 giga pies cúbicos de gas, de acuerdo con los estudios preliminares de Ecopetrol, son recursos muy atractivos para la administración de ExxonMobil.



Voceros de la multinacional han insistido que existe un gran interés por parte de sus ejecutivos y personal técnico para desarrollar YNC, pero que inicialmente lo harían a través de pruebas de fracturamiento hidráulico.



La empresa “está interesada en participar en el desarrollo de los pilotos una vez obtenga los permisos necesarios y existan unas reglas claras para su ejecución”, precisaron los voceros.



ExxonMobil realizaría su prueba de fracturamiento en el bloque VMM37, cerca de Barrancabermeja, en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, cerca al bloque donde Ecopetrol desarrollaría su proyecto piloto.



Tanto la administración de Chevron, como la de ExxonMobil, están a la espera de cómo se sigue despejando el panorama en el tema de los YNC en el país, sin embargo no quitan el dedo del renglón y cada multinacional por su lado no dudan en asegurar que harán tareas de fracturamiento hidráulico (fracking) en Colombia.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio