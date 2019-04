Dow Química le apuesta más a lo circular que a lo biodegradable

Dow Química Colombia inició ayer su camino sola, tras separarse de Dupont y Corteva. Ahora, la compañía liderada en el país por Charly Eid Nader, se dedicará al negocio de producir materiales de plástico, espumas, siliconas y acrílicos, entre otros productos. Sus anteriores socios se quedaron con los negocios de nutrición (Dupont) y producción de semillas e insumos agrícolas (Corteva).



Dow cuenta en el país con una posición sólida en el mercado de plásticos y poliuretanos y, desde Bogotá y su planta en Cartagena atiende la demanda de la región Andina, Centroamérica y el Caribe.

Según Charly Eid Nader, presidente de Dow para la región, en esta nueva etapa de negocio, Dow se dedicará a trabajar en los frentes de alimentos, infraestructura y consumo.



En el primer caso, la empresa se concentrará en la producción de empaques para la industria de alimentos usando materiales plásticos. En infraestructura, Dow producirá materiales de construcción, como térmicos, aislantes, pinturas y recubrimientos, en tanto que en consumo se encargará del suministro de materias primas para agroquímica, tales como siliconas, acrílicos, cremas y champús y perfumes, entre otros.



A pesar de la diversidad de productos, el 50% de la capacidad instalada de la empresa está dedicada a la producción de empaques plásticos para alimentos, asegurando la cadena alimenticia, con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos, que en América Latina se estima en un 35%.



El segundo foco es la circularidad, que consiste en la estrategia de cerrar la cadena del plástico, es decir, que el empaque cumpla con su función y vuelva a ser usado. “Los materiales que no se pueden reciclar los usamos en la fabricación de bloques para la construcción de inmuebles”, afirma Charly Eid Nader. La empresa puso en marcha en Bogotá el programa ‘Aulas Verdes’ fabricadas en materiales plásticos reciclados. Hace apenas una semana fue inaugurado un proyecto en la escuela Francisco José de Caldas.



La empresa es consciente de que su compromiso social debe ser proactivo, con el fin de incorporar estrategias que ayuden a la conservación del medio ambiente. “Tenemos claro que el plástico es un material amigable, en la medida en que permite fabricar productos más livianos que demandan menos energía, como carros, aviones y toda clase medios de transporte. Hemos firmado la alianza por la defensa del medio ambiente, y formamos parte de la estrategia de las principales compañías del mundo que recientemente aportamos un millón de dólares para iniciar una campaña de recolección de plásticos en el mar, de tal manera que en el 2030 no haya contaminación de este tipo en los océanos del mundo”.



El presidente de Dow Química de Colombia dice que la empresa está siendo más proactiva en la educación y en la innovación de productos reutilizables. “Para nadie es un secreto que los materiales reciclables han aumentado su valor, hasta el punto de que antes las personas tiraban al suelo una botella plástica o una lata, y estos productos demoraban mucho tiempo, pero ahora, la gente las recoge porque sabe que eso tiene valor, y que puede generar ingresos”.



En materia de infraestructura, Dow está avanzando en una prueba piloto de utilización de una membrana o subproducto del plástico reciclado, que está siendo usado en la reparación de vías terciarias, con materiales que se comportan bien cuando se trata de carreteras interveredales que mejoran su transitabilidad. “Pero ahí se requiere de la modificación de las reglas colombianas, para que se pueda contratar la construcción de este tipo de obras”.



EL PLÁSTICO NO ES DESECHABLE



Dow no produce materiales biodegradables porque estos no pueden ser reutilizados, y su destrucción deja muchas partículas pequeñas que se demoran en deteriorarse. “Nosotros le apostamos más a la circularidad que a la biodegrabilidad”.



En concepto de Eid, la tendencia mundial de esta industria es a ofrecer productos que están en la circularidad, es decir, que son reutilizables, basados en menor peso, volumen, abrefácil, cierrafácil, con tapa o sin ella y respirabilidad. En la actualidad, las empresas industriales exigen más materiales adaptados a las necesidades del mercado, que al propio diseño o a los empaques sobredimensionados. “Muchas compañías industriales tienen planes al 2025 de trabajar solamente con materiales reciclables. Es hora de tomar decisiones racionales. No es posible prohibir el pitillo, y reemplazarlo por una tapa que tiene más plástico”.



Eid asegura que en medio de la conveniencia global sobre el uso del plástico, no se puede decir que el vidrio esté en vía de extinción, sino “cada material tiene su uso y su ventaja frente a otro. En los casos en los que el plástico no sea la mejor solución, ahí está en vidrio para asumir esa función”.



Acerca de la apreciación de algunos sectores que indican que el plástico es un producto desechable, Eid dice que eso no es cierto. Para mí, este es un producto reutilizable que hace parte de la cadena de reciclaje. “Es impensable pensar en un mundo sin plástico. Las personas, desde que despertamos hasta cuando nos volvemos a acostar, estamos rodeados de plásticos, incluidos los ambientalistas. Aquí la clave es ser responsable en el manejo, y donde se pueda se debe utilizar responsablemente y, donde no simplemente no debe haber lugar a ello”.



OTRAS ACCIONES



A nivel local, Dow trabaja en el desarrollo de productos innovadores, pero entre sus planes no figura la posibilidad de apertura de una nueva planta o de grandes inversiones en la expansión de la empresa. Su objetivo central es la innovación en el laboratorio de Cartagena.



De acuerdo con el presidente de la empresa, en el campo laboral, Dow se ha enfocado en una estrategia de igualdad de derechos, impulsando la equidad de género, la comunidad LGBTE, las minorías étnicas y las personas con alguna discapacidad.