Ecopetrol hará fracking en Estados Unidos

Ecopetrol S.A y Occidental Petroleum Corp. (OXY) acordaron la conformación de una alianza estratégica o joint venture (JV) con el fin de ejecutar un plan conjunto para el desarrollo de Yacimientos No Convencionales (YNC) en la cuenca Permian en el estado de Texas (EE.UU.).



De acuerdo con la compañía, la transacción está alineada con las prioridades estratégicas del plan de negocios 2019- 2021, enfocado en el crecimiento de reservas y producción bajo una estricta disciplina de capital, soportado en exploración, recobro, Yacimientos No Convencionales e internacionalización.



(Ecopetrol crea gerencia para su operación con el ‘fracking’).



Las áreas objeto de esta operación se encuentran localizadas en el Midland, una subcuenca de alto potencial ubicada en la zona oriental de la cuenca Permian, reconocida como la de mayor producción de hidrocarburos en el mundo y uno de los focos globales de la industria petrolera para el desarrollo de los YNC.



En la actualidad, en el Permian se producen más de 4 millones de barriles de petróleo por día, que le permitieron a Estados Unidos convertirse en el mayor productor mundial de petróleo y reducir significativamente las emisiones de C02 gracias a la mayor extracción del denominado “shale gas”, que no sólo le garantiza su autoabastecimiento interno, sino también exportar este combustible limpio a diferentes continentes.



La alianza estratégica le permitiría a Ecopetrol una rápida incorporación de reservas probadas (1P) por cerca de 160 millones de barriles de petróleo equivalente (mbpe) al cierre de la transacción, previsto para finales de 2019, lo que representaría un aumento aproximado del 10% frente a las reservas de 2018, contribuyendo a la sostenibilidad petrolera y financiera de la Empresa.



De igual forma, esta alianza le posibilitaría al Grupo Ecopetrol incrementar la producción de forma progresiva hasta el 2027, cuando se alcanzaría una producción neta que Ecopetrol estima en cerca de 95 mil barriles equivalentes por día (kbped).



En promedio, la producción se incrementaría en cerca de 50 kbped durante los próximos 10 años.



La participación en la nueva compañía contribuirá a la diversificación del portafolio de Ecopetrol gracias a la incorporación de activos considerados de ciclo corto, caracterizados por menor riesgo exploratorio y períodos de tiempo muy breves entre el inicio de actividades y la obtención de producción.



También permite aumentar la participación de crudos livianos (cercanos a 40 grados API en promedio) para balancear la matriz de producción del Grupo Ecopetrol, hoy concentrada en crudos pesados.



La diversificación en estos dos frentes, junto al incremento de las reservas de gas y petróleo, es clave para fortalecer la posición de la Empresa en un contexto de transición energética. La alianza también le permitirá a Ecopetrol fortalecer su conocimiento en la evaluación, desarrollo y explotación de Yacimientos No Convencionales.



Contempla un fuerte componente de transferencia de conocimiento y tecnología ya que personal de la Empresa participará directamente en las actividades en el país que más ha desarrollado dicha tecnología con éxito.



(Ecopetrol anuncia plan piloto para implementar el fracking en Colombia).



El acuerdo anunciado hoy marca un hito en la relación de más de 40 años entre las dos compañías.



OXY tendrá el 51% de la nueva compañía, aportará su experiencia como operador y cerca de 97 mil acres en el Midland del Permian, zona con alto potencial en hidrocarburos.



Con corte al primer trimestre de 2019, la producción de OXY proveniente de YNC alcanzó los 260 mil barriles de petróleo equivalente por día (kbped), constituyéndose en uno de los líderes en producción no convencional en EE.UU.



Por su parte, Ecopetrol tendrá 49% de participación de la compañía y se vincula con un pago inicial del 50% al cierre de la transacción y el 50% en carry (inversión diferida en el tiempo en actividades contempladas en el plan de desarrollo).



El pago total de Ecopetrol equivale a US$ 1.500 millones, en una transacción competitiva frente a operaciones comparables realizadas en el mercado en los últimos años.



“Nos complace anunciar esta alianza que está alineada con nuestra estrategia. Este es un hito para Ecopetrol porque ingresamos a las grandes ligas de los Yacimientos No Convencionales, aumentaremos nuestras reservas y producción, y afianzaremos nuestro conocimiento en esta tecnología junto a un socio de primer nivel. Es un paso fundamental para avanzar en la senda de sostenibilidad y crecimiento rentable que nos trazamos desde hace más de dos años, con el objetivo de generar más recursos a nuestros accionistas y a todos los colombianos”, dijo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.



Para viabilizar la operación, la Empresa creó Ecopetrol Permian LLC. A su vez, constituyó Ecopetrol USA Inc., que tendrá a su cargo la consolidación de Ecopetrol Permian LLC, la nueva sociedad con foco en YNC, y de la filial Ecopetrol America LLC, que continuará la gestión de las operaciones del Golfo de México-Estados Unidos, en donde Ecopetrol ya produce más de 15 kbped.



La operación está alineada con la disciplina de capital de la Empresa impactando positivamente el ROACE (retorno sobre capital empleado), continuando con las inversiones orgánicas e inorgánicas planeadas, y se realizará con recursos propios, sin necesidad de recurrir a endeudamiento. La transacción está sujeta a aprobaciones de carácter regulatorio en EE.UU. Ecopetrol contó con la asesoría técnica de DeGolyer and MacNaughton, la asesoría financiera de Credit Suisse Securities (USA) LLC y la asesoría legal de Shearman & Sterling.