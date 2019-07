Ecopetrol reactivará el ‘offshore’ en aguas de La Guajira

Con la firma del contrato que suscribirán la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Ecopetrol para desarrollar el bloque Guajira Offshore 10 (GuaOff 10), se reactivan las tareas hidrocarburíferas en aguas someras frente a las costas de La Guajira.



Se trata de la operación para la extracción de gas natural del único bloque costa afuera (offshore), ofrecido en la primera oferta del Proceso Permanente de Asignación de Áreas (PPAA), y que solo recibió una propuesta, precisamente la de Ecopetrol, empresa que desde el inicio de la subasta mostró su interés.



(Cuatro zonas francas ya apoyan tareas ‘offshore’).

La firma del contrato comprende la ejecución para tareas de exploración y producción (E&P) en el citado bloque marino, con compromisos de inversión por parte de la petrolera colombiana de US$90 millones.



Esta área se encuentra ubicada a pocos kilómetros al occidente del bloque Chuchupa, también de extracción gasífera, que desarrolla Ecopetrol en asocio con la multinacional Chevron, la cual es la operadora, desde hace casi cuatro décadas, y que se encuentra actualmente en su fase de declinación.



Al indagar con voceros de la petrolera colombiana sobre la operación del bloque GuaOff 10, estos le explicaron a Portafolio que el desarrollo será similar al que viene ejecutando en otros bloques del Mar Caribe colombiano, pero dejaron en claro que los otros son para aguas más profundas.



“Con la firma de este nuevo contrato, Ecopetrol no solo amplía, sino además fortalece su tarea offshore en aguas del Mar Caribe”, subrayó una de las fuentes consultadas.



OPERACIÓN COSTA AFUERA



Con la firma de un nuevo contrato offshore entre la ANH y la petrolera colombiana, ya son seis convenios en total para una nueva tanda de tareas hidrocarburíferas en aguas del Mar Caribe, si se tienen en cuenta los cinco que se han sellado, además de los cuatro que venía operando Anadarko, que pasaron a Oxy, los cuales están pendientes para su confirmación.



“Con la firma de contratos costa afuera, el Gobierno Nacional sigue con su tarea de reactivar el sector petrolero del país”, señaló Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH, al precisar que son desarrollos que tienen como meta el aumentar las reservas de gas “que tanto necesita el país para garantizar su autoabastecimiento a mediano y largo plazo”.



Por su parte, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha recalcado en varios escenarios que en las profundidades de las aguas del Mar Caribe existen prometedores yacimientos de gas natural, los cuales se convierten en una gran oportunidad en el desarrollo del encadenamiento productivo de la industria offshore.



Datos de la ANH sobre gas natural recuperable en las cuencas hidrocarburíferas del país, indican que la de Guajira Offshore, en un escenario moderado, puede aportarle al país 0,94 terapiés cúbicos (tpc) del citado combustible.



“De las cuencas offshore, localizadas junto a las costa Caribe, esta es una de las más prometedoras en cuanto a prospectividad, esto lo demuestra la producción del bloque Chuchupa, sin contar los buenos indicios del bloque Tayrona, que desarrollan Ecopetrol y Petrobras”, dijo Morelli.



ECOPETROL, POR MÁS EN EL CARIBE



Pero la expansión de la operación por parte de Ecopetrol en estas aguas someras frente a las costas de La Guajira no solo se quedará con el desarrollo de los bloques Tayrona, Chuchupa y GuaOff 10.



Portafolio pudo establecer que la petrolera colombiana tiene la mira puesta en otros tres bloques: GuaOff 11, GuaOff 12 y GuaOff 13. La razón, no solo los dos primeros colindan con GuaOff 10, y están próximos al bloque Chuchupa, sino que además quieren ampliar la producción de gas natural.



CONTRATO, ANH y PAREX



La ANH y Parex firmaron dos nuevos contratos de E&P para el desarrollo de los bloques VSM 25 y LLA 94, ubicados en los departamentos de Tolima y Meta, con compromisos de

inversión por más de US$79 millones. “Con la firma de estos convenios, llegamos a ocho de los 11 asignados en la primera subasta del PPAA. Se trata de dos bloques importantes y muy prospectivos”, resaltó Luis Miguel Morelli, presidente de la ANH.



Por su parte, Leo Nicholas Di Stefano, gerente general de Parex Resources Colombia, afirmó que “asumimos estos compromisos y nuevas oportunidades cumpliendo 10 años de operación en Colombia, trabajando con las comunidades, con las autoridades y con nuestros empleados y contratistas que han llevado a nuestra compañía al lugar relevante que hoy tenemos en el sector”.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio