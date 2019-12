Ecopetrol ya saca con ‘fracking’

En materia de yacimientos no convencionales (YNC) que se desarrollan a través de la técnica del fracking, para Ecopetrol las cosas son ‘diciendo y haciendo’.

Y la muestra fehaciente de esto son los cerca de 1.400 barriles al día de no convencionales que la petrolera colombiana que ya produce y que comenzará sumar en poco más de una semana a sus volúmenes que comercializa en los mercados internacionales.



“La compañía ya está realizando la producción de petróleo por medio de fracking, en la Cuenca Pérmica en Estados Unidos gracias a la alianza que suscribió con la compañía con Occidental Petroleum Corporation (Oxy)”, señaló Felipe Bayón Pardo, presidente de Ecopetrol.



El líder de la petrolera colombiana recalcó que además de la citada producción de crudo diario de los YNC, “ya hemos perforado pozos, los hemos fracturado y vamos a incrementar el número de taladros para el próximo año en esta parte de los Estados Unidos”.



Este resultado en producción de crudo no convencional de Ecopetrol se anuncia cuatro meses después de oficializar la alianza con Oxy, y la tarea es ir incrementando de manera sostenida la extracción del petróleo para llegar a los casi 100.000 barriles por día para el 2027.



“En ese año, nuestros técnicos calculan que la compañía pueda tener una producción de 140.000 barriles de crudo por día en su operación internacional, entre la Cuenca Pérmica, el offshore de Brasil y el Golfo de México-Estados Unidos”, señaló el directivo.

Cabe recordar que la alianza con Oxy le permitiría a Ecopetrol una rápida incorporación de reservas probadas (1P) por cerca de 160 millones de barriles de petróleo al cierre de la transacción, previsto para finales de 2019, lo que representaría un aumento aproximado del 10% frente a las reservas de 2018, contribuyendo a la sostenibilidad petrolera y financiera de la compañía.



Por su parte, Vicki Hollub, presidenta de Oxy, indicó que la experiencia de su compañía en la Cuenca Pérmica, para el desarrollo de YNC a través de la técnica del fracking, le será de gran utilidad a Ecopetrol.



Así, este bagaje, no solo le permitirá acceso de primera mano a tecnología de vanguardia para el desarrollo sostenible de los YNC, sino que de paso, la firma podrá acceder a los más altos estándares operacionales y ambientales.



Ecopetrol y Oxy sellaron su alianza, o joint venture, para poder ejecutar un plan conjunto para el desarrollo de YNC a través de la técnica del fracturamiento hidráulico (fracking), en aproximadamente 97.000 acres de la citada cuenca.



“De acuerdo a las reservas proyectadas, hay que recordar que para reemplazar el 100% de las reservas se requieren alrededor de 240 millones de barriles de crudo. Adicional a lo que se vaya a desarrollar de manera orgánica, se tendrá el producto obtenido de los no convencionales en este país”, precisó el presidente de Ecopetrol.



Además de la adición en producción y reservas, el crudo adicional por YNC le permitirá a Ecopetrol sumar valor desde el punto de vista de ingresos, y de Ebitda, de aquí al futuro, lo que impactará favorablemente la utilidad de la petrolera colombiana.



La administración y los técnicos de Ecopetrol están contemplado la posibilidad de realizar nuevos acuerdos en la cuenca Pérmica, localizada en el estado de Texas, a medida que la compañía petrolera estatal colombiana busca agregar reservas debido a su operación internacional, al tiempo que desarrolla su experiencia en fracking.