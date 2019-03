El abecé sobre la renovación de la matrícula mercantil

Hasta el 1 de abril tienen plazo los 764.639 empresarios y comerciantes de Bogotá y la Región para renovar y pagar su Matrícula Mercantil.



Para cumplir con esta obligación legal pueden ingresar a www.ccb.org.co y realizar la renovación y el pago de manera fácil, rápida y segura.







La Cámara de Comercio de Bogotá también tiene dispuestas sus 12 sedes de Bogotá y la Región para que realicen su renovación y pago. Adicionalmente, la Entidad tiene convenios de recaudo con Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Itaú y Banco Sudameris.



Para ampliar las opciones de pago, la Cámara puso a disposición los corresponsales no bancarios de Bancolombia, cajas del Éxito, Carulla, Alkosto y Olímpica.



Los empresarios que no renueven la Matrícula Mercantil oportunamente pueden ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio con multas que pueden ir hasta los 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($14.077.972). Así mismo, el establecimiento o empresa que no cuente con la renovación al día puede ser objeto del cierre temporal o definitivo por parte de la Policía, pues según el Código de Policía la renovación es un requisito para el funcionamiento de cualquier negocio.



CÍRCULO DE AFILIADOS



Por otro lado, la Cámara de Comercio de Bogotá recuerda a los miembros del Círculo de Afiliados que, además de renovar su matrícula mercantil de manera oportuna, el 1 de abril también se vence el plazo para renovar su membresía y seguir disfrutando de los derechos y beneficios a los que tienen acceso, entre los que se destacan: elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva de la Cámara, dar como referencia a la Entidad, acceder gratuitamente a las publicaciones, obtener gratuitamente las certificaciones derivadas de su registro mercantil sin exceder del monto de su cuota de afiliación, obtener de manera gratuita la base de datos de Afiliados, ingresar a las ferias propias de Corferias, acceder a los descuentos en los Programas de Formación Empresarial, entre otros.