‘El consumidor debe estar en el centro de todo’

Innovación es “hacer antes lo que los otros van a hacer después”. En esos términos, Eco Moliterno, director Ejecutivo Creativo de Accenture Interactive para Latinoamérica definió esta palabra que desde hace al menos dos décadas se puso de moda en el mundo empresarial.



La afirmación fue hecha tras intervenir en el Bavaria Innovation Forum, realizado por Foros Portafolio, Eco Moliterno, director Ejecutivo Creativo de Accenture Interactive para Latinoamérica, habló con este diario sobre los retos de innovación para las empresas en Colombia y a nivel global.

¿Qué es para usted innovación?



Mi definición de innovación es “hacer antes lo que los otros van a hacer después”.

Hoy debemos tener un producto o servicio que sea relevante para la vida de los consumidores, más que solo tener un impacto de comunicación.



La forma en que nos relacionamos con las marcas en la actualidad va más allá de tener sus productos o servicios: más que hacer campañas para las personas hay que hacer una presencia efectiva en la vida de la gente, para esto debemos lograr una correlación de tecnología con creatividad.



Todos los grandes players de este mundo encontraron una forma de encontrar soluciones a los problemas de las personas usando la tecnología, ahí están las marcas más valiosas del mundo (Apple, Microsoft, Amazon) que son marcas de servicios en vez de ser solo de productos. En otras palabras, la innovación es encontrar una forma de usar la tecnología para solucionar los problemas humanos.



¿Cuál es el mayor reto que tienen hoy las marcas frente a la tecnología?



‘Tecnología’ es una palabra que en el futuro no existirá más, así como ocurrió con otras palabras como ‘electrónico’.



Me acuerdo que cuando era niño tenía juegos electrónicos que se diferenciaban de los de mesa. Hoy todos los juegos son electrónicos, por lo que la palabra ‘electrónico’ ya no es necesaria para definirlos.



Estas son palabras que marcan una era del tiempo. Por ejemplo hoy usamos mucho ‘transformación digital’ pero en el futuro ese término va a desaparecer porque todo va a ser digital, lo mismo que le pasó a la palabra ‘electrónico’.



Las empresas que están implementando la tecnología solo por implementarla están haciendo algo errado, porque sí debemos pensar en solucionar los problemas de las personas, pero no se puede comenzar por la tecnología directamente, sino por la persona.



¿Tiene algún comentario sobre el desempeño de Colombia en materia de innovación frente a mercados desarrollados?



La tecnología cada vez va a ser más democrática, antes se necesitaba mucha inversión para tener en las empresas la mejor tecnología.



En mi opinión, la mejor tecnología de comunicación actual es WhatsApp que lo tenemos todos, tiene presencia global sin importar si pertenezcas a mercados desarrollados o no. Es una prueba de que la tecnología va a ser invisible.



Todavía tenemos temas en implementación en banda ancha o 5G, pero en el futuro todo va a ser más igualitario porque es una cuestión de implementación en las empresas. Cuando eso ocurra, no vamos a tener las mismas barreras.



¿Frente a qué tipos de consumidores están expuestas las marcas y los productos en la actualidad?



Los consumidores nuevos son los llamados consumidores protagonistas, ellos están acostumbrados a tener total dominio de todo lo que está a su alrededor.



Esto es muy característico de los videojuegos: en ellos tú eres el protagonista, tú tienes el comando de todo. En las generaciones anteriores ellos eran un ayudante, porque ellos no estaban en el centro de la comunicación.



Hoy es fundamental que el consumidor esté en el centro de todo. Por eso, cada vez las marcas deben estar al servicio de los consumidores y ponerlos en el centro de la comunicación para tener protagonismo. Las marcas que entiendan rápido que los consumidores son los protagonistas son aquellas que irán más adelante que su competencia.



¿Qué deben hacer las marcas tradicionales para ajustarse a las expectativas de hoy sin perder la identidad?



Hay una diferencia de industrias, hoy estamos viviendo la transformación de la industria financiera, por ejemplo.



Hablemos de Rappi, que tiene mucho más que servicios de entrega: con los débitos y consignaciones están prestando el servicio de un banco.



Siendo así, las marcas del sector financiero deben cambiar porque estamos en un proceso que va más allá de la innovación, estamos viviendo en una disrupción. Por ejemplo, en el sector financiero hay marcas centenarias (bancos) que tienen ofrecen una seguridad que marcas más nuevas no tienen, los consumidores tienen más confianza en depositar su dinero en marcas tradicionales; pero las marcas nuevas tienen una facilidad y una forma más moderna de comunicarse con los consumidores. Estamos en una carrera en la cual las marcas nuevas buscan la confianza que los consumidores tienen en marcas más antiguas, mientras que estas últimas necesitan una forma más fácil de relacionarse con los consumidores. Las marcas que tengan esta combinación van a sobrevivir en el futuro.

