El ‘crowdfunding’ inmobiliario empieza a operar en el país

El crowdfunding, la figura mediante la cual a nivel global se recoge dinero con muy diversos fines, arrancó en Colombia en el sector inmobiliario para financiar la construcción de vivienda estratégicamente ubicada en la llamada zona Marlboro de Bogotá, entre las calles 72 y 114 y las carreras 7ª y autopista norte donde se mueve el mundo financiero del país.



(Este es el decreto que regula el crowdfunding en el país).

El Círculo de Inversionistas Innovadores, Cirii, inició en Colombia el primer emprendimiento de crowdfunding inmobiliario con el proyecto City Live 104 que incluye 24 apartamentos ubicados en el corazón de la zona coworking, aplicando por primera vez el decreto 1357 del 31 de julio de 2018, que facilita a cualquier persona participar en este tipo de posibilidades sin tener que asignar una gran inversión de dinero.



HERRAMIENTAS DIGITALES



El objetivo de Cirii es el desarrollo de las inversiones inmobiliarias a través de herramientas digitales y de una mejor educación financiera en Colombia, como se vive en Europa en plataformas como housers donde las personas naturales pueden invertir de forma cómoda, rápida y totalmente segura.



Cirii creó una plataforma inmobiliaria abierta: tucasa.sale que analiza todo tipo de información para facilitar la toma de decisiones en este sector.



“Invitamos a un grupo de personas que no se conocen a que se unan y desarrollen el edificio con muy buena rentabilidad para lo cual la fiduciaria administra el patrimonio autónomo, le da titularidad jurídica y una garantía real que es el inmueble; es un modelo muy interesante porque la persona primero tiene la tranquilidad de que es propietario temporalmente mientras llegan los otros propietarios del edificio”, dijo el Gerente de Mercadeo de Cirii, Rafael Chavarro.



Para crear el modelo tuvieron en cuenta la última encuesta demográfica 2018 que dejó ver que en Bogotá más del 50 por ciento de las familias de estratos cinco y seis están conformadas por una o dos personas, ya que o pertenecen a la tercera edad cuando ya sus hijos se fueron de casa o a los llamados millenials cuyas características son las de viajar, especializarse, no tener hijos y no permanecer más de tres años en un trabajo.



(Nueva reglamentación para el ‘crowdfunding’ para emprendimientos).



Ubicado en la calle 104 con carrera 15 City Live 104 superó en tiempo récord la venta del mismo quintuplicando el cumplimiento de las metas y expectativas gracias a un modelo destacado como uno de los más innovadores en la recién creada Asociación Protech Colombia que reúne a los líderes de plataformas y aplicaciones tecnológicas que están generando nuevas formas de negocio e inversión en el sector inmobiliario.



Además, también fue clave saber que en 2.017 las ciudades más visitadas fueron Bogotá con 73.823 viajeros, Medellín con 20.092 viajeros y Cartagena con 15.309 con motivo de congresos y que los turistas que viajan con motivo de negocios gastan cinco veces más que los vacacionales: de negocios 376 dólares por día, vacacionales 80 dólares por día.



EN EL TOP 5



Según el International Congress and Convention Association, ICA, Colombia cumple nueve años consecutivos en el top 5 de los destinos que más congresos internacionales realiza América Latina: 1. Brasil con 244 eventos, 2. Argentina con 188 congresos y 3 Colombia con 147 congresos. En sintonía con esta dinámica de turismo de negocios creciente se realizó una alianza con el operador de administración de AirBNB, hosttonight a fin de que esta plataforma mantenga la propiedad con la mayor ocupación posible y la mejor tarifa disponible.



“Estos espacios son fáciles de rentar. La tendencia mundial son espacios reducidos. Las familias cada vez son más pequeñas. Las personas quieren vivir cerca de su trabajo, todo ello lo tuvimos en cuenta”, dijo Chavarro.



PARA FINANCIAR EN COMUNIDAD



El crowdfunding, que es la cooperación colectiva basada en una comunidad de personas que utilizan las nuevas tecnologías para financiar y difundir proyectos de su interés es otra tendencia global que favorece desde causas nobles de solidaridad hasta obras de arte, películas, incluso candidaturas políticas.



En Colombia fue regulado gracias al Decreto 1357 de julio de 2018 que reglamentó los modelos de financiación colectiva, autoriza a financiar también construcciones en el sector inmobiliario con la condición de que sean de un valor inferior a los 8.000 millones de pesos; a su vez la legislación vigente señala que para evitar la captación ilegal de dineros el número de inversionistas no debe superar los 20.



El Decreto 1357 aclara que la actividad de financiación colaborativa es aquella desarrollada por entidades autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a partir de una infraestructura electrónica, que puede incluir interfaces, plataformas, páginas de internet u otro medio de comunicación electrónica, a través de la cual se ponen en contacto un número plural de aportantes con receptores que solicitan financiación en nombre propio para destinarlos a un proyecto productivo de inversión, “con el fin de obtener una rentabilidad económica a partir de actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios”.



Cirii, a través de sus sistemas de análisis de datos, selecciona con base en aspectos como el pronóstico de demanda que tendrá el mismo y los estudios de factibilidad entre otras, las mejores ofertas para invertir en este innovador modelo que contempla una forma amigable de las construcciones modernas con los hábitos de vida de la gente.



“Por eso vemos que las soluciones de vivienda son de alrededor de 35 metros cuadrados, ubicados en zonas rodeadas de comercio, gimnasios, banca y multinacionales”, concluyó Chavarro.



Alejandra Buitrago Salamanca

Especial para Portafolio