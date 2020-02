‘El Gobierno es el que debe decidir qué va a hacer’, Novator Partners

Chris Bannister, es el hombre encargado por Novator Partners para llegar a nuevos mercados y conquitar con su propuesta en telecomunicaciones. Con esa misma misión ha logrado el éxito en 10 países incluso comprando a otros jugadores para cambiar el modelo, la historia podría repetirse en Colombia a donde quiere llegar a revolucionar un status quo en el que asegura están muy cómodos sus competidores.



Además, tiene la tarea de conectar, con otros dos operadores a 3.658 localidades en zonas rurales por su participación en la subasta del espectro, lo cual lo emociona, pues el ‘Tío Wom’, también es un activista preocupado por el acceso a las tecnologías.

¿Qué va a pasar con la subasta y el polémico bloque?



Nos comunicamos con el Gobierno y estamos felices con ese espectro de 700 MHz por la cantidad de personas que beneficiará. Ahora debe ser el Gobierno el que decida qué va a hacer y en cerca de tres semanas conoceremos su decisión sobre el segundo bloque, por ahora nos concentraremos en llegar al país.



La misión es despegar en el mercado colombiano, dependemos de la decisión, no sabemos si podemos hacerlo solos o si podemos comprar alguno de los operadores disponibles.



¿Se van a enfocar, en lo que pida el Gobierno o en el desembarco?



Estaremos en Barcelona con los proveedores para conectar las zonas que debemos, sabremos entonces en qué banda trabajaremos, luego estaremos estableciendo el equipo de ingenieros, desarrolladores, para el sistema de TI.



Luego está el mercado, de nada sirve tener la mejor tecnología si no entienden al consumidor, estaremos viendo qué quieren, cómo lo quieren, qué necesitan de la marca y cómo nos vamos adaptar. La tentación es copiar y pegar el modelo, pero eso no funciona, todos son distintos y nosotros queremos que quienes estén con nosotros trabajando y como usuarios se sientan orgullosos, no felices o satisfechos de lo que hacemos.



¿Qué traerá Novator Partners a Colombia?



Mucha experiencia en telecomunicaciones. En 2005 empezamos en Polonia y llegamos de una manera similar a la que estamos en Colombia, como un cuarto operador y de a poco le empezamos a ganar a Orange y a Vodafone. Actualmente, con más de 15 millones de clientes y una cuota de mercado del 28% somos los primeros. En un ejemplo más cercano, en Latinoamérica lanzamos a Wom en Chile en 2015 y prosperamos: ahora somos el cuarto participante con el 16%.



Así que a Colombia, venimos con esa experiencia y con un billón de dólares, y lo que queremos es llegar a reorganizar el mercado local, a hacer de las telecomunicaciones ‘great again’, grandes de nuevo, porque hace cinco años este país era uno de los más emocionantes en Latinoamérica y lo perdió, nosotros queremos reenergizarlo, dinamizarlo y llevarlo otra vez a los días buenos.



La razón porque Colombia se quedó atrás, es porque los tres grandes operadores no quieren que nada cambie, les gusta el status quo y debe asustar mucho que llegue otro a cambiar el mercado, porque tenemos la experiencia y lo hemos hecho.



¿Cuál será su apuesta en el mercado?



Este es mi inicio 11, cuando uno llega todos dicen tenemos ‘X’, o ‘Z’ acá. Pero nosotros no nos enfocamos en la competencia porque al final del día hacemos lo mismos que Claro, Movistar o Tigo.



Traemos inversiones , estamos reclutando a cerca de 2.000 personas directamente y otras 20.000 en toda la cadena de producción. Queremos el mejor talento colombiano y atraer a 15 millones de usuarios. Al final, mi trabajo es el más sencillo de todos, lo único que tengo que hacer es entregar tecnología a las personas, dispositivos y acceso. A las personas lo que les interesa es que llegue la marca, con el mejor servicio y más económico, es así de simple. Mi centro, es lo que la gente quiere y así tenga tres competidores es lo que tengo que entregar, así somos exitosos en Polonia, en Chile y lo queremos hacer en Colombia.



¿Cuándo van a empezar?



Bueno llegamos hace tres semanas, estamos contratando, así empezamos con Wom y logramos 246 aplicaciones.



Decir Partners Telecom Colombia no es tan sencillo, tenemos que poner un nombre que sea fácil, estaremos probando el mercado y en unos días lo sabremos si es el de Chile o cuál. Seguiremos reclutando, pero además tenemos que construir nuestras estaciones, lograr precios bajos depende de la calidad y cómo nos establecemos. Esto nos tomará al menos 12 meses, entonces realmente llegaremos en 2021.



Construiremos para llegar a más de 650 lugares que están sin conectar y es parte de nuestro compromiso . Esto también es emocionante, antes de Chile estuve en Myanmar y el 60% de este país no está conectado y cuando les enseñas a esos niños Youtube, Google o cómo un dispositivo le puede ayudar en la salud para hablar con un doctor, es darles calidad de vida a sus familias y esto es lo que haremos acá.



¿Cómo se cambia esa idea que barato, no es bueno?



Las empresas del sector hacen ver las cosas difíciles y los consumidores están mareados, lo que traemos es frescura y no importa lo que yo diga, sino lo que 15 millones de colombianos vean en acciones, a eso le apuntamos.



En Chile hace cinco años estábamos en el mercado más caro de la región, pagamos 3,5 dólares por gigabyte y ahora es menos de un dólar, las cosas cambiaron porque Wom llegó. Así se estimulan las aplicaciones, mercados y el internet se vuelve cercano a las personas y eso es lo que yo veo que el presidente Duque quiere en Colombia. No una industrialización solo para los ricos, sino para todos.



Laura Viviana Lesmes

Redacción Portafolio