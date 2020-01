El Grupo Espumados ya sueña con vender colchones en Europa

Llegar al mercado de Europa es uno de los sueños de cualquier empresario colombiano y el Grupo Espumados S. A., está muy cerca de lograr el objetivo de vender colchones en el viejo continente. Mauricio Álvarez, gerente general del Grupo Espumados S.A. habló con Portafolio sobre el futuro de empresa a nivel nacional y especialmente la consolidación de las marcas de colchones que comercializa, al igual que de los muebles fabricados con espuma para las diferentes necesidades de sus clientes.



¿Cuántos colchones vende Espumados al año y qué porcentaje de las ventas representa este producto?



En el momento producimos y vendemos cerca de 500.000 colchones al año en todo el territorio nacional, incluso algunos se exportan. Esto representa aproximadamente un 45% de las ventas del Grupo Espumados S.A.



¿En qué ciudades del país tienen presencia, con producción o distribución? Qué planes tienen en las ciudades para el año que viene?



Aunque contamos con plantas de producción en cuatro ciudades en Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá, tenemos presencia en todo el país.



Desde cada una de esas fábricas y su ubicación estratégica atendemos con mucha facilidad y con promesa de valor importante al momento de la entrega a todo el país. Cali atiende al sur occidente del país, Bogotá al centro oriente, Barranquilla se encarga de todo el Caribe y los Santanderes y Medellín de Antioquia y el Chocó.



Aunque ya hemos exportado a Centroamérica, Estados Unidos, Ecuador y Perú, recibimos recientemente una certificación que valida nuestras buenas prácticas de producción y manejo de personal, y esto nos permite exportar a Europa.



¿Qué productos ofrecen en el mercado de accesorios?



Atendemos diferentes sectores de la industria a través de la venta de espuma como el del aseo, automotriz, acústica, corsetería (ropa íntima de mujer), tapicería y la industria de los colchones.



¿Cuál es la tendencia en materia de colchones en el mundo? y qué novedades tiene el Grupo en este sentido?



Le apostamos a más tecnología en la tela y en la espuma y en el diseño, por ejemplo desarrollamos una espuma que se llama sense fresh, que es a base de espuma viscoelástica pero con una tecnología que permite el paso del aire por sus celdas, además tiene gránulos de gel que mantiene la superficie fría.



¿Los consumidores colombianos cambian con frecuencia el colchón?



El colombiano no tiene conciencia de la importancia del cambio del colchón para su bienestar físico y mental, tampoco se toma el tiempo de averiguar cuál es el colchón que se ajuste a sus características.



Nosotros mismos debemos hacer pedagogía para que el consumidor mejore sus hábitos de consumo en esta industria.



¿Qué esperan del 2020?



Por un lado, tendremos un lanzamiento enfocado al bienestar que combina la tecnología.



De otro lado, queremos crecer a dos dígitos en la producción de todos nuestros productos, iniciar inversiones, pues en los próximos tres años haremos una inversión que supera los US$10 millones, representados en maquinaria, equipo y bodegaje, esto asociado a capacitaciones para el conocimiento de la industria de nuestros empleados. Sin embargo, nuestra gran meta es consolidar el mercado a nivel Colombia y conocer más a nuestros consumidores.



¿Cuántas horas se recomienda dormir diariamente?



Cada persona es diferente, los niños duermen mucho más que los adultos mayores por ejemplo, o la recarga de energía de un trabajador no es la misma de un estudiante.



Sin embargo, expertos aseguran que se necesitan mínimo cuatro horas de sueño y no es recomendable dormir más de ocho horas, pues hay un punto donde ya no se recarga energía sino se consume.



¿Cómo saber si un colchón es bueno?



El colchón debe ajustarse a las características físicas de la persona, como el peso, su cultura del sueño, su condición de salud. El mismo colchón no es bueno para todo el mundo, cada consumidor requiere un colchón específico.



En términos generales, un colchón debe brindar un soporte uniforme, y es indispensable garantizar una vida útil de mínima de cinco años y condiciones óptimas de higiene.



¿Cuántas referencias de colchones produce el Grupo Espumados?



Tenemos tres grandes categoría: esencial, vital y premium. También tenemos un portafolio unificado para las cuatro fábricas, cada uno de nuestros productos tiene una razón de ser y un espíritu para cada región.



La primera referencia y la más representativa de nuestra marca es el emperador elite o glam, la siguiente se llama te amo mamá, que nace de la necesidad de expresarle amor a las madres todos los días; después tiger: la sagacidad, la fuerza y sabiduría de este animal que representa a la figura paterna en la cubierta del producto.



También tenemos Colorín Colorado, un colchón para niños de tres a siete años, que es la edad en la que empiezan a dormir solos. Quisimos que ellos dejaran atrás el miedo de dormir solos a través de la personalización del colchón, está diseñado para que los más pequeños coloreen su tela, viene con marcadores y peluche de compañía incluido.



Finalmente tenemos al bivox, es un colchón que cabe en una caja de 1,10 metro por 45 por 45, esta comprimido y empacado al vacío con una tecnología ergomédica que se adapta al cuerpo, tiene funda extraíble para lavarla fácilmente, con este producto le apuntamos a un segmento joven.