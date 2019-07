El Hotel W quiere consolidar a Usaquén como destino turístico

Hace menos de tres meses el Hotel W Bogotá recibió al brasileño Eduardo Yoshimoto como su nuevo gerente general. En este lapso ya definió dos grandes hojas de ruta para su gestión: elevar el servicio enfocado en el lujo y atraer a más turistas a Usaquén, que para él es una zona que “conserva la arquitectura y el espíritu colombiano”.



“El lujo ha cambiado, ahora es experiencia, los viajeros buscan algo auténtico, local”, le dijo el hombre que está a la cabeza del icónico hotel a Portafolio. Su plan se basa en una renovación en el servicio, en el que el lujo sea una vivencia de cada cliente y, para ello, ejemplifica “el estándar de la bebida que tenemos en el lobby ahora es local, de Colombia”.



(Música y cócteles, la nueva apuesta de entretenimiento del Hotel W).

Con 168 habitaciones, tres puntos de alimentos y bebidas -el Market Kitchen, el W Lounge y un BBC-, “el spa número uno de la marca W en América”, salones de eventos que albergan hasta matrimonios y “una piscina, que en realidad es un jacuzzi gigante y la gente aprecia mucho”, el hotel tiene su carta de presentación para recibir tanto a nacionales como a extranjeros.



Pero no para ahí. Dado que su oferta gastronómica es uno de los principales fuertes, con un night brunch los sábados y el W Does Brunch los domingos, el hotel tiene un plan para fortalecer estos espacios debido a su alta demanda y popularidad en la ciudad.



“Nos va tan bien que estamos en un proceso de reformación, se trata de hacer un brunch con muchas más opciones y más entretenido, utilizando otro espacio que tenemos”, comenta el directivo del Hotel W de la ciudad.



OTRA NOVEDADES



Sumado a lo anterior, el W Bogotá se encuentra cerrando alianzas con proveedores de lujo para que los huéspedes tengan experiencias más cercanas a la cultura nacional, además de la apertura de un nuevo espacio de alimentos y bebidas que, de acuerdo con su gerente, estaría listo para iniciar operaciones en unos seis meses.



En línea con este plan, y con la intención de potenciar también la oferta gastronómica, Yoshimoto asegura que Usaquén tiene una importante muestra de estos productos, entre las cuales ejemplifica las degustaciones de café que se pueden encontrar en el sector.



Sobre la industria hotelera a nivel mundial, dice que las tendencias han cambiado y que la medida no es como antes, donde se podía catalogar a estos sitios como de cinco, cuatro, tres o dos estrellas, sino que, en cambio, la oferta va de acuerdo con cada segmento.



“Hoy Marriot -compañía a la que pertenece el Hotel W- separa sus marcas en tres categorías: lujo, premium y select. La segmentación es muy amplia”, afirma.



Y acerca del segmento de lujo en particular, dice que ha crecido, lo cual “es una tendencia mundial porque hoy hay más personas que están en capacidad de pagar -los servicios-”.



De otro lado, uno de los aspectos que el gerente destaca es que el país resulta cada vez más atractivo para los turistas internacionales, y el indicador que para él prueba dicho comportamiento es el reciente “Óscar de turismo” que le fue otorgado a Colombia, escogido como el Principal Destino de Suramérica 2019 en los World Travel Awards, entregados hace algunas semanas.



Aunque Yoshimoto asegura haber encontrado un hotel con un excelente posicionamiento y que en la primera parte del año dejó buenos resultados, explica que existe potencial para mejorar todavía más, y que para lo que resta del 2019 las expectativas son altas, con lo que esperan consolidar buenas cifras al cierre del año, ofreciendo nuevos servicios e integrando su idea de implementar el nuevo concepto de lujo a quienes se hospeden allí.



Este establecimiento está ubicado en un parque empresarial, donde las personas pueden encontrar bancos, oficinas de turismo, restaurantes y salones de belleza. Además, se encuentra frente al centro comercial Hacienda Santa Bárbara.



El W tiene 220 trabajadores y sus instalaciones son aptas para las reuniones que pueden albergar hasta 500 personas. Además, en las habitaciones las personas pueden encontrar amplitud y lujo; cuentan con aire acondicionado, TV de pantalla plana por cable y zonas de estar cómodas y con coloridos accesorios que las conforman

Una de sus apuestas en torno a la experiencia del cliente es la historia del país, por eso Marriot International lo promociona como un espacio para vivir el lado glamoroso de la antigua leyenda de El Dorado. “Los inconfundibles elementos de diseño y la brillante atmósfera dorada iluminan el lugar más vibrante de la ciudad, donde las posibilidades son infinitas y el estilo está en todas partes”, es la forma en que lo describe la compañía.