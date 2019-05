El plan de la Central Cervecera para conquistar el mercado

Durante la inauguración de la Central Cervecera de Colombia el viernes pasado en Sesquilé (Cundinamarca), esta firma anunció que su más ambicioso objetivo, luego de que la planta empiece a operar y alcance su capacidad total, es tener una participación del 11% en el mercado de esas bebidas en el país.



La capacidad instalada de tres millones de hectolitros anuales da pie para que la cervecería ponga sobre la mesa esta cifra, sumado a un buen comportamiento que tuvo su producto insignia, la cerveza Andina, luego de su primer mes de llegar al mercado nacional, en donde según Mauricio Medina, presidente de la Central Cervecera de Colombia, tuvo una participación del 2%.



Por su parte, Miguel Escobar, presidente de Postobón, y Patricio Jottar Nasrallah, gerente general del grupo chileno CCU, empresas que realizaron la inversión conjunta de más de US$400 millones para la ejecución de la planta, no fueron ajenos a la expectativa de llegar al tope de la producción e influencia dentro de la industria.



Aunque Escobar admitió que “hay un jugador que ha dominado tradicionalmente el mercado nacional de la cerveza”, destacó que la cuantiosa inversión “tal vez la más grande del sector real en los últimos años”, le apunta a la innovación para crecer de forma progresiva.



Por su parte, el directivo de CCU afirmó que la capacidad con la que cuenta la cervecera les permitiría “tomar un 11% o 12% de mercado” agregando que para esto tendrán paciencia. A esto, Mauricio Medina agregó que tienen como objetivo “llegar de forma escalonada en un par de años a la capacidad total” sobre lo cual “ya hay una base significativa para arrancar”.



Cabe recordar que la alianza opera desde el 2014 y se configura como la competencia directa de la líder del mercado, Bavaria. CCU es una empresa chilena de bebidas, reconocida en la producción, comercialización y desarrollo de mercados de cerveza que cuenta con operaciones en Chile, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay.



Durante su etapa de construcción, el centro de producción creó cerca de 7 mil empleos, de los cuales, aseguró Medina, 50% fueron ocupados por personas de Sesquilé y zonas aledañas como Gachancipá, Suesca, Chocontá, Manta y Guatavita, entre otras. Ya en funcionamiento, la Central Cervecera de Colombia cuenta con 300 personas en la operación directa, aunque prevén alcanzar las 1.000 personas empleadas de forma directa igualmente, en el transcurso del año para que consoliden las diferentes áreas de la cervecería.



Y aunque la fuerte entrada de la cerveza Andina al mercado es uno de los puntos con los que buscan llegar al punto máximo de capacidad de la planta progresivamente, otras marcas como Heineken, Tecate, Miller Lite, Sol, Coors Light y Miller Genuine Draft, que también forman parte de la oferta, serán adoptadas progresivamente para su fabricación en la central. No obstante, el centro de producción no le cierra la puerta a la llegada de nuevos productos nacionales a su portafolio.



“Estaremos cerca del consumidor, la innovación va a ser parte del ADN”, fue la frase con la que Mauricio Medina destacó que el lanzamiento de nuevas bebidas de fabricación nacional dependerá de lo que les señale el mercado, con lo que, en el largo plazo, no se descartaría una posible llegada de otros productos que acompañen a Andina en el mercado local. Con este abanico de opciones, la compañía considera que abarca varios segmentos para atender a consumidores variados.



Si en algo hicieron énfasis inversores, operadores y hasta el mismo Presidente Iván Duque -quien fue el encargado de inaugurar oficialmente la planta- fue en la innovación con la que cuenta esta productora ubicada en Sesquilé. La Central Cervecera de Colombia incluye en su interior sistemas de optimización de procesos que la llevaron, incluso, a ser reconocida por Colciencias por la innovación y optimización en el uso y manejo de la energía en el proceso productivo.



“Esta compañía que nace en un parque industrial de 52.6 hectáreas (…) surge gracias a múltiples fenómenos empresariales”, señaló Iván Duque.



Por su parte, Mauricio Medina, presidente de la compañía, destacó que “en materia de uso del recurso hídrico, nuestra planta es pionera en la implementación de tecnología de filtración de agua por membranas, la cual no genera residuos. Además, tenemos un consumo de agua menor por litro producido con respecto al estándar de la industria cervecera, gracias al sistema de recuperación por captación que hemos implementado”.



Medina agregó que sumado a los procesos de "eficiencia térmica" y refrigeración, en algunos casos puntuales la cervecería es capaz de reducir hasta en un 80% el consumo de agua.



A su turno, Carlos Ardila Gaviria, consejero delegado de la Organización Ardila Lülle, indicó que la central cervecera “es la mayor inversión privada que se ha realizado en Colombia en los últimos cinco años, cerca de US$500 millones dan cuenta de eso", y que "en el mercado cervecero podemos llegar a más de 450.000 comercios para que tengan la oportunidad de aprovechar una oferta diferenciada con marcas únicas, de alta calidad”.



Para la producción que se llevará a cabo en la planta, la malta, uno de los ingredientes claves, está siendo traída de Europa por miles de toneladas, puesto que el mercado nacional no está ofreciendo los estándares y volúmenes que ha empezado a procesar la central, según apunta su presidente. No obstante, Medina sentenció que la nueva operación es un hito para el país y destacó la importancia de pasar de importar cerveza, a producir.



“Con esta gran apuesta, la empresa continúa afianzando su objetivo de dinamizar el mercado de la cerveza del país y con la visión de ser la compañía cervecera preferida por los colombianos, ofreciéndole a sus clientes y consumidores nuevas marcas, experiencias y posibilidades de elegir”, concluyeron los voceros de la Central Cervecera en la apertura.



Diego Andrés Vargas Riaño

