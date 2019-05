Estas fueron las empresas con más ingresos en 2018

Las empresas más importantes del país, supervisadas por la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada dieron a conocer recientemente sus informes financieros de 2018, los cuales fueron consolidados por la SuperSociedades, en un informe que ya está a disposición del público.



En este balance, que reúne la información de las 1.000 empresas más grandes por ingresos operacionales se destacan Ecopetrol, Terpel, Reficar, Éxito, EPM, Avianca, Claro, Nueva EPS, Cenit y Olímpica, que están entre el top 10 de las compañías con mejor desempeño financiero del 2018.



La información corresponde a empresas del sector real no financiero y su análisis se efectúa con información financiera separada.



Según la Supersociedades, Ecopetrol con ingresos por $62,5 billones lidera esta lista, seguida muy de lejos por Terpel que obtuvo ingresos por $14,8 billones al cierre del año pasado.



Reficar, por su parte, ganó $12,9 billones en lo corrido del año pasado, mientras que Éxito obtuvo ingresos por $11,4 billones.



Por su parte, EPM ganó $8,9 billones de pesos y Avianca $8,7 billones. A su vez, Claro tuvo ingreso operacionales superiores a $8,6 billones.



En el sector de la salud se destaca Nueva EPS con ingresos por $7 billones y el top lo cierran Cenit y Olímpica con $6,7 billones y $6,1 billones respectivamente.



Este reporte tomó en cuenta la información financiera reportada oportunamente a 30 de abril de 2019.



Según el informe publicó por la Superintendencia de Sociedades, las 1.000 empresas más grandes del país por ingresos sumaron un total de $679,9 billones, lo que representó un crecimiento de 16% comparado con lo registrado en 2017 cuando la cifra fue de $588,6 billones.



ESTO DICEN LAS EMPRESAS



Referente a los resultados obtenidos, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, aseguró que el 2018 fue sobresaliente en términos operativos y financieros para la firma. “Hoy somos una empresa más eficiente y disciplinada, con mejor capacidad técnica, que siempre propende por la integridad y seguridad de la operación”.



Y agregó que “la disciplina de capital y el plan de eficiencias, pilares fundamentales de nuestra estrategia y afianzados a nuestra cultura empresarial, están generando nuevas y sólidas dinámicas en todos los procesos de la compañía. Así lo evidencian los resultados de las estrategias operativas y comerciales que emprendimos en el año”.



Por su parte, Sylvia Escovar, presidenta de Terpel, dijo que este resultado se dio gracias a un equipo disciplinado. “Destaco el aporte al crecimiento que significó la adquisición de las operaciones de Exxon Mobil en Colombia, Perú y Ecuador en los segmentos de lubricantes, estaciones de servicio y aviación”, apuntó.



La directiva también afirmó que “estar al servicio de los colombianos es el mayor incentivo para seguir liderando el sector”.



La Supersociedades también dijo que no se tuvo en cuenta información consolidada de las empresas y enfatizó en que se usaron datos financieros reportados con corte al 30 de abril de 2019.



Por último, es de resaltar que aunque 2018 fue bueno para Ecopetrol, según el informe de la Supersociedades, en el primer trimestre de 2019 también les fue bien, pues la petrolera logró incrementar la producción de petróleo 4%, a pesar de la caída de 5% en los precios.



Respecto a este tema, Bayón le contó a Portafolio que el buen comportamiento en los números de la compañía no solo se debe a las tareas de recobro mejorado en campos maduros, sino también a que bajaron los atentados a la infraestructura de transporte.