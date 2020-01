El último día de Uber en Colombia

Tras seis años de haber llegado a Colombia, la plataforma tecnológica de Uber se despedirá de sus usuarios este viernes, último día en el que operará según anunció el 10 de este mes, argumentando que acatará una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).



El 20 de diciembre de 2019 pasó a la historia de la compañía estadounidense, pues fue en esta fecha en la que salió el fallo de un juez de la República en la SIC que le ordenaba a Uber cesar su operación luego de perder una demanda por competencia desleal, dada la legislación vigente, contra Cotech (Taxis Libres).



Aunque la plataforma apeló la decisión y se fue a segunda instancia al Tribunal Superior de Bogotá, la cual podría incluso tardar hasta dos años, esta decidió que acataría la decisión inicial sin esperar que se confirmara la demanda en dicho nuevo proceso.



Luego de notificar que sus servicios de transporte dejarán de operar, la firma inició una serie de campañas tanto en redes sociales como incluso, a través de comerciales en medios de comunicación solicitando una solución para dicha situación.



Una de las opciones que le pidieron al Gobierno, hasta último momento, fue un decreto reglamentario o ejecutivo que les dé una solución temporal mientras el proceso legislativo en torno a plataformas como estas, corre su curso.



Otra de las medidas que tomaron fue solicitar medidas cautelares a mediados de este mes con el fin de que se les permita seguir operando en el país, por lo menos hasta que se falle la segunda instancia que solicitó la firma.



Al ser constados sobre este asunto, la firma dijo que no pueden entregar mayores detalles al respecto, dado que las actuaciones no las está manejando el equipo jurídico y legal colombiano, sino desde la casa matriz de esta.



PLAN DE CONTINGENCIA



Al consultar con diferentes carteras ministeriales del Gobierno Nacional si se tenía planeada alguna medida de contingencia teniendo en cuenta que la plataforma anunció que dejará de operar desde este sábado, estas dijeron que no.



Específicamente, el Ministerio de Transporte, indicó que “El deber como Ministerio de Transporte es expedir normas que sean de aplicación general con el fin de garantizar el bienestar de todos los colombianos y la prestación del servicio público de transporte en condiciones de seguridad y legalidad. En esa medida no se contempla la expedición de decretos o resoluciones de carácter excepcional para ninguna empresa. El Gobierno no regula para empresas particulares o con nombres propios”.



Al preguntarle a la cartera de las TIC, esta dijo que dichos temas son manejados directamente desde la Alta Consejería para Asuntos Económicos y Transformación Digital.



Precisamente, en entrevista con este diario, Víctor Muñoz, el consejero presidencial en estos temas, fue enfático al decir que Uber participó en la reunión que el Gobierno hizo con las plataformas tecnológicas de transporte el 17 de enero, “pero hemos sido claros en que el servicio público de transporte en Colombia está regulado por ley, amparado por la Corte Constitucional, y cualquier modificación frente a sus condiciones es un trámite necesariamente legislativo”.



Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad dijo que “no nos han informado de movilizaciones. Si se llegan a presentar, estaremos atentos junto a la Policía de Tránsito de Bogotá para que no existan cierres o bloqueos y garantizar la movilidad de todos los usuarios”.



PANORAMA EN LAS DEMÁS PLATAFORMAS



Aunque la mayoría han preferido no referirse directamente sobre el caso de Uber, plataformas como Cabify, DiDi, Beat y Picap han dicho que están dispuestos a trabajar con el Gobierno en una reglamentación que reconozca las nuevas dinámicas del sector.



Ahora bien, respecto al panorama actual estas parecen estar tranquilas y sus planes de inversión en el país no se verían afectados por la ausencia de regulación hacia dichas ‘apps’, en parte, porque confían en que se avanzará en esta materia. Esto, de acuerdo con un sondeo que hizo este diario con algunas de estas.



De acuerdo con Paula Bernal, directora de asuntos gubernamentales de DiDi, “desde que iniciamos operaciones en Colombia, hace siete meses, hemos realizado una inversión superior a los US$25 millones (...) Tenemos grandes proyecciones en el país, nuestra visión y plan de inversión en el país apunta hacia el largo plazo”.



Por su parte, Beat asegura que “la situación actual es un tema coyuntural que definirá los parámetros del sector. Independientemente de esto, nuestra apuesta por Colombia es a largo plazo y continuaremos con todos los planes de crecimiento, contribuyendo a una mejor vida urbana y ser parte del día a día de las personas”.



Para Cabify, sus inversiones en el país de momento no se afectarán “puesto que el portafolio de productos es muy amplio, tenemos servicio de taxis, camionetas de transporte especial para clientes corporativos, vehículo privado con Cabify Lite, y patinetas (Voom)”.



En su momento, Daniel Rodríguez, CEO de Picap, ‘app’ colombiana que presta sus servicios en motos y carros, dijo que seguirían operando en el país y, como las otras plataformas, esperaban que la regulación surtiera su marcha pronto.



SE VIENEN MÁS DEMANDAS



Según Nicolás Alviar, abogado apoderado de la demanda de Cotech (Taxis Libres) contra Uber, tras el fallo de la plataforma de origen estadounidense, ya están trabajando en las demandas contra las otras plataformas, entre las cuales se encuentran Cabify, DiDi y Beat.



Estas, al igual que Uber, serán llevadas ante la SIC por actos de competencia desleal, dado que la legislación vigente reconoce que estos prestan servicios ilegales, dijo. Esperan tenerlas listas este semestre, a más tardar en marzo, le comentó Alviar a este diario.



El abogado además aseguró que “por la obligación procesal y legal que se les exigió en la sentencia del 20 de diciembre, ellos debieron haber salido inmediatamente y no hasta el 1°. de febero”. De otro lado, dijo que a mediados de este mes iniciaron un proceso penal contra Uber por fraude a la resolución judicial.



