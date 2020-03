‘Empresas buscan cómo no comprometer los empleos’

Archivo particular

La empresa Staffing de Colombia, con 48 años en los servicios de proveer empleo temporal, ha visto cómo en medio de la crisis sanitaria, las compañías tratan de resolver la situación sin tener que comprometer las condiciones laborales de sus colaboradores.



Así lo plantea Juan Pablo Chaustre, gerente general de la empresa, quien dice que también ha aumentado la demanda de personal en algunos casos. El ejecutivo explicó las metas de crecimiento para el 2020.



¿Qué han hecho en esta coyuntura?



Somos una empresa que busca ser la aliada estratégica de nuestros clientes en todo el tema de gestión humana y ofrecemos los servicios de empleo temporal.



Operativamente, estamos organizándonos de tal forma que podamos trabajar desde las casas. Estamos en la implementación de s herramientas para que las personas que tengamos que entrevistar no tengan que ir a nuestras oficinas porque tenemos cobertura nacional.



La coyuntura nos pone la prueba de profundizar en estas medidas. En planta, tenemos una operación partida con personas trabajando desde sus casas, pero algunas sí están en la oficina.



¿Y cómo han coordinado con los clientes?



Tenemos cerca de 6.000 personas que están trabajando donde nuestros clientes. El mensaje en este momento es que es importante seguir las recomendaciones oficiales. Solicitamos a las empresas que si hay cargos que no van a necesitar nos informen para que puedan terminárseles el contrato, que es lo último que estamos buscando. También les pedimos enviar a las personas a trabajar desde sus casas o mandarlas a vacaciones porque hay actividades paradas como turismo y hotelería.



¿Qué más ha notado?



Se ha visto aumento de personal en algunos casos. Compañías han tenido que hacer rotación de turnos y ajustarse a los movimientos que tienen que hacer. Un laboratorio que produce geles antibacteriales pidió más personal y también hay más demanda de recurso humano para servicios generales por el énfasis en higiene que necesitan para prestar sus servicios. Es una situación que nos va a impactar de manera significativa. Cuando dependemos de las personas y hay una directriz de que la población debe estar en su casa, debemos buscar la manera de ser ágiles y atender las normas gubernamentales y responder a la crisis. Tenemos 340 clientes y cada uno está manejando sus actividades y tenemos que ajustarnos.



¿En qué tónica están las empresas?



Ha habido una respuesta interesante de los clientes, siempre preservando el capital humano y la tranquilidad. Atentos a ver cuál va a ser la forma para que la gente no se afecte, especialmente en el tema de salarios. En eso, en esta semana y media que llevamos, ha habido una total conciencia.



¿Llevan varios años en el mercado?



En septiembre cumpliremos 49 años en un mercado que ha tenido una evolución bastante interesante. Empezó como un proyecto familiar y se ha convertido en una empresa nacional. Es colombiana, pero en este momento tenemos una pequeña inversión mexicana, estamos tratando de consolidarla y mirar cómo funciona.



¿Cuáles son las áreas de negocio?



La principal es la del servicio de temporales la cual se cumple a través de trabajadores que van a las organizaciones a trabajar en diferentes momentos, principalmente, en picos de la producción o crecimientos en las ventas.



Tenemos la selección especializada, unidad de negocio que se dedica a escoger perfiles ajustados a lo que necesitan las empresas. Además, cumplimos el proceso operativo de gestión de nómina (como pago de salarios y del Sistema General de Seguridad Social de los trabajadores).



Por otra parte, impulsamos ventas a través de fuerzas comerciales especializadas en la proyección y comercialización de sus productos con estrategias de mercadeo. Y de estas unidades se desprende evaluación y capacitación, entre otros servicios, según el requerimiento de los clientes, pero en menor proporción.



¿Qué nivel de ingresos registran?



Obtuvimos el año pasado $130.000 millones. El área de temporales representa el 94%.



¿Y las previsiones?



Empezamos el año muy entusiasmados. Proyectamos crecer 20% y eso nos generaría $156.000 millones este año. Hasta febrero veníamos cumpliendo, vamos a ver cómo se comportan estos dos próximos meses. Creemos que vamos a tener alguna afectación por la coyuntura. Vamos a esperar cómo termina este mes para revisar el presupuesto.



Claro que tenemos un pico, para nosotros los tres primeros meses del año son muy estables y el crecimiento importante se genera casi siempre desde el segundo semestre, que es cuando se presenta una proyección interesante frente al primer semestre en los históricos de la organización.



¿Qué reconocimientos recibieron?



Nos encanta ser un referente y, sobre todo, tener una calificación por parte de nuestros candidatos y posibles candidatos, según el reconocimiento que obtuvimos en la última entrega de los premios de Computrabajo, el motor de búsqueda de empleo.



Sobresalir como una de las mejores empresas para contratar en el sector de recursos humanos nos da una satisfacción importante e indica que estamos haciendo las cosas bien.



Creo que lo más importante es que las personas que buscan trabajo a través de nuestra empresa sienten que se les trata con aprecio y que valoramos sus cualidades y capacidades.