En 2023 Canacol comenzará a llevar gas natural a Medellín

El aumento de la extracción de gas natural en cerca del 40% para el presente año (como lo demuestra su reciente informe de operación) le permite asegurar a la multinacional Canacol el segundo renglón en la lista de productores del citado combustible a nivel nacional.



El diálogo con Portafolio, Charle Gamba, presidente y Ceo de la gasífera, no solo explicó el desarrollo de las tareas para aumentar la producción, sino además confirmó la participación de la multinacional en el montaje del gasoducto Jobo - Medellín que entrará en operación en el 2023.

¿Cómo cerrará Canacol su operación en el 2019?



Las cifras promedio para el 2019 en cuanto a producción de gas natural son de 150 millones de pies cúbicos al día (mpcd), y que representa un incremento entre el 35% y 40% con respecto a lo extraído en el 2018. Y esperamos cerrar el año con una producción promedio 215 mdpc, teniendo en cuenta que la extracción en el último trimestre (julio - septiembre) fue de 211 mpcd. Y mantendremos este nivel (210 mpcd - 215 mpcd) hasta final de año.



¿Cómo está Canacol en materia de reservas de gas?



El ritmo de la producción nos permitirá aumentar las reservas actuales de gas natural. Y estaremos en cerca de 120 mpcd de nuevos volúmenes de remanentes que son producto de nuestros programas de perforación.



¿Tienen proyectadas nuevas inversiones en el negocio de transporte?



Es un frente en el que siempre estaremos activos. Estamos a punto de firmar un nuevo contrato para el montaje de un gasoducto que unirá nuestros campos en el departamento de Córdoba con la ciudad de Medellín. Esta línea hará parte de nuestro proyecto y tendrá la capacidad de transportar 100 mpcd de gas. Como compañía estamos interesados en el desarrollo de planes que tengan relación con el montaje de líneas de transporte.



En este nuevo proyecto de transporte, ¿cómo entraría EPM?



EPM nos compraría el gas que produzcamos en los campos de Córdoba, pues esa empresa no está interesada en participar en el desarrollo del proyecto. El consorcio que estará encargado de realizar el montaje está conformado por Canacol con un 25%, y varias compañías de las cuales no revelaré sus nombres y que estarán a cargo del 75%.



¿Cuándo comenzaría el montaje del gasoducto y entraría en operación?



Las conversaciones están muy avanzadas con los socios que participarán en el montaje del gasoducto. Así mismo, está adelantado el proceso con los bancos y los fondos que van a financiar el proyecto.



Al mismo tiempo estamos adelantando todos los trámites para solicitar la licencia ambiental. Este demorará alrededor de un año, y esperamos tener ese aval en el 2021. El proceso de montaje está planificado para desarrollarse en 18 meses (año y medio). La línea de transporte entraría en operación en el 2023.



Con la entrada en operación de este gasoducto, ¿Canacol comenzaría a incrementar la producción en el corto plazo?

​

Si, esa es la proyección. No solo atenderíamos la demanda hacia el norte del país, sino también hacia el sur. Con la entrada de esta línea (Jobo - Medellín), el nivel de producción en el 2023 estará por encima de los 350 mdpc. Este volumen representa casi el doble de la extracción de gas natural en un departamento como La Guajira en la actualidad.



Viene una segunda subasta de hidrocarburos petrolera en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), ¿entrarían en la puja por nuevos campos?



Sí, más cuando esta subasta es con vocación en la producción de gas natural. Estamos en la lista de las empresas calificadas para participar en este proceso. Vamos a presentar ofertas para el desarrollo de bloques que están incluidos en el proceso. Tenemos la expectativa de quedarnos con varias áreas para producir solo gas.



¿Cuáles son las áreas de la subasta en las que Canacol estaría interesada en hacer la oferta?

​

La zona que más le interesa a Canacol para desarrollar bloques es donde actualmente realizamos operación con cinco contratos, que es la cuenca del Valle Inferior del Magdalena. Y existen entre ocho y nueve áreas incluidas en el proceso competitivo y es donde enfocaremos los esfuerzos. Además, en bloques cercanos a la operación que desarrollamos en la actualidad por el tema de facilidades en la producción.



Con todos estos planes corporativos, ¿la intención es seguir siendo el segundo productor de gas natural del país?



Sí, esa es la meta de Canacol. En la actualidad producimos 215 mdpc de gas, lo que nos pone en el segundo renglón, no solo en la extracción, sino también en la venta de este combustible, después de Ecopetrol. Detrás de nosotros se ubica Chevron. Con la nueva expansión en el sistema de transporte de Promigas, fortalecimos nuestra posición.



¿Cuál es el nivel de inversión que tienen programado para su operación en el 2020?



En el 2019, el nivel de inversiones fue de US$120 millones. Esto incluyó la perforación de varios pozos exploratorios y el desarrollo de un programa de sísmica con miras a expandir nuestra operación en el sector de Jobo.



Para el 2020 estamos planificando un nivel de inversión en alrededor de US$100 millones. Esto para seguir fortaleciendo el programa de pozos exploratorios y de sísmica. No crece la inversión para este año, ya que con el trabajo que desarrollamos en el 2019, nos ayudó a expandir nuestra producción. Este desembolso nos ayudará a llevar la producción en el mediano plazo a 350 mdpc desde los 215 mdpc que producimos en la actualidad.



¿Cómo proyectan la operación para el 2024, 2025 y 2026?



Para el 2020 buscaremos un nivel de producción entre 220 mdpc y 230 mdpc. Y para cada año, hasta el 2023, la proyección es incrementar la extracción entre el 5% y el 10%.

A partir del 2024, la intención es llevar la extracción por encima de 350 mpdc. El objetivo es tener un nivel de crecimiento en ventas de por lo menos el 10% por año, para los próximos 10 años.



El aumento de la producción está asociado con la entrada en operación de nuevos gasoductos.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio