En dos años, Alpina pasó de 7 a 18 países a los que exporta

Archivo particular

Para el 2.022 la compañía de alimentos Alpina espera que el 2,5% de sus ventas totales tengan como fuente las exportaciones. Hoy son cercanas a 1,0% y en el 2017 apenas eran 0,5%.



Para lograrlo, la estrategia se fundamenta en reforzar la presencia en los países en donde está la marca.



(Exportaciones, claves en el balance de Alpina).



En el 2017 tenía presencia en siete mercados, el año pasado estaba en 13, y actualmente opera en 16 países.



En la lista están Estados Unidos, Aruba, Curazao, Bolivia, Canadá, Costa Rica, St. Maarten, Guyana, Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Ecuador, Perú Cuba y República Dominicana. Los tres últimos, son los más recientes.



“A final del año estaremos en 18 mercados, gracias a la incursión en Panamá y Jamaica”, según anunció Esteban Rey, gerente de Exportaciones de la compañía.



Respecto a la entrada al mercado panameño, explicó que un reto importante para la industria láctea nacional, y no solo para Alpina, es el tema de la admisibilidad de los productos locales que contengan lácteos de Colombia en los países de la región. Justamente, eso fue lo que se logró con el país vecino, gracias a la negociación entre gobiernos. “Desde que eso se dio empezamos un proceso de habilitación de plantas y, paralelo a ese requisito regulatorio, empezamos la gestión comercial y a tramitar los registros sanitarios”, anotó.



“Todo lo que vende Alpina fuera de Colombia corresponde a productos de valor agregado para el consumidor final. Lo que más estamos vendiendo por fuera, entre las 30 marcas que tenemos, se concentra en Avena, Alpin, Arequipe, Bonyurt y Compotas”, dijo.



La tarea exportadora de parte de Alpina ha estado acompañada de mayores ventas, tanto en volumen como en monto.



Al cierre del año pasado superaron los 4,5 millones de dólares, 19% más frente al año anterior.



“Seguimos creciendo a doble dígito y esperamos cerrar 2109 con un aumento del 25%”, afirmó el directivo.



El crecimiento no solo se ha visto reflejado en ventas en dólares, sino también en toneladas, gracias a que en los países donde está ha ganado participación.



En 2019, con corte a agosto, se han colocado en mercados internacionales 2.603 toneladas de productos, lo que representa un incremento de 34% con respecto al mismo periodo del año anterior cuando llegaron a 1.942 toneladas, señaló.



Entre los productos que más recientemente comenzaron a ser parte del portafolio de exportaciones se encuentran las compotas en Perú hace un mes, la avena, el arequipe y Alpin en República Dominicana hace dos meses y Quesito, que con solo 8 meses en Estados Unidos ya representa el 14% de la distribución directa de Alpina en ese país.



“Si bien 2018 fue uno de los más rentables para la compañía de los últimos 5 años en temas de exportaciones, aún queda camino por recorrer. Trabajamos constantemente en temas de innovación y desarrollo de productos y en fortalecer los acuerdos comerciales con nuestros aliados, logrando pedidos preventa que hacen que se manejen stocks a cero, evitando reclamos y devoluciones”, concluye Esteban Rey.



El ejecutivo también precisa que la competencia local es un factor importante a la hora de entrar a un mercado, por lo que el valor agregado y el estudio de los consumidores es clave.

​

EN EE. UU. Y CANADÁ



De todas las exportaciones, Norteamérica (Estados Unidos y Canadá) y el Caribe representaron en 2018 el 69% del total. Esto, apalancado en los tratados de libre comercio y en la oferta de productos con valor agregado.



“Entre canal moderno y canal tradicional, atiende más de 4.500 puntos de venta solo en Estados Unidos, entre los que se encuentran grandes cadenas como Wallmart, Publix, Sedano’s, y ShopRite, hasta pequeños supermercados conocidos como mom and pops.