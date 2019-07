En el país se produce 90% de lo que vendemos en la región Andina: Avon

La compañía estadounidense Avon, con más de 130 años desde que fue fundada, ventas en más de 50 países y distribución en otros 21, reportó ingresos globales de US$1.186,9 millones en el primer trimestre de 2019, dato que si se compara con el mismo periodo de 2018, representó una variación menor en 15%, según los estados financieros de la compañía listada en la Bolsa de Nueva York.



En entrevista con Portafolio, Ricardo Hinojosa, gerente general de Avon para la región Andina, destacó que el primer semestre para Colombia ha sido positivo y la importancia del mercado nacional para la compañía a nivel global y regional. En esta línea, comentó que este se encuentra entre los 10 países más importantes en ventas para Avon en el mundo.



Además, aseguró que, de toda la facturación del clúster andino (Ecuador, Perú y Venezuela), Colombia participa con 42% en las ventas de la firma y comentó que el 90% de todo lo que venden en dicha zona se produce en el territorio nacional, a través de un socio con el que trabajan hace más de 30 años en Medellín.



El directivo también comentó que en Colombia la categoría que más venden es cosméticos y, en esta, aunque no quiso compartir muchos detalles, los productos más comercializados son labiales, máscaras y delineadores. Respecto a las ventas por catálogo, canal por el que más comercializan sus productos, dijo que en el mercado local este es muy competitivo, pues hay más de 50 compañías en las que incluso ha incursionado el retail.



“En algunas categorías de cosméticos, en el canal de venta directa se distribuye entre el 60% y 80% del total consumo país”, complementó. Al destacar que en cobertura de territorio, Colombia es uno de los mejores del mundo para Avon, dijo que actualmente tienen 300.000 vendedoras (representantes independientes) en esta nación, mientras que el dato total de la región andina asciende a 600.000.



Aunque no se comprometió con una proyección de crecimiento en este aspecto, indicó que “más allá de incrementar este número, tenemos como objetivo sostener esta participación de representantes y buscar nuevas alternativas que les dé más negocios a ellas”.



Respecto a la adquisición de Avon por parte de Natura, con lo cual se crearía el cuarto grupo de belleza más grande del mundo, Hinojosa señaló que una vez se concluya la parte regulatoria entre Brasil (lugar de origen de Natura) y Estados Unidos (lugar donde cotiza en bolsa Avon), “los accionistas decidirán qué pasará con el negocio en el futuro, pero seguro, lo que hará es potenciar a Avon y hacerla crecer”. Es de resaltar que esta decisión podría tardar entre siete u ocho meses.



En otros temas, el gerente de la firma para la región andina aseguró que los cosméticos son el 70% de la facturación global para Avon. Así las cosas, y según los estados financieros de la compañía global (públicos en su página web), en el primer trimestre de este año la categoría de belleza significó US$836,5 millones del total de US$1.186,9 millones de ingresos en dicho periodo.



Si este renglón se revisa de manera más detallada, los productos de cuidado de la piel aportaron US$349,3 millones al total, seguido por fragancias con US$298 millones y ‘color’ con US$189,2 millones. De otro lado, la categoría de ‘Fashion & Home’ aportó US$279,7 millones al total de ingresos del primer semestre de este año.



OTRAS APUESTAS



Por zonas geográficas, en los ingresos totales del primer trimestre (US$1.186,9 millones), Europa, Medio Oriente y África aportaron el 38,6% con US$458,7 millones, seguido por ‘Sur y Latinoamérica’ con US$414,7 millones, ‘Norte y Latinoamérica’ con US$192,7 millones, Asia Pacífico con US$115,3 millones y otros con US$5,5 millones, según los estados financieros de la firma.



El directivo también comentó sobre el lanzamiento de la firma con su plataforma de e-commerce ‘En mi tienda Avon’, sobre lo cual dijo que ya hay 23.000 personas que han abierto su perfil y esperaría que este dato cierre en 50.000 este año en la región andina. El directivo señaló que “esta es una aplicación que si bien puede atender a los consumidores como canal de comercio electrónico, está fundamentalmente orientada a darle oportunidades de negocio a nuestras representantes, facilitarles los procesos y conseguir más consumidores y atenderlas directamente”.



Entre las novedades de la compañía con 30 años en el mercado local, Hinojosa contó que lanzaron un nuevo concepto de marca, con el que buscan que en esta no haya estereotipos y prejuicios, sino que sea más abierta y renovada. Para esto, la compañía creó un nuevo catálogo, con el que suman tres, y esperan llegarle de manera más asertiva al consumidor final identificando mejor sus perfiles.



Uno de estos está diseñado para las mujeres que no necesitan maquillarse en exceso, el otro es para aquellas que les gusta experimentar más en colores y se retan a diario con nuevos looks y, por último, está el de bienestar y hogar, de acuerdo con el ejecutivo

En estos se podrán encontrar cosméticos, fragancias, productos para la piel, accesorios de joyería y ropa interior y exterior, por lo que “más allá de llevar un portafolio de maquillaje, queremos brindar uno más completo en función de su look y outfit”, agregó.



De otro lado, comentó que más o menos en una semana tendrán disponible para la venta la colección que realizaron junto al diseñador Andrés Pajón denominada ‘Ritual’, la cual tiene variedad de detalles, brillo y una paleta de colores con los tonos tierra acompañada de rojo y dorado. La compañía también lanzó una nueva fragancia de la mano del diseñador Kenzo Takada.



EN COLOMBIAMODA



Además de ser el maquillador oficial de la ‘Semana de la Moda’ que se lleva a cabo en Medellín, Avon presentó las tendencias más importantes para este año en materia de maquillaje de la mano del artista brasileño Helder Marucci.



Entre otras, se encuentra la de ‘brillo prismático’ el cual se caracteriza por darle vida al rostro a través del brillo, destellos y el efecto holográfico.



