En la ‘siembra’ de emprendimientos rurales

Una de las mayores dificultades para las familias rurales y campesinas que viven del campo es hacer que los frutos que cosechan se vean representados en dinero y buenos negocios, pues por lo general estas personas desconocen cómo capitalizar adecuadamente su trabajo y llevarlo a otro nivel.



Superar esta barrera supone un enorme reto, ya que no solo es un problema cultural, sino también de aprendizaje y de falta de recursos.



(El campo sin rentabilidad no tiene sentido: Minagricultura).



Este es uno de los propósitos de Bancolombia y Portafolio Verde, que crearon una convocatoria para seleccionar proyectos productivos de familias rurales de gran impacto con el fin de apoyar su desarrollo.



La idea de este programa, llamado 'En-Campo', es buscar iniciativas que ayuden a fortalecer las cadenas de valor con un impacto positivo en los negocios rurales.



Los seleccionados en esta convocatoria recibirán recursos económicos para la ejecución de su proyecto, así como asesorías, networking y asistencia técnica, entre otros beneficios.



Las postulaciones comenzaron el 19 de septiembre y se extenderán hasta el 31 de octubre, para proyectos del sector agrícola y el turismo rural, en actividades desarrolladas dentro del territorio colombiano.



Según cifras de Bancolombia, entre enero y agosto de 2019, la entidad ha desembolsado cerca de 2,8 billones de pesos en créditos para las pymes y empresas del agro en el país.



(Reforzar el agro, en el plan de sostenibilidad de la banca).



Portafolio.co habló con María Bibiana Botero, directora de la Estrategia de Clientes Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia, quién contó qué motivó a la entidad a apoyar estos proyectos y las expectativas de la convocatoria.



¿Cuál es el propósito de esta convocatoria?



La idea de esta convocatoria es apoyar el fortalecimiento económico y desarrollo social de las zonas rurales en donde nosotros tenemos presencia.



Queremos contribuir en el desarrollo y transformación de estos territorios y que las familias que viven allí puedan mejorar su calidad de vida a través de proyectos de gran impacto.



Nuestro propósito es impactar positivamente en el desarrollo rural del país y para materializar este propósito decidimos realizar esta convocatoria, en la cual nosotros haremos inversiones cercanas a los 100 millones de pesos para apoyar cinco iniciativas.



¿Por qué cinco? Serán cinco las escogidas porque la idea es acompañar estas iniciativas en todo el proceso para capacitarlos en temas de negocios y en desarrollo empresarial, entre otros.



¿Quiénes pueden participar?



Lo puede hacer cualquier cadena productiva, siempre y cuando tenga operaciones en el territorio nacional dedicados a temas agrícolas o de turismo rural.



Quienes se postulen deben hacerlo a través de la página web de En-Campo (www.encampo.co) y luego el equipo de trabajo hará una evaluación interna de los proyectos productivos y escogerá los mejores.



(Las tecnologías que podrán ‘salvar’ el agro colombiano).



A partir de ahí haremos total acompañamiento no sólo de recursos sino también de capacitación y asistencia técnica, entre otros.



¿Por qué Bancolombia invierte en estos proyectos?



El banco ha apoyado el agro desde siempre. Lo que hicimos ahora es una revisión de nuestra estrategia para destinar los recursos a atender mejor al sector agropecuario.

Sin embargo mantenemos nuestras líneas de crédito diferenciadas para el sector. Queremos contribuir con el país y con su economía.