Fujifilm espera crecer 30% en el país este año

Fujifilm, la multinacional japonesa con más de 80 años de experiencia en el mercado de la industria fotográfica, arribó a Colombia hace seis años y, hace cinco, abrió en Bogotá la única tienda propia que tiene la marca en Latinoamérica, ubicada en el centro comercial Santafé.



Para tener más detalles de cómo la industria está enfrentando la transición a la era digital, este diario habló con Takuya Maeda, presidente de la firma en el país, quien además explicó cómo va el primer semestre del año, en qué vienen trabajando y cómo esperan que finalice 2019.



¿Cómo van los primeros meses del año para la compañía en Colombia?



La situación económica no está fácil en el país, pero hemos logrado nuestras metas destinadas para la primera mitad del año. Las ventas de junio fueron muy exitosas y hasta la fecha Fujifilm Colombia ha cumplido los objetivos propuestos en el área de ventas.



Este mes logramos subir nuestras cifras casi un 12% en comparación con mayo gracias al lanzamiento de nuestra nueva cámara de la serie instax Mini Liplay, la cual tiene unos avances que han logrado que no solo las nuevas generaciones ayuden a incrementar las ventas.



¿Cuál fue el crecimiento de junio comparado con el mismo mes de 2018?



Nuestras ventas casi que mantienen las del año pasado para esta fecha, sin embargo, el crecimiento ha sido del 5 al 9%, incluso en la situación económica que enfrenta Colombia.



Actualmente tienen una tienda propia en Bogotá, ¿esperan abrir más?



Es importante mencionar que a parte de la tienda que tenemos en el centro comercial Santafé en Bogotá, contamos con más de 150 puntos de venta a través de nuestros canales de distribución en las principales ciudades del país. Por el momento no estamos planeando abrir más tiendas, sentimos que, por ahora, en el mercado estamos satisfechos con una, y creemos que podemos hacer uso de la era tecnológica para llevar ventas por este medio. No obstante, estamos planeando un nuevo concepto con distribuidores minoristas.



¿En qué consiste este concepto?



Los denominamos ‘corners’ y estarán a nivel nacional en las principales ciudades, algunas de ellas pueden ser Cartagena, Barranquilla, Medellín y Bogotá. Son espacios que nos brindan nuestros clientes, una esquina dentro de su tienda donde hacemos exhibición de nuestros productos, entre otros.



¿Cuándo estarán listos los ‘corners’ y cuántos serán?



En el transcurso de lo que queda del año van a quedar montados. Serán 10 por el momento. Con esto buscamos posicionar la marca, aumentar las ventas y que el público nos conozca mejor y las alternativas que tenemos para ofrecer.



¿Cuál es la importancia de Colombia en el negocio de Fujifilm en América Latina?



La compañía tiene dos subsidiarios en América Latina, una de ellas en Brasil y otra en Colombia. Para nosotros este mercado es muy importante al liderar procesos de distribución para otros países. Actualmente Colombia es el único país de la región que cuenta con una tienda de Fujifilm.



¿Qué otros productos o líneas de negocio maneja la marca en el país?



Ofrecemos todos los productos para imágenes fotográficas, como cámaras digitales, impresoras y consumibles. Además, comercializamos lentes de transmisión, medios de grabación y materiales, y máquinas para artes gráficas o dispositivos médicos, los cuales se venden a través de nuestros distribuidores.



Y ¿cómo está distribuida la participación de las categorías en las ventas?



La mayoría de las ventas son de productos de imagen fotográfica y luego vienen los de artes gráficas. El porcentaje de cada uno no los podemos compartir por confidencialidad de la empresa.



¿Qué novedades tienen para este año?



El 20 de junio lanzamos la instax Mini Liplay. Con esto queremos incursionar e innovar en el mercado colombiano, teniendo la tecnología pero también la posibilidad vintage. Esta nueva instax no es solo un concepto híbrido, sino que también trae una gran novedad y esta es la oportunidad de colocar sonidos en ellas por medio de un código QR. Esperamos que las ventas crezcan. Nuestra meta está trazada y aunque está dirigida para el público joven, consideramos que las demás generaciones desean recrear la fotografía de antes y preservar los recuerdos de ambas generaciones.



¿Por qué se dice que es una cámara híbrida?



Es una cámara híbrida porque combina el uso del tradicional de papel instantáneo de tipo análogo y realiza las tomas por medio sensor de imagen digital de 1,5 pulgadas. Esta mezcla muestra imágenes de 5 megapíxeles en una pantalla LCD de 2,7 pulgadas, ubicada en la parte trasera de la cámara, lo cual permite por primera vez en la industria, la posibilidad de personalizar las fotos con filtros y marcos, justo antes de su impresión.



¿Qué buscan al incursionar QR en las fotografías de esta cámara? ¿Por qué

la apuesta en el segmento instantáneo?



Incursionamos con el código QR con el fin de preservar los recursos con adiciones, en este caso un audio de esos momentos especiales que quedaban solo en nuestra memoria y que hoy gracias a la nueva Mini LiPlay podemos preservarlos y escucharlos las veces que se desee.



Le apostamos porque en esta era digital siempre se debe mantener lo clásico; con este nuevo producto, a diferencia de otras instax, no necesitas comprar una impresora y nos da la posibilidad de guardar cada foto que se tome con ella por medio de una memoria SD.



En Japón llegarán los rollos de películas fotográficas (Neopan 100 Acros II) ¿esperan que lleguen a Colombia?



Hasta ahora no tenemos plan para traer el Neopan 100 Acros II, sin embargo, si vemos la demanda, lo traeremos a Colombia.



¿Qué expectativas tienen para este año en el mercado local?



Trabajamos constantemente para lograr mejores cifras y ayudar la economía colombiana, por esto esperamos crecer 30% aproximadamente en ventas.

En 2018 Fujifilm en Colombia facturó $28.837 millones.



