Este año, 1.800 colombianos se fueron a quiebra

Son cerca de 2.000 colombianos los que se han acogido a la Ley de insolvencia en 2019. De acuerdo con un estudio de la firma Insolvencia Colombia, el 60% de los más de 6.800 colombianos que han asesorado en los últimos años para declararse insolventes económicamente, son hombres.



Así mismo, el análisis estableció que el 81% de las personas que se han acogido a la Ley de insolvencia son profesionales con empleos bien remunerados, y “el 57% tiene ingresos superiores a 4 millones de pesos, lo que evidencia que la insolvencia aplica a quienes no saben manejar sus finanzas y no a quienes no tienen un poder adquisitivo”, explica Leonardo Novoa, analista de datos de Insolvencia Colombia.



Cabe mencionar que la Ley fue creada para que llegar a acuerdos de pago con los acreedores. En el país, las regiones donde se efectúan el mayor número de insolvencias son Bogotá, Valle del Cauca y Antioquia.



En 6 de cada 10 trámites de este tipo, las personas con hijos representan el 72% del total que buscan este mecanismo, mientras que aquellas con pareja representan el 49%.

En el análisis se determinó que en Bogotá se solicitan el 71% de las insolvencias a nivel nacional, siendo las localidades de Suba, Chapinero, Kennedy, Engativá y Usaquén, donde se concentran el mayor número de estas.



EN EMPRESAS



De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, en el primer semestre del año se recibieron 656 solicitudes de insolvencia, 443 en Bogotá y 213 en seis intendencias regionales.



Por su parte, en 2018 las solicitudes fueron 973 en todo el país, 301 en Bogotá y 672 en las seis intendencias regionales. De las recibidas este primer semestre, ya se habían resuelto 327, de estas, 158 fueron admitidas, 169 no, y faltaban 322 por analizar.



Las admisiones en Bogotá desde 2018 hasta el primer semestre del año en curso ascendían a un total de 172, respecto a las solicitudes admitidas el año anterior que fueron 233.



De acuerdo con la entidad en el segundo semestre de 2018, había un inventario en todo el país de 2.331 procesos, 1.803 de reorganización y 528 de liquidación. Mientras que a mitad del 2019 el inventario ascendía en todo el país de 2.535 procesos, 1.970 de reorganización y 565 de liquidación.



Es decir, aumentó en 204 procesos en un semestre. De estos, 1.094 cuentan con acuerdos firmados y en ejecución. De otra parte, todos los procesos gestionados por la Superintendencia representan $32,8 billones en activos y $29,5 billones en pasivos que, o bien se encuentran en sociedades en reorganización, en ejecución o en trámite o son activos pendientes de liquidación.



Los procesos de reorganización en ejecución, es decir 1.094, representan en todo el país $13,4 billones en activos y $11 billones en pasivos, informó la Superintendencia de Sociedades que tramita los procesos judiciales.