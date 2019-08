Expansión agresiva, apuesta de Huawei en Colombia y el mundo

Las aguas regresan a su cauce natural. Luego del veto de Donald Trump, en mayo pasado, para que proveedores estadounidenses tuvieran negocios con Huawei, el fabricante de celulares y líder en tecnología 5G, hoy sigue tranquilo en la orilla. Muestra de ello es que no solo acaba de presentar su propio sistema operativo, el HarmonyOS, sino que en el segundo trimestre del 2019, Huawei vendió 58,7 millones de móviles, de acuerdo con datos de la consultora International Data Corporation (IDC).



Y así lo confirma Qin Hua, presidente de la compañía en Colombia, en diálogo con Portafolio, quien sostiene que “Colombia es uno de los mercados más importantes para Huawei en Latinoamérica, por lo que nuestro objetivo es continuar implementando una estrategia de expansión agresiva, enfocada en ofrecer calidad en servicio y proporcionar un robusto ecosistema de productos que brinden experiencias premium a nuestros usuarios”.



A nivel internacional, Huawei sigue dos principios: satisfacer las necesidades de los clientes y ganar su confianza, y seguir invirtiendo en una renovación sostenible que garantice la innovación. “Huawei destina no menos del 15 por ciento de sus ingresos cada año en el desarrollo de tecnología para que, en el largo plazo, conserve su competitividad”, dice Qin Hua.



¿Cómo ha sido la evolución de Huawei en Colombia?

​

En primer lugar, la empresa lidera el segmento de las redes ópticas, así como lo concerniente a las nuevas tecnologías 5G. En el campo empresarial, Huawei ha invertido muchos de sus recursos para el desarrollo de tecnología IP.



En Colombia, anualmente la compañía hace compras de entre 80 y 100 millones de dólares a proveedores nacionales, además de brindar servicio personalizado para clientes específicos a través de nuestro centro especializado de servicios. Es uno de los países en donde más invierte nuestra empresa.



¿Qué medidas ha tomado Huawei para blindarse frente a decisiones tomadas por el Gobierno de los Estados Unidos al vetar a la compañía en ese país, como parte de su ‘guerra comercial’ con China?

​

La posición oficial de Huawei es que, como el de Estados Unidos no es uno de sus mercados fuertes en materia de venta de teléfonos celulares, la empresa considera que no debe formar parte de dicha confrontación comercial.



Sin embargo, las decisiones de Estados Unidos sí han generado impacto de alguna forma en el ecosistema de muestro y en el de muchos de sus proveedores. Por esta razón, la compañía viene desarrollando, desde hace mucho tiempo, tecnologías exclusivas diseñadas para disminuir ese efecto y para que este no influya sobre nuestros clientes.

Desde luego, es posible que, ante ese tipo de medidas, sea necesario cambiar o sustituir a ciertos proveedores, pero no vamos a salir fácilmente del ecosistema.



Además de ser el mayor fabricante teléfonos inteligentes, Huawei es líder en tecnologías 5G, ¿la confrontación entre Estados Unidos y China, frena los avances en esta tecnología?



De ninguna manera. La innovación y los avances tecnológicos son los que garantizan la supervivencia de la compañía y cada día invertiremos más esfuerzos en este desarrollo.

Llevamos diez años desarrollando la tecnología 5G y por eso la lidera. No vemos ninguna amenaza para su futuro.



Huawei lleva diez años en Colombia en el segmento de teléfonos móviles, ¿cuál su participación hoy?

​

A la fecha, Huawei tiene el 28 por ciento de este mercado. Los celulares muestros son considerados como los mejores en los aspectos de fotografía, duración y vida útil de la batería. Para nosotros, Colombia es uno de los mercados más importantes de Latinoamérica.



De acuerdo con nuestra estrategia de mercado, las ventas año tras año han venido creciendo 51 por ciento, incluso durante la desafortunada situación anterior.



¿Cuál es el mensaje de tranquilidad que Huawei puede darles a sus clientes en Colombia?

​

Huawei considera a sus clientes en Colombia como su objetivo principal y brindar atención y servicio, es su prioridad. En segundo lugar, siempre les ofrecerá soluciones proactivas, por eso, luego de dos meses del anuncio de las medidas estadounidenses, hemos recuperado nuevamente nuestro mercado.



¿Cómo impacta a Huawei la Ley de las TIC aprobada en Colombia?

Es una Ley oportuna porque es buena para todos, incluidos los operadores, ya que ayuda a reducir la brecha digital que existe en el país. Contribuye, además, a mejorar la cobertura en Colombia y la experiencia de los usuarios. Claro que obliga a los operadores a invertir más en desarrollo y eso le brinda la oportunidad a Huawei de crecer. Facilitaremos la entrega de una mejor tecnología y eso favorecerá a los usuarios. A Huawei le gusta la competencia y entre más exista, mejor.



¿Cuáles son los desafíos más importantes que tiene Huawei en Colombia?

​

Los retos son buenos, pero no se puede negar que la competencia en el país es dura e intensa. Sabemos que el surgimiento de las nuevas tecnologías es constante, por eso la meta para Huawei es agotar todos sus esfuerzos para lograr un mayor acercamiento con sus clientes para entender sus necesidades e inquietudes y, con base en ello, continuar innovando con soluciones más veloces y efectivas.



¿Qué viene para Huawei en los próximos dos años?

​

En dos años vamos a ser los líderes en tecnología 5G y, aunque es muy difícil de predecir lo que sucederá, es seguro que va a haber muchas sorpresas. Seguiremos invirtiendo en desarrollo e innovación en internet, para entregarles a nuestros clientes soluciones en materia de ciudades inteligentes e iCloud, redes, internet de las cosas, entre otros. El año que viene presentaremos tres o cuatro nuevas tiendas de experiencia como la recién inaugurada en el Parque La Colina Centro Comercial, en Bogotá.



ROSA MARÍA CÁRDENAS L. - ESPECIAL PARA PORTAFOLIO

@ariellcita