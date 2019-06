Expansión, el plan de la cadena de ropa FDS

En vista de la fuerte competencia que plantean cadenas como H&M y Zara en las grandes ciudades, la marca colombiana Fuera de Serie, FDS, está en el plan de expansión en municipios como La Dorada y Espinal, en Caldas y Tolima.



Así lo explica Harry Guberek, gerente de marca de la cadena que espera cerrar el año con 80 puntos de venta en todo el país.



(Más firmas colombianas llegan a Perú).

Este año ha abierto en Cartagena y La Dorada.



Para este mes, tiene previsto un punto en Montería y el próximo mes llegará al municipio de El Espinal, en Tolima.



La ciudad de Cartago, en el Valle, y Barranquilla tendrán nuevos puntos de la marca.

Igualmente, la cadena acaba de hacer una reubicación importante en el centro comercial Centro Mayor, en el sur de Bogotá. “Reemplazamos un local de 100 metros cuadrados por uno de 200 metros”, explicó Guberek. Las inversiones en la expansión se estima en unos $2.000 millones, reveló.



Harry Guberek advirtió que “como estrategia de marca y teniendo en cuenta la entrada de grandes cadenas del mundo, como Zara y H&M en ciudades grandes, nos hemos ido a otras de 50.000 habitantes hacia arriba que no son tan competidas, que no tienen una oferta de producto para las mujeres que quieren vestirse bien”.



Entre tanto, en las grandes ciudades, reconoce el directivo, la situación no es fácil porque los consumidores no tienen tanta disponibilidad de gasto, lo que hace más agresiva la competencia.



Las planes de fidelización con actividades promocionales y el mayor servicio al cliente en el momento de la venta y la posventa son esfuerzos que sigue FDS para no perder espacio en el mercado.



Además desarrolla una oferta de tipo virtual, teniendo en cuenta la fuerza que ha tomado ese canal. Este año, la cadena de tiendas espera crecer doble dígito en materia de ventas.