Expansión física y virtual, el desafío de Bata en Colombia 

Justo Fuentes, presidente de Bata para Latinoamérica, anuncia planes de crecimiento en Colombia. Dice que las tiendas físicas y el comercio virtual tendrán un impulso en los meses que vienen.



El directivo le respondió preguntas a Portafolio en el marco del Bata Fashion Weekend Praga.



(Precio y calidad del calzado y la marroquinería son muy atractivos).

¿Cuál es la compra promedio de zapatos en la región?



Tenemos países como Chile, donde el consumo llega casi a 12 pares al año por persona, muy influenciado por el mercado femenino; la mujer en esto se dispara. Colombia esta en 4, tiene un mercado masculino de dos pares y de mujeres de 6, en promedio.



¿Cómo es el portafolio de productos a nivel global y en Colombia?



Tenemos todas las marcas en Colombia. Bata es la marca estandarte en el retail. En el segmento infantil somos muy fuertes con Bubblegummers pero también es importante Verlon, el zapato escolar. Nos movemos en el mercado juvenil con North Star. También la compañía tiene una participación significativa en zapatos de seguridad.



¿Cuántas tiendas hay?



En la región tenemos más o menos 1.000 y en Colombia funcionan 300.



¿Cuál es el plan de expansión en Colombia?



El plan interno es más o menos abrir 40 tiendas. Obviamente, dependerá de la apertura los centros comerciales, yo diría que vamos a seguir con el ritmo los últimos tres años. Eso va a seguir a pesar de que hay mucha gente que está un poquito dudosa de qué tan importante va a ser el tema digital.



Creemos que la fórmula ganadora va hacia una red de tiendas muy fuerte con muy buen servicio, con mucha experiencia de compra, y muy complementada con un canal digital moderno, con mucha tecnología y una buena red logística bien implementada.



¿Qué puesto ocupa Colombia en la región?



En ventas es la segunda. Es una compañía que viene en fase de crecimiento. Por tamaño en el mercado debiera pasar al primer lugar y creo que eso será en máximo dos a tres años.



¿Cuáles son las ventajas frente a la competencia?



Creo que el hecho de ser una compañía local con estrategia global, le permite a Bata estar siempre a la moda y conociendo las tendencias, tener abastecimiento y estar al día en todo lo que es marketing. Eso lo da la globalidad. Y la gracia nuestra es que a nivel local tenemos equipos muy fuertes con la planta en Manizales. Conocemos profundamente los mercados donde funcionamos porque, solo en el caso colombiano tenemos más de 70 años.



¿Cuáles son las metas para este año?



Normalmente los países necesitan alrededor de un 10% de ‘market share’, lo cual es bastante sano. Hoy día, en Colombia, estamos entre 7 y 8 %; todavía hay un margen para crecer. Creemos que lo vamos a lograr este año. Yo creo que la estrategia que se implementó es la correcta.



¿Cuál es esa estrategia?



Básicamente crecer mucho en el mercado de la mujer, como se ha hecho en los últimos tres años. Lo segundo ha sido salvar el negocio de niños, llevándolo a tiendas exclusivas con Bubblegummers. Ahora, creemos que el componente que nos está faltando, que es esencial, es el e-commerce.



Este año ya partió la estrategia y estamos ajustando el modelo en las tiendas. Por lo tanto, cuando venga la plataforma de comercio electrónico todo estará listo. Eso debería ser máximo a finales del 2019 o en los primeros meses del 2020.



¿Cuál es relación calidad - precio para la marca?



Bata es una compañía que cree en democratizar la moda porque hoy día las sociedades exigen estar bien vestido y eso no implica que tengas que cobrar tan fuerte por eso. Por eso nosotros trabajamos mucho con la eficiencia de la compañía. De hecho, la estrategia de abastecimiento es una de las más importantes para nosotros con el fin de ofrecer buenos precios. En esta fórmula, creemos que en el triángulo confort - tendencia - precio, nosotros somos los mejores.



¿Qué hacer con la nueva generación?



La nueva generación obviamente que tiene la misma necesidad que la generación anterior de vestirse bien y estar a la moda, dentro de un marco económico y dentro de su realidad económica personal que no siempre es la más favorable.



Por lo tanto, Bata sigue siendo una buena oferta. Ahora, lo que cambia es la presencia de la marca en medio de un consumidor conectado. Esa es la diferencia.



¿Cuáles son las expectativas en comercio electrónico?



Hoy día el e-commerce prácticamente no existe. Creo que hoy día si llega el 1% en Bata Colombia y en Latinoamérica es, más o menos lo mismo. Pero eso no implica que el plan de crecimiento no sea agresivo porque la tendencia del mercado es muy fuerte con varios desafíos. Uno de ellos es el tema logístico.



Ya partimos con la modernización de las bodegas nuestras en todos los países y estamos trabajando en plataforma en las tienda, porque hay una cosa clave acá y es que el inventario debe estar en línea.



¿Cómo ve la intención de aumentar aranceles en Colombia?



Por principio, nosotros no somos partidarios de la protección arancelaria. Se protege la industria pero se afecta al consumidor, que paga más. Para competir hay que ser eficiente y los aranceles distorsionan el mercado. Para nosotros, aun siendo fabricantes, no somos partidarios del aumento de aranceles.



LA HISTORIA DE BATA



La marca Bata nació hace 125 años en Europa y Europa del Este. Rápidamente se fue expandiendo por el mundo. Esta compañía fue la primera en industrializar el calzado en el mundo y fue la que creó el zapato vulcanizado que hizo que se pudiera producir por volumen.



Pronto se expandió por todo el mundo y a Latinoamérica llegó hace más de 75 años. Por lo tanto la historia de la compañía es bastante larga, obviamente en su inicio fue una compañía manufacturera porque en ese tiempo había que hacer calzado para vender.



Después fue migrando una compañía de manufactura y de branding, creando sus marcas: Bubblegummers, Bata y North Star. En los últimos 20 años ha aplicado básicamente una fórmula de retail con marcas, pero ahora está dando un paso al comercio electrónico.



