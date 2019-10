Fiat Chrysler y PSA negocian fusionarse para competir con Volkswagen

Fiat Chrysler y PSA, propietario de Peugeot, están en conversaciones para una unión que podría crear un gigante automotor valorado en US$50.000 millones, tal como informó el martes una fuente conocedora del caso.



(Fusión de Fiat Chrysler y Renault es ineludible).

Las acciones de Fiat Chrysler se dispararon tras el reporte de The Wall Street Journal, el primer medio en publicar la noticia, y cerraron con un alza de un 7,5% en Wall Street. Las compañías no hicieron comentarios.



Cabe recordar que Fiat Chrysler abordó a principios de este año una fusión con el fabricante de automóviles francés Renault SA para crear un gigante automovilístico, una operación que finalmente colapsó.



En este mismo sentido, una combinación de Fiat Chrysler y Peugeot también enfrentaría importantes obstáculos, los cuales hacen que el resultado no esté garantizado. Los gobiernos de Francia y China tienen participaciones del 12% en Peugeot, al igual que los miembros de la familia fundadora de la empresa. Mientras, el presidente de Fiat Chrysler, John Elkann, y otros miembros de la familia Agnelli controlan el 29% de Fiat Chrysler a través de Exor.



Los inversores han especulado durante años que Fiat Chrysler estaba buscando un socio para una fusión, alentado por la retórica del difunto presidente ejecutivo de la compañía. En 2015, Sergio Marchionne expuso el caso para la consolidación de la industria automotriz e intentó sin éxito que General Motors Co se interesara en un acuerdo.



(Fiat y Renault fusionarían las dos compañías).



Peugeot y Fiat Chrysler habían discutido una unión a principios de este año, antes de que Fiat Chrysler propusiera una fusión de US$35.000 millones con el fabricante de automóviles francés Renault SA. Elkann interrumpió las conversaciones con Renault en junio, después de que funcionarios del gobierno francés presionaron para que Renault resolviera primero las tensiones con su socio Nissan Motor Co.



Tras el colapso del plan de fusión con Renault, el CEO de Fiat Chrysler, Mike Manley, dejó la puerta abierta para conversaciones con los posibles socios, pero dijo que la empresa también podría mantenerse sola pese a los crecientes costos para desarrollar vehículos eléctricos y cumplir con normas de emisiones más estrictas en Europa, Estados Unidos y China.



El CEO de Peugeot, Carlos Tavares, descartó el mes pasado la idea de una fusión con Fiat Chrysler. “No lo necesitamos”, sostuvo al ser consultado sobre si todavía estaba interesado en un acuerdo con Fiat Chrysler, algo parece que podría cambiar.



Reuters