Franquicias le representan a Beer más de $9.000 millones al año

El modelo de franquicias le representa a Beer unos 9.000 millones de pesos al año. Así lo confirmó su gerente, Arturo Barrios, quien además dio a conocer que dentro del plan de expansión de la cadena cervecera se tiene contemplado ingresar a ciudades como Cali, Bucaramanga, Cúcuta y Pasto y a nivel internacional, Beer quiere llegar a los mercados de Panamá, Perú y Brasil en los próximos años.



Beer que está próxima a cumplir 10 años, implementó su modelo de franquicias en 2014. “La idea surgió porque gracias al posicionamiento de la marca y a la viabilidad del negocio, donde existen positivos beneficios para franquiciados como para nuestra cadena, vimos en las franquicias una oportunidad de crecimiento en donde el primer año vendimos las primeras 3 y hoy contamos con 12 puntos que son franquiciados”, explicó Arturo Barrios.



Para Jerver Torres, Director de Expansión de Beer, el éxito de las franquicias de Beer no sólo se basa en vender un modelo de negocio de una marca reconocida sino en ser muy fuertes y constantes en el acompañamiento a los franquiciados para que se sientan respaldados en los 365 días del año lo que garantiza el éxito del negocio.



FRANQUICIADOS HABLAN:



Víctor Carreño, franquiciado de tres puntos: llevamos cuatro años de lo que podemos decir es una bonita carrera en donde se aprende todos los días. Es importante tener claro que se debe trabajar: asistir a reuniones, dejarse asesorar de la marca y por su puesto, atender el negocio de la mejor forma. En 2015 arrancamos con un punto en el Centro Comercial Salitre Plaza, al año y medio con la ayuda de Beer, abrimos el segundo punto, con una mayor experiencia, en el Centro Comercial Multiplaza y finalmente, abrimos hace 8 meses el primer Beer Express en el Centro Comercial Plaza Claro. Hoy nuestras ventas superan al mes los 300 millones de pesos y generamos más de 30 empleos directos. Actualmente nos sentimos muy contentos porque además de generar dividendos, jalonamos la economía del país.



Lina Torres y Katerine Torres franquiciadas de dos puntos: En estos tres años con la marca tenemos dos territorios en los centros comerciales Plaza Central y Metrópolis, pero ya iniciamos el desarrollo del tercer local en el Centro Comercial El Edén en Bogotá en septiembre o octubre de este año. Se nos ha dado de forma muy natural adaptarnos al ambiente cervecero de Beer y a liderar equipos. Hoy somos una empresa familiar que está al frente de estos locales y al cabo que pasa el tiempo, nos respetamos aún mas los roles profesionales de cada uno de los integrantes de nuestra familia en el desarrollo del negocio. Hoy les podemos decir a los futuros emprendedores jóvenes como nosotras que se arriesguen y que sean constantes en la forma de sacar sus proyectos adelante. Deben ser persistentes.



Shirley Isaza, franquiciada Parque La Colina: Luego de medio año de adquirir abrir nuestra franquicia en el Centro Comercial Parque La Colina, cada día ha sido un aprendizaje y afortunadamente las buenas ventas han respaldado esta aventura. Incluso ya tenemos pensado abrir nuestro segundo punto a mediados del próximo año en el nuevo centro comercial Nuestro Bogotá. La clave del éxito es analizar la ubicación del local y tener paciencia para encontrarlo.



Eduardo Rubio, próximo franquiciado: soy un Ingeniero Industrial y cliente desde hace varios años de Beer. Hace un año dije que quería tener mi propio negocio y empecé a explorar el mundo de las franquicias. Luego me di cuenta que en Beer la cerveza la sirven diferente y que la atención es muy exclusiva. Me pareció que estas dos características se combinan muy bien en un nuevo negocio. Hoy cancelamos nuestro derecho de entrada y estamos en el perfeccionamiento del contrato con la cadena. Ya nos encontramos en la búsqueda de local con mi hermana y mi papá. Estoy animado porque Beer muestra importantes cifras de crecimiento y con el apoyo de ellos, quisiéramos abrir nuestro primer territorio al finalizar este 2019.