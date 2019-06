GeoPark, lista para entrar al ‘top’ de operación petrolera del país

En pleno proceso de reactivación petrolera del país, la compañía que más está aprovechando el momento es GeoPark, que al poner las cartas sobre la mesa muestra su interés por fortalecer su presencia en Colombia.



Y no es para menos, ya que esta petrolera, con su apuesta, se perfila para entrar al top de la operación hidrocarburífera en el territorio nacional.



La misma empresa corrió el velo para mostrar su intención el pasado 4 de junio, durante la puja de varias empresas del sector, para hacerse con el desarrollo de nuevos bloques que oferta la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



De las 22 empresas habilitadas para participar en el Proceso Permanente de Asignación de Áreas (Ppaa), GeoPark fue una de las siete empresas que presentaron ofertas para explorar y producir en 11 de los 20 bloques de la ANH.



Ese día, llamó la atención que, precisamente esta petrolera, fue la que mayor número presentó, seis en total, de la cuales tres desarrollaría en asocio con Hocol: Llanos 86, Llanos 87 y Llanos 104; así mismo, en solitario pretende operar otras tres: Valle Inferior del Magdalena 22 (VIM22), Cordillera 9 y Llanos 94.



“Desde hace algunas semanas veníamos trabajando con Hocol para ofertar de manera conjunta tres áreas, y además mostramos interés como único operador en otros tres bloques. El objetivo de la compañía es ampliar la operación en Colombia”, subrayó al término del citado evento, Marcela Vaca, directora general de GeoPark en Colombia.



Pero mientras se le pone punto final al Ppaa y mañana se realiza el depósito de contraofertas, la petrolera sigue en su tarea de crecer la operación que viene desarrollando en el territorio colombiano.



Efectividad en costos

El secreto que le ha permitido a GeoPark extender su horizonte en las tareas hidrocarburíferas en el país, radica en optimizar al máximo sus costos de operación, cuya meta es la de acercarse a los US$4 por barril, en el desarrollo del bloque Llanos 34.



Según el reporte financiero de la petrolera sobre la operación en el primer trimestre del presente año, dichos costos crecieron, pero no de forma considerable.



“Los costos operativos por barril (boe) aumentaron levemente a US$ 5,5 en el 1T2019 comparado con los US$ 5,4 por boe en el 1T2018. Los costos operativos totales aumentaron un 21% a US4 15,0 millones, en línea con mayores volúmenes vendidos, que aumentaron un 20%”, resaltó el documento.



Esto le permitió a GeoPark que sus ingresos por la producción de petróleo aumentaran un 19% a US$126,2 millones, luego de mayores ventas de petróleo y precios estables obtenidos del crudo.



“Las ventas de petróleo aumentaron a 30.498 barriles por día (bpd). Los precios obtenidos permanecieron estables a US$ 48,2 a pesar de los precios del petróleo Brent más bajos, como resultado de un marcador de Vasconia más bajo y mejores descuentos comerciales y de transporte”, indicó el reporte financiero.



El documento, señaló además que los pagos earn-out de Colombia aumentaron a US$6,1 millones en el 1T2019, comparado con los US$4,3 millones en el 1T2018, en línea con mayores ingresos por el crudo y el aumento de la producción.



Al cierre de las operaciones en el primer trimestre del presente año, GeoPark reportó una producción de 32.131 bpd, es decir 5.726 bpd, más que lo registrado en el mismo período del año pasado (26.405 bpd). La variación fue del 21,6%.



Así mismo, las tareas de GeoPark en Colombia significan el 81,2% del total de la operación de la petrolera al sumar la producción de los otros países, si se tiene en cuenta que en los tres primeros meses del año, la compañía extrajo 39.557 bpd.



Estrategia para la operación en el país

A finales del año pasado, GeoPark anunció una inversión para el desarrollo de la operación en Colombia para el 2019 entre US$80 millones y US$90 millones, igual a la destinada para el 2018 ya que mantendría el mismo rango.



De acuerdo a un comunicado, la petrolera anunció al mercado que las tareas para el presente año pretenden “desarrollar de manera más eficiente el bloque Llanos 34”, así como “operar y crecer dentro del cash flow”.



La petrolera reafirmó en el plan de inversión para el presente año que continuarán el desarrollo y evaluación de los yacimientos de petróleo Tigana y Jacana y apuntarán a nuevos prospectos de exploración en la cuenca Llanos.



“El programa de trabajo en Colombia incluye 18 pozos de desarrollo, y dos de avanzada”, subraya el documento. Resalta además el desarrollo de dos pozos exploratorios en el bloque Llanos 32 (no operado por GeoPark, pero con participación del 12,5%), y la “construcción de instalaciones adicionales para apoyar el crecimiento de la producción y optimizar los costos operativos y transporte”.



Cabe destacar que el año pasado ONGC Videsh y GeoPark firmaron un convenio para evaluar oportunidades de inversión upstream en Latinoamérica, incluyendo Colombia.



Además, en el sector petrolero del país se habla de la compra de activos a Frontera Energy por parte de GeoPark. La empresa al respecto ha reiterado que no hace comentarios.