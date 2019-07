Germán Efromovich rompe su silencio

Pasados 42 días desde que perdió el derecho a voto en la junta directiva de Avianca, Germán Efromovich rompió su silencio y habló en exclusiva con Portafolio.



El ejecutivo, que continúa siendo el accionista mayoritario de la aerolínea colombiana, se declaró víctima de una ‘emboscada’, al haber perdido las riendas de la compañía aérea en la que estuvo al frente durante más de diez años.



(Efromovich manifiesta su interés de adquirir el 30% de Alitalia).

No obstante, afirmó que está tomando acciones legales en contra de United Airlines, la firma que tomó la decisión de ceder el control de la compañía que tenía Efromovich, a Kinsgland, propiedad de Roberto Kriete.



El empresario dijo además que continuará trabajando e invirtiendo en nuevos proyectos.



¿En qué consiste el interés por Alitalia?



El interés en Alitalia viene de que hace tiempo estábamos pensando en tener un pie en Europa. No hay que olvidar que tuvimos una incursión en TAP Air Portugal, que no resultó, y Alitalia es una oportunidad. Esta es una aerolínea muy buena en términos de servicio, marca y operación, que tiene un problema de herencia de gestiones y de injerencia política. Eso ha hecho que se pierda mucho dinero pero nosotros creemos que podemos darle la vuelta porque ya lo hicimos dos veces en Brasil y en Colombia.



¿De dónde saldrían los recursos?



Los recursos vienen de un fondo de la familia, no tienen nada que ver con los recursos de otras inversiones. Además, no se trata de la compra del 100% de la empresa, es una participación minoritaria.



Hay especulaciones sobre la situación financiera de las empresas que usted controla ¿Cuál es la realidad?



Especulaciones siempre hay, chismes siempre hay. Obviamente que en Brasil, en función de la no inversión que iría a hacer en la época United Airlines y/o el fondo, nosotros nos quedamos sin liquidez, y uno de los arrendadores entró con un pedido de retirada de aviones, lo que nos obligó a entrar en concurso.



Estamos haciendo todo los esfuerzos para intentar, todavía, darle la vuelta a ese a ese negocio. Pero eso, a veces, simplemente ocurre.



El resto de las empresas, tanto en Colombia y la propia Avianca, están funcionando normalmente.



(Germán Efromovich pierde el control de Avianca).



Hay un poco de exageración. Obviamente hay momentos difíciles en cualquier empresa, que se dan por varios motivos.



Avianca está pasando por una reestructuración en términos de poder reforzar su caja y los motivos son obvios. Es decir, tuvimos un golpe de Venezuela y una huelga que nos costó casi US$300 millones. Aun así la compañía está firme, operando y bien.



Ha pasado más de un mes desde que salió de la junta directiva de Avianca ¿Cómo evalúa lo ocurrido?



No es el momento de hacer comentarios sobre la historia de la junta de Avianca. Luego, el único comentario que puedo decir es que fue una emboscada muy bien preparada, eso no fue hecho de la noche a la mañana. Estamos en litigio con eso y no creo que sea el momento de hacer más comentarios sobre el tema.



(La tormenta perfecta que sacó a Germán Efromovich).



No obstante, es importante aclarar que todavía somos los accionistas mayoritarios de la aerolínea. Colombia todavía es dueña de Avianca. Solo esperamos que con esa emboscada no se destruya lo que hemos logrado construir en los últimos 14 años.



¿Qué piensa hacer como principal accionista de la aerolínea?



Como principal accionista estoy solamente tomando providencias, no solo para asegurar que se preserve lo que se ha construido, sino para garantizar todos los derechos que tenemos.



¿Qué opinión tiene de Anko Van Der Werff, el nuevo presidente de la compañía?



El señor Van Der Werff es una persona con experiencia, sin lugar a dudas, que tiene todos los ingredientes para hacer una buena labor. Es un individuo de carrera en aerolíneas. Yo tuve el placer de conocerlo durante alguna de las entrevistas que tuvo durante su proceso de selección, que yo conducí. Y creo que fue una decisión acertada de la junta de Avianca.



¿Y de los cambios en otras áreas?



No conozco detalles de cambios en otras áreas. Escuché, por los medios, que hubo un cambio en la parte financiera, que creo que era vital. Y ya estaba en nuestro horizonte hacer eso. Escogieron a Adrian Neuhauser, un elemento de finanzas, de banco, que es ex Credit Suisse.



Tuve también el gusto de conocer a este profesional en el proceso del joint venture de Avianca porque él representaba los intereses de Elliott Management, y la impresión que tengo del señor es de las mejores. Creo que es una persona muy competente, muy trabajadora y su elección es un punto positivo.



¿Mantiene algún diálogo con United Airlines?



Sí, mantenemos diálogos con United porque vamos a tener que vernos en las cortes. Hay gente que hasta como enemigo se respeta y con United, que en este momento está en el otro lado, dialogamos y conversamos en el momento que lo tenemos que hacer.



¿Y mantiene el diálogo con Roberto Kriete?



Sobre el señor Kriete no tengo ningún tipo de comentario, no he tenido diálogos desde el día 24 de mayo de hace dos años, cuando no se presentó en la junta como miembro de ella, nunca fue.



¿Le molesta que personas que trabajaron con usted estén en la junta directiva nueva?



Para nada, yo encuentro que el hecho de que las personas que trabajaron para Avianca en el momento que yo tuve el privilegio de comandar la junta directiva, estén ahí o hayan vuelto, porque eso solo muestra sus capacidades y que escogimos a la gente correcta.



Entonces no me molesta para nada, es más, me tranquiliza, porque creo son más elementos que no permitirán que se destruya lo que hemos construido.



¿Qué viene para Germán Efromovich?



Continuar trabajando mientras haya salud. Continuar invirtiendo, creando empleos y haciendo todo lo posible para que la Avianca que transformamos, que construimos y que le mostramos al mundo, continúe siendo colombiana; y que nadie, por otros intereses que no son única y exclusivamente los de la compañía, lo destruya. Eso es lo que quiero para el futuro.



Ricardo Ávila Pinto

Director de Portafolio