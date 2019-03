GHL operará el ‘nuevo’ hotel Tequendama

Como parte del plan de renovación del icónico hotel Tequendama en Bogotá, ubicado en el Centro Internacional, hace dos meses se determinó que se adquiriría una marca internacional y se delegaría la operación del alojamiento a una empresa especializada.



De esta forma, se anunció la firma de un contrato con la compañía Marriot International y que, a partir del 2021, este hotel llevaría el nombre de ‘Four Points By Sheraton Tequendama Bogotá’. La colombiana GHL confirmó a Portafolio que fueron elegidos como los nuevos operadores del establecimiento.



“Llegamos a un acuerdo de operación en el que en los primeros dos años actuamos como operadores del hotel Tequendama de manera asociada al Grupo GHL como parte de nuestro portafolio y, a partir de julio del 2021, con la marca Four Points By Sheraton. Tuvimos la reunión con la cúpula de Marriott inaugurando las nuevas oficinas de GHL en Bogotá y de esta manera emprendemos el reto de reconvertir este importante hotel”, señaló Juan Rodríguez, director comercial y de ventas de GHL, en diálogo con Portafolio.



De esta manera, el ejecutivo destacó que la cadena GHL fortalecerá su presencia en la capital, estando en todas las zonas de la ciudad, y sumará 573 habitaciones a su red de alojamientos en Latinoamérica.



No obstante, según reconoce el directivo, el reto de este proyecto se concentra en elevar de manera significativa el nivel de ocupación del hotel, pues se calcula que en los últimos 15 meses, el promedio oscilaba entre el 20 y el 25%.



“Vamos a poner al hotel a hablar con las nuevas generaciones. En este momento, dada su tradición, se ha quedado un poco estancado en el tiempo y el reto que tenemos con nuestro equipo de diseño y arquitectura es conquistar el mercado joven, de 25 a 40 años, y volverlo un lugar importante para hacer coworking, para reuniones, etc.”, agregó Rodríguez.



Durante la primera etapa de la transición, que va hasta el 2021, se invertirán US$10 millones, destinados a renovar 350 habitaciones, salones de eventos y áreas comunes.



Las 223 habitaciones restantes, según habían señalado los directivos del hotel hace unas semanas, estarían involucradas en otros proyectos en los que posiblemente se hablaría de utilizar otra identidad de marca, en la misma edificación.



El pasado jueves, durante la Asamblea Anual de Afiliados de Cotelco en Villavicencio, GHL fue galardonado por sus prácticas de responsabilidad social, a través de las gestiones realizadas con la Fundación Palmarito. También se destacó su empeño por apoyar la promoción del ecoturismo en Parques Nacionales.



