Grupo Adolfo Domínguez con crecimiento en facturación

El grupo Adolfo Domínguez ha completado el primer trimestre de 2019 (marzo-mayo 2019) con un crecimiento global en las ventas comparables del 6,4% en las colecciones de mujer, que siguen un nuevo sistema de trabajo implantado en la compañía.



Se trata de la colección Galicia, un conjunto de 18 subcolecciones de mujer inspiradas en el territorio gallego y que se han distribuido en sus 387 tiendas en 22 países, además de en el canal online.



(Marca española Adolfo Domínguez anuncia su ingreso a Colombia).

Cada prenda recrea un motivo de Galicia, bajo denominaciones e inspiraciones creativas como Toxo, Orballo, Atlántico, Fento, Queimada o Cíes. Galicia es la primera serie de colecciones completa que pertenece 100% a la etapa liderada por la consejera delegada Adriana Domínguez e inaugura una nueva forma de trabajo en los equipos de diseño de la compañía que desarrollan todos los trajes alrededor de un mismo concepto.



La firma acaba de lanzar ahora la segunda colección ideada bajo esta fórmula, en esta ocasión centrada en el concepto gender fluid que desmarca las prendas de la categorización de género. El proyecto Galicia arrancó en noviembre de 2018, tras el proceso de fusión de marcas en una sola (Adolfo Domínguez). La acogida de las prendas y de los estampados originales ha sido especialmente buena en los mercados de España, Japón y México, con crecimientos de entre el 6% y el 7%, y con mejora de las ventas en los otros 19 países donde la firma de moda de autor dispone de tiendas.



GALICIA INSPIRA



La colección incluye 18 motivos trabajados, que se secuenciaron en las tiendas bajo las denominaciones: Fento, Mariña, Queimada, Lume, Néboa, Area, Mondariz, Ons, O Liño, Terra, Luar estampado, Orballo, Atlántico, Sálvora, Cíes, Finisterre, Muxía y Nemiña. El trabajo creativo comenzó hace más de un año y empezó a desarrollarse en fábrica en noviembre de 2018, incorporándose paulatinamente a las tiendas a partir de diciembre de 2018 y hasta julio de 2019.



Desde este mes, Adolfo Domínguez cuenta en sus tiendas con la nueva colección otoño-invierno, que destila el concepto gender fluid, es decir, sin enfoque de género.



El grupo Adolfo Domínguez facturó 111,9 millones de euros en el último ejercicio completo 2018/2019 y cuenta con un plantel profesional de más de 1.100 empleados.



TERTULIA



Un espacio de discusión sobre el tema del estilo y la moda se abre el próximo 11 de septiembre a partir de las 5 de la tarde en la tienda de Adolfo Domínguez con Eleonora Morales con su tertulia ‘Estilo y moda, una inversión que cambiará tu vida’.



Este espacio busca de una forma divertida y amena dar nuevas herramientas a los invitados para llegar a descubrir su propio estilo a través de los nuevos conceptos que rodean hoy el mundo de la moda. Los asistentes saldrán inspirados para reorganizar sus clósets, sacar las prendas que ya no usan o darles vida a través de otros looks, adquirir nuevas piezas útiles y atemporales con calidad y procesos de elaboración.



Eleonora, quien cuenta con un magister en gerencia de marcas de lujo en IFA París, un MBA en Moda de Esden Business School y una especialización en negocios de moda y lujo del Instituto Marangoni de Milán, tiene como propósito combinar la experiencia personal de los asistentes y, así, llevarlos a explorar los nuevos conceptos que hoy se manejan alrededor de estos temas. De acuerdo a Morales, “hemos llegado a un estilo más atemporal. No nos debemos limitar a los colores o a las siluetas, tenemos que enfocarnos en prendas que nos representen y nos definan”.