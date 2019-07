Grupo Oesía duplicará planta de personal en el país

El Grupo Oesía, la multinacional española de tecnología, situará en Colombia su centro de operaciones regionales, desde el cual atenderá Centro y Sudamérica.



(Grupo Oesía manejará la región desde Colombia).



En paralelo, la empresa, con oficinas en Bogotá, comenzará un proceso de contratación de más de 500 profesionales, para superar el millar de personas en el país. Luis Furnells, presidente ejecutivo de la firma y quien intervendrá este miércoles en el foro ‘Claves para proteger a las empresas de los ciberataques’, habló con Portafolio.



¿Qué es el Grupo y cuál es la proyección mundial y en Colombia?



Grupo Oesía cuenta con más de 40 años de experiencia en consultoría y desarrollo de tecnologías digitales para administraciones públicas y empresas, así como en la creación de servicios e innovadores productos para aeronáutica, espacio, seguridad y defensa.



Desde hace dos décadas trabajamos en Latinoamérica, siendo Colombia, dentro de la región, el país más destacado. Desde nuestras sedes de España y Colombia vendemos a todos los continentes, incluyendo naciones como EE. UU., Alemania o Japón.



Actualmente, operamos en más de 20 países, con más de 3.500 profesionales que garantizan con su talento, dedicación y esfuerzo el mantenimiento de altos estándares de calidad y de un avanzado state of the art en todos los productos y servicios entregados a nuestros clientes.



¿Qué retos trae para el desarrollo del negocio del Grupo un país como Colombia, sobre todo en el marco de la Cuarta Revolución Industrial?



Colombia alberga nuestra sede para el conjunto de América. Aquí tenemos más de 500 profesionales, aunque de acuerdo con nuestros planes, proyectamos crecer la plantilla a corto y mediano plazo. Los niveles de desarrollo económico, educativo y de talento de Colombia son los óptimos para una actividad, como la nuestra, centrada en el desarrollo tecnológico y en las tareas digitales que impulsan la cuarta revolución industrial. En Grupo Oesía somos los socios de empresas y administraciones públicas para promover su plena transformación digital, para ayudar en gestión de datos, ciberseguridad, logística y gestión de sus procesos de negocio. Más allá de la transformación digital, nuestra tecnología en seguridad y defensa cubre perfectamente las necesidades de Colombia. Estamos trabajando para que nuestros avanzados sistemas de seguridad, en campos como la optrónica, sean operativos aquí.



¿Qué tipo de soluciones ofrece en sectores como la ciberseguridad?



Nuestros servicios tienen un enfoque de 360 grados. En primer lugar, nos ocupamos de la seguridad gestionada, que es la prevención, detección, gestión y respuesta a los ataques en el entorno de redes IT, OT e IoT. En segundo lugar, contamos con soluciones enfocadas en servicios profesionales de seguridad, como son la consultoría, el cumplimiento normativo y la auditoría. También prestamos otros servicios de seguridad avanzada, centrada en la vigilancia digital, análisis forense y respuesta a incidentes de seguridad, y, si me lo permiten, destacaría nuestra labor de concienciación de usuarios.



Ayudamos a implementar campañas de concienciación de los riesgos de seguridad. Creamos una web y un ciclo de conferencias para educar a padres, madres e hijos, y prevenirles de todos los peligros que supone navegar por internet y tener redes sociales. A esta campaña le llamamos ‘En Red Sin Riesgos’.



¿Qué percepción tiene de los avances de Colombia en el desarrollo de las TIC?



Tengo una buena impresión. Hay una política pública decidida y la reciente ley de las TIC le debería dar un impulso al sector. Notamos que hay liderazgo por parte de las autoridades, al igual que un gran espíritu emprendedor. En fin, identificamos múltiples oportunidades para expandir nuestra presencia en el país.



¿Cómo el Grupo Oesía apoya la transformación digital de las empresas?



Grupo Oesía aporta un modelo estratégico que permite adaptar los procesos de las organizaciones a las necesidades del nuevo mercado digital, en materia de conectividad, agilidad, comunicación e inteligencia. Además, cuidamos especialmente que la transformación digital de empresas e instituciones se haga en un entorno seguro. Es decir, ayudamos a mejorar los procesos, a obtener más rendimiento de la información y a conseguir mayor eficiencia, pero, al mismo tiempo, reforzamos la seguridad. Es el servicio integral que estamos implantando con éxito en nuestros clientes, las mejores empresas de Colombia.



¿Cuáles son los principales valores agregados que brindan y cuál es su propuesta de valor?



En los últimos años, hemos evolucionado a un modelo de negocio basado en la generación de valor. Nuestro desafío es convertirnos en los agentes de transformación de nuestros clientes, para que nos vean como una empresa confiable que les ayuda a conseguir sus objetivos.



Somos conscientes de que el verdadero valor añadido es el de las personas. Hay aspectos que es imposible digitalizar, como la empatía con el cliente, la generación de confianza, la relación cercana y la transparencia.



¿Cuáles son los temas más relevantes del evento de ciberseguridad que se realiza en Bogotá: ‘Claves para proteger a las empresas de los ciberataques’?



Con la transformación digital, el mapa de riesgos de las empresas y administraciones públicas ha cambiado. La ciberseguridad ha pasado a ocupar un rol importante porque, con el uso de las nuevas tecnologías en los procesos de negocio, hemos ampliado las posibilidades de ataque. Pensemos que la tasa de crecimiento interanual de incidentes de ciberseguridad, en muchos países desarrollados, supera el 50%. En el evento vamos a exponer este panorama y a explicar las soluciones para que las empresas puedan transformarse digitalmente y aumentar su seguridad.



Mencione cinco claves para que las empresas se protejan de ciberataques.



Así suene a propaganda, la principal es contar con Grupo Oesía para protegerse. Las cinco claves son:



1) Concienciar a sus profesionales para generar un entorno de resiliencia en materia de ciberseguridad.



2) Monitorizar toda la infraestructura tecnológica.



3) Vigilar la marca en todos los canales digitales.



4) Cumplir con los marcos normativos.



5) Buscar un socio tecnológico que comparta sus conocimientos sobre incidentes en ciberseguridad, también los prevenga y, por último, actúe decidida y coordinadamente con las mejores prácticas contra ellos. En fin, considero que Grupo Oesía es y será el mejor partner en transformación digital y ciberseguridad de las empresas colombianas.