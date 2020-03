‘Hay que modificar la licencia ambiental en proyectos renovables’

“El ingreso de las energías renovables a la matriz energética del país nos pone en la lupa de los inversionistas, pero sobre todo nos permite tener la tranquilidad de que contaremos con un sistema mucho más robusto, confiable, seguro y limpio”.

La afirmación es de Germán Corredor, director Ejecutivo de la Asociación de Energías Renovables (SER Colombia), quien en diálogo con Portafolio, subrayó que aun queda terreno por recorrer y con retos por delante en materia regulatoria, técnica y social.



“Consideramos de la mayor relevancia que el Gobierno siga adelante con este proceso. Colombia tiene un enorme potencial para desarrollar energías renovables no convencionales, pero sobre todo, tiene la apremiante necesidad de complementar la matriz eléctrica y fortalecerla para hacerla más confiable, segura y competitiva”, reiteró el dirigente gremial.



¿Cuál es el balance del sector?



En el 2019 se logró dar el paso más importante, ya que iniciamos el camino para modernizar la matriz energética con el futuro ingreso de 2.250 megavatios (Mw) que provendrán de fuentes de energías renovables no convencionales. Lo hicimos luego de una primera subasta fallida, que al final permitió afinar todos los elementos para lograr que la segunda fuera un éxito. En este proceso, participamos activamente haciendo aportes claves para la construcción de un segundo proceso que finalmente fue exitoso.



¿Cuál es el panorama actual de las fuentes renovables?



Adicional a la implementación de los grandes proyectos, las Energías Renovables tienen una importante presencia hoy en el país de la mano de los proyectos particulares de Autogeneración y Generación Distribuida, que han venido creciendo. Es fundamental revisar cómo ha sido la transición energética en otros países y cuáles son las lecciones aprendidas.



¿Cómo ve el desarrollo de las renovables en los países vecinos?



Varios países de la región, dieron hace algunos años el paso para incorporar las energías renovables no convencionales en sus matrices de generación de energía eléctricas y han avanzado en su implementación. Sin embargo, están apenas siguiendo el camino que Colombia acaba de atravesar, por lo cual las experiencias de unos y otros, son fundamentales para el análisis del sector.



¿Cómo ve las normas para el desarrollo del sector?



Hay toda una serie de procesos y procedimientos fundamentales que deben ser seguidos, con el fin de lograr el desarrollo de los proyectos. La consulta previa con las comunidades para entender cómo atender los impactos sociales y lograr la ejecución de los proyectos, será un tema fundamental en esta nueva etapa. De la misma manera, estaremos revisando una propuesta de modificación de los términos de referencia para Estudios de Impacto Ambiental (EIA) para proyectos de energía eólica y solar.



Uno de los grandes interrogantes es el tema de la conexión de los futuros proyectos.

Sin duda alguna, el gran reto es lograr las conexiones necesarias que nos permitan transportar la energía y cumplir de esta forma con nuestros compromisos. Valdría la pena revisar las perspectivas técnicas y regulatorias, así como las posibles acciones que permitirán mitigar los problemas para tender las líneas al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



La incorporación de las fuentes renovables no convencionales en la matriz de generación de energía eléctrica tendrá un alto componente de innovación en materia de acciones para la industria, lo que nos permitirá empezar a revisar aquellas mejores prácticas implementadas en el mundo en los sistemas eléctricos.



¿Cuáles son los retos del sector?



Dado que la subasta exige que los proyectos entren en operación a partir de enero del 2022, los retos que tenemos en el corto plazo para la construcción de los mismos están relacionadas con el desarrollo de las consultas previas, la aprobación de las licencias ambientales, la adecuación de la infraestructura vial y portuaria para traer equipos y maquinaria, y la interconexión para evacuar la energía de los proyectos.



El trabajo que tenemos que realizar con las comunidades donde se instalarán los parques eólicos y solares es fundamental. Lo que viene es muy importante para todos, pues debemos apoyar y facilitar la implementación de los proyectos que quedaron adjudicados tras la subasta, para que esta puesta en operación también sea exitosa.



Desde hace varias semanas el gremio viene hablando de la Generación Distribuida.

A la par de la entrada de las energías renovables no convencionales, en grandes proyectos en el país, el gremio trabaja también en el fortalecimiento de los proyectos de Generación Distribuida, cuya penetración sigue creciendo en el territorio nacional.



¿El país está preparado para la transición energética?



Colombia está preparada para una transición energética que traerá consigo cambios que favorecen a los consumidores, ya que disminuirá el riesgo de desatención de la demanda ante cualquier fenómeno climático (fenómeno de ‘El Niño’) debido a la complementariedad que dan a la matriz de generación de energía, y que habrá mayor competencia con la llegada de nuevos jugadores que dinamizan el mercado. Así mismo, le permitirán al país avanzar en sus compromisos de reducción de huella de carbono y proteger el medio ambiente.



UN NUEVO ENCUENTRO DEL GREMIO EN BARRANQUILLA



Entre este jueves y viernes se reúnen en Barranquilla los principales expertos del sector de las energías renovables, con el fin de analizar los retos que traerá la implementación de las Fuentes No Convencionales de Energías Renovables (Fncer) en el país, en el 4º Encuentro Internacional de Energías Renovables, organizado por SER Colombia y el Consejo Mundial de Energía Colombia (WEC Colombia). El evento que reúne a más de 300 participantes del sector de las renovables de las más importantes empresas que hoy tienen presencia a nivel nacional, tiene como objetivo principal analizar el camino hacia la transición energética que enfrentará el país en los próximos 2 años, durante la implementación de las renovables.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio