‘Hombres y mujeres tenemos la misma capacidad de liderazgo’

Para María Fernanda Suárez Londoño, ministra de Minas y Energía, las capacidades de liderazgo entre hombres y mujeres son iguales. Y subraya que un líder, “lo que busca en el fondo”, es influir e inspirar en los comportamientos.



En diálogo con Portafolio, la jefe de la citada cartera, señaló que fueron dos las razones que la llevaron a aceptar la invitación de este diario para participar como co-editora del especial de equidad de género: su convicción, el profundo interés por el tema y el aporte a los lectores.



¿Cuáles fueron las razones para participar en este especial sobre equidad de género?



Es el interés profundo en el tema el cual he vivido como mujer, mamá, esposa y trabajadora. Y me interesó mucho que un periódico como Portafolio, que centra su contenido en los temas de economía y negocios, desarrolle un especial sobre equidad de género. Además, vi la oportunidad para aportar en los temas que creo son interesantes para los lectores de este diario.



¿La equidad de género ha sido la principal tesis a lo largo de su carrera profesional?



Empecé a darme cuenta que es muy difícil lograr el equilibrio entre la vida personal y la vida laboral. Este momento coincidió cuando me fui a estudiar una maestría en Políticas Públicas en Washington (EE. UU.). La combinación de la experiencia académica con la personal me permitió ahondar más en los temas de equidad de género y comenzar a llevarlos a la práctica.



¿Cómo ser modelo de liderazgo para otras mujeres?



A partir de esa primera reflexión, siempre que he asumido una posición de liderazgo, he sentido la responsabilidad de defender la equidad de género. Uno puede ser un modelo positivo generando espacios que permitan identificar y valorar las capacidades tanto de hombres como de mujeres.



Liderazgo y equidad de género...



Un líder lo que busca en el fondo es influir e inspirar en los comportamientos. La equidad de género es la oportunidad que tenemos para avanzar hacia una sociedad más igualitaria y más justa. Ahí es donde ese liderazgo debe ser consistente, para transmitir inspiración y construir una visión conjunta. En el tema de la equidad de género se requiere más personas liderando una causa para avanzar con mayor velocidad.



¿Se diferencia el liderazgo entre mujeres y hombres?



Las capacidades de liderazgo entre hombres y mujeres son iguales. La equidad de género parte de pensar que somos iguales, y que ambos tenemos las mismas capacidades. Depende totalmente de cómo formemos esas capacidades, y sobretodo de autenticidad. Muchas de las mujeres líderes que ocupan posiciones de liderazgo se destacan precisamente por su autenticidad.



Su trayectoria profesional fue lo que más llamó la atención del presidente Iván Duque para designarla como Ministra de Minas y Energía.



Llevo 23 años de carrera profesional. Inicialmente trabajé en el sector financiero, en bancos como el Citibank, Bank of America y ABN Amro. Pasé a la administración de activos, en organizaciones como Porvenir, donde ocupé la Vicepresidenta de Inversiones. En una segunda fase, llegué al sector público, y como funcionaria llegué al cargo de Directora de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda. Al terminar mi maestría en Washington, regresé a Colombia, y el entonces presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry me ofreció la Vicepresidencia Financiera de Ecopetrol. Estando allí, el presidente Iván Duque me ofreció el Ministerio de Minas y Energía.



Llama la atención del actual Gobierno, el equilibrio entre en número de hombres

y mujeres en el Gabinete Ministerial



Ha sido una decisión acertad e importante del presidente de la República. Y fue una de las decisiones que más pesó a la hora de aceptar su ofrecimiento para integrar el Gabinete. Más, cuando uno es defensora de los temas de equidad de género. Este es un gran ejemplo en muchos sentidos. No fue fácil para el jefe de Estado armar un equipo de ministros paritario, ya que siempre habían más hombres que mujeres. Hoy se siente al interior del Gabinete un ambiente de equidad. Damos las discusiones por igual. Esto impulsa el desarrollo del tema de la equidad de género al interior de los ministerios y como política pública.



¿Cómo ha liderado el tema de la equidad de género en su Ministerio?



La equidad de género debe estar en el ADN del sector minero energético. Siempre hemos considerado que debe ir de la mano con las actividades mineras, petroleras y energéticas. Hay tres componentes que se abordan de manera transversal. Primero, transparencia; segundo, equidad de género; y tercero, transformación digital. Desde hace un año comenzamos la construcción de la política de la equidad de género, uno de los primeros ejercicios en Latinoamérica para promover, fortalecer y articular iniciativas de este tema en el sector minero energético. Lo hicimos de la mano con organismos de cooperación, los gremios y las empresas.



¿Cómo están desarrollando esta política de equidad de género?



Primero, el tema de participación por parte de todo el sector. Segundo, generar una articulación que permita una cadena desde el entrenamiento y la educación hasta el inicio de la etapa laboral. Tercero, prevención de la violencia. Y cuarto, transformación cultural de los entornos de trabajo.