Hoteles Estelar amplía la alianza con Compensar

La caja de compensación Compensar subsidiará a sus afiliados de menores ingresos para que accedan a la red de Hoteles Estelar en Colombia, Perú y Panamá.

La entidad lanzó ayer la estrategia que apunta a profundizar la atención a sus afiliados en la línea turística.



Miguel Díez, presidente de Hoteles Estelar, explica las ventajas del fortalecimiento de la alianza.



¿Cómo es la alianza entre Compensar y Hoteles Estelar?



Desde el año 2014, junto con Compensar, fuimos los pioneros en ofrecer un servicio ampliado de bienestar a los afiliados de la caja.



En general, las cajas tienen tres funciones importantes: brindar servicios de salud, educación y bienestar. Y en esta última área están limitados a lo que tienen y en el caso de Compensar hay tres productos hoteleros, todos en los alrededores de Bogotá.



En esa alianza lo que pretendimos fue ofrecerle a los afiliados además de esos hoteles, 33 más que son los que tiene Estelar a lo largo del territorio nacional, en Perú y en Panamá. Todos los afiliados pueden hacer uso de los servicios de nuestros hoteles. Es decir, ahora podrán hacer uso de una lista de preferencias en el marco de esta alianza.



¿Antes cómo funcionaba?



Antes lo que hacíamos era ofrecer una propuesta un poco más competitiva en términos de precios y de condiciones para los afiliados en general.



Y ahora buscamos beneficiar aún más a las categorías A y B de los afiliados porque la C ya está utilizado los hoteles de una manera muy importante. Entonces, la idea es que las otras, que son las que tienen menos salarios, puedan acceder de una manera más económica.



¿Es la democratización de los servicios turísticos?



De acuerdo. Cuando todos tomamos vacaciones buscamos temporadas en las cuales las condiciones son más favorables y si uno pretende viajar siempre al final del año, pues las condiciones en cualquier lugar del mundo son las más costosas.



Pero si uno define viajar en otras temporadas podemos ofrecer unas mejores condiciones y democratizar precisamente esos hoteles que tenemos.



¿Pero solo aplicará en temporadas bajas?



No. La oferta va a ser durante todo el año pero cuando mayor disponibilidad se presenta es precisamente en las temporadas bajas.



¿Esto rige desde cuándo?



Desde ahora. Con el lanzamiento, damos aperturas a las nuevas reservas con las nuevas condiciones. La caja se compromete con todos sus aliados para subsidiar en parte las vacaciones de sus afiliados.



¿Cómo va la demanda para el fin de año?



Afortunadamente va muy bien. Viendo los resultados de las reservas a diciembre creemos que el mes va a ser muy exitoso. Hoy casi que tenemos cumplidos nuestros presupuestos en la mayoría de destinos vacacionales.



Lo que tratamos de impulsar este año, a diferencia de años anteriores es que, dado el programa que tiene el Gobierno para que conozcamos los atractivos que tenemos al interior de nuestro país, promocionemos ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla o Manizales.



Esas ciudades las pensamos desde el punto de vista corporativo, pero a veces, vacacionalmente se nos olvida la cantidad de atracciones que tienen.



¿Y la demanda de viajes internacionales cómo ha estado?



Para diciembre, empieza a crecer a final de mes después de la Navidad, y en enero sí tenemos una buena demanda pero muy focalizada en Cartagena y Santa Marta.

La tasa de cambio ha aumentado y hace atractivos distintos sitios del país.



Pensar a disfrutar Bogotá en diciembre se vuelve como ir a otra ciudad capital del mundo, y es en eso en lo que yo creo que entre todos debíamos insistir mucho: que el colombiano conozca los atractivos que tenemos hoy dentro de nuestros país.



‘ES UN BENEFICIO DIRECTO AL BIENESTAR DE LOS AFILIADOS’



ra Compensar, el fortalecimiento de esta alianza elevará los descuentos para los afiliados de categoría A y B en 30%, y para los afiliados de categoría C en un 15%, llegando incluso a obtener descuentos de hasta el 60% en Hoteles Estelar.



Víctor Manuel Alvarado, Gerente de turismo, eventos y alimentos de la Caja, explicó que anteriormente los descuentos especiales que tenían con Estelar “tenían unas condiciones puntuales, en unos días específicos y hoteles específicos”.



Ahora, la alianza permite que en cualquier momento del año y en cualquier hotel de Estelar los afiliados de las categorías tengan los descuentos en la tarifa que en ese momento el hotel esté presentando sin importar la temporada y el destino. Es un beneficio directo en el momento en el que el afiliado lo necesite.



Los afiliados de la Categoría A, son aquellos que ganan entre uno y dos salarios mínimos, mientras que los de la Categoría B son los que tienen hasta cuatro salarios mínimos.



Actualmente, el 80% de los afiliados a Compensar tienen esta categoría, explicó Alvarado, quien señala que el objetivo es que Compensar se convierta en una plataforma de bienestar social y una de las aristas es el ocio y el turismo.



La entidad tiene 1,3 millones de trabajadores afiliados y con sus beneficiarios llega a 2,8 millones.



“Con este convenio reafirmamos el propósito que tenemos de generar bienestar familiar, social y económico en los colombianos. Les brindamos opciones factibles de descanso y diversión para que cada vez tengan más oportunidades de salir de su ciudad y ver de manera más cercana la opción de tomar unas buenas vacaciones. Además, dinamizamos el sector turismo y hotelero del país, el cual es un importante generador de empleo, ingresos y desarrollo económico”, aseguró Alvarado.