Industria licorera nacional: vistazo al futuro 

Una de las curiosidades de Colombia es su apetito por el anís. Nuestro aguardiente es anisado, y es tal la costumbre que incluso la denominación de aguardiente se confunde con la del licor anisado.



El único país fuera de la cuenca del Mediterráneo que consume bebidas alcohólicas anisadas de manera popular es Colombia, lo que solo se explica como uno de los tantos legados del periodo de la colonia española.



(Alza en el precio base de los licores aumenta el ‘guayabo’ tributario).

En aquella época, el Rey de España, o el Virrey en nuestras tierras, extendía el privilegio de importar, producir y comercializar licores o vinos a sus amigos, o a quienes resultaran convenientes para los intereses de la Corona española.



Con la independencia de la República, los Padres de la patria, nuestra primera asamblea constituyente, resolvió revocar los privilegios y, en cambio, con el ánimo de recaudo de impuestos, entregar el monopolio de la producción, introducción y venta de licores, léase bebidas destiladas más no vinos, al Estado, luego extendido a los departamentos.



Es así como se comenzó a construir empresas licoreras, productoras de licores anisados, aquí llamado aguardiente, en todos los departamentos.



Con tristeza se debe anotar que hoy solo queda el recuerdo de aquella riqueza licorera, y empresas productoras de licores, destilando y embotellando, son solo cuatro de las muchas que había.



Con la vida del monopolio, se fue estructurando una industria que giraba cultural y políticamente alrededor de las licoreras.



(‘Colombia es un mercado de licores exigente’).



El uso de estampillas para garantizar el pago de los impuestos al consumo, la prohibición de producir o vender licores que pudieran competir con aquellos producidos por el Estado, las bodegas de rentas, con su equipo de inspectores, todo fue el resultado de un ejercicio rentístico departamental. Pero se fueron muriendo las licoreras, que ya no pueden competir con la producción global y con el mundo cambiante y dinámico del consumidor, que exige bebidas distintas, muchas veces de moda.



El Estado, enfocado en la administración de políticas de salud, educación, vivienda, justicia y equidad, no puede ser juez y parte en asuntos comerciales o industriales.



Los negocios requieren financiación, administración, experiencia y conocimiento del mundo de los vinos y licores, y no pueden atarse a reglas de control a la contratación estatal, que bien funcionan para el manejo del aparato burocrático, pero complican la competitividad.



Tristemente, el monopolio, que solo tiene fines rentísticos de acuerdo con lo dictado en la Constitución Política de Colombia, se ha hecho impráctico, pues la libertad de importación y venta, y la posibilidad de libre competencia con productos importados, ahoga una industria nacional reprimida. Se requiere gran cantidad de recursos para invertir, que los departamentos deben utilizar como prioridad en el mejoramiento de los sistemas de salud y educación.



El riesgo comercial que asume una gobernación cuando concentra su esfuerzo compitiendo en un mercado abierto a la importación de vinos, cervezas y licores es demasiado alto. Existe la posibilidad de que la empresa estatal pierda dinero, mermando los ingresos que llegarían solos mediante el recaudo de los impuestos al consumo, y sin riesgo. El mundo ha progresado, Colombia cambió, pero nuestra industria licorera se quedó anclada al pasado.



La gloria y alegría del aguardiente de caña, la imagen de país caribeño, se ve opacada por países latinoamericanos, todos productores y exportadores de ron. Las islas del Caribe se conocen por su industria de ron, exportando a todo el mundo el destilado que encierra el espíritu de la caña de azúcar y la historia que hizo famosos a piratas y corsarios.



El consumo sano de bebidas alcohólicas está atado a la cultura. El momento de consumo, la manera como se disfruta, reconociendo bondades y virtudes y admirando la paciencia del productor, que ha dejado enterrado su corazón y su capital en barriles de roble, esperando que el paso del tiempo redondee el destilado que esmeradamente se ha recogido gota a gota, literalmente.



La intoxicación, erróneamente asociada a la fiesta, solo conlleva drama y tragedia, pero no es con impuestos o monopolio que se educa a la gente. La cultura nace del ejemplo, la disciplina y del amor por la familia y la vida.



Vislumbro una Colombia exportadora de su alegría, aguardiente y ron, productos modernos que recuerdan nuestra historia y geografía. El producto del trapiche, del trabajo de las comunidades indígenas o más pobres, a quienes se les puede dar una posibilidad de desarrollo, lícita y rentable. Esto no significa renunciar a las rentas, al revés, solo dejamos el riesgo comercial del Estado de pérdidas y ganancias al particular, mientras que los departamentos se dedican al recaudo de los impuestos y del control a la evasión. La transparencia, la información y la libre competencia son los ingredientes que permiten que la industria vuelva a crecer, dejando atrás la falsificación, el mercado paralelo o informal y la evasión. Solo así podremos implementar, como país y como Estado que lo componemos todos los colombianos, políticas que regulen el consumo nocivo de alcohol, pero incentiven la cultura y uso racional de las bebidas alcohólicas.



Brindo por un país nuevo, moderno, incluyente, que podrá servir de ejemplo para muchas otras industrias que generen recursos al país, y nos den una mirada exportadora. Recuerden, el consumo debe ser consciente, el exceso es perjudicial para la salud.



Daniel Picciotto

Presidente de Casa Domecq