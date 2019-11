Industrias ahorrarían un 40% en costos con autogeneración de energía

La autogeneración de energía a través de los páneles solares brilla con luz propia en ocho grandes complejos industriales del país, que de paso está ayudando a aclarar el panorama para que otras plantas de producción sigan el mismo camino.



La razón que llevó a que Ecopetrol, Postobón, la Empresa de Licores de Cundinamarca, Bavaria, Tecnoglass, Cerro Matoso, Compañía Nacional de Chocolates y Holcim hayan apelado a adoptar infraestructuras fotovoltaicas para surtir de energía eléctrica a sus plantas radica en la reducción considerable en los costos, más en este rubro.



Antes de adaptar las platas solares con baterías de almacenamiento a sus infraestructuras de producción, los costos de la energía eran un verdadero dolor de cabeza para las respectivas administraciones del citado número de complejos, ya que les representaban entre l3% y el 50% de los gastos totales de la operación.



Cálculos de Efizity, empresa internacional asesora en temas de optimización energética, indican que una planta de producción puede lograr ahorros hasta del 40% en los costos de energía al adaptar proyectos de autogeneración, como el solar, donde en ocasiones pueden implementar estas iniciativas sin invertir sus propios recursos en los montaje.



Para la muestra, el caso más reciente corre por cuenta de Ecopetrol, que en días pasados puso en operación el Parque Solar Castilla, localizado en el municipio de Castilla La Nueva (Meta).



Este parque solar fue construido por AES Colombia por solicitud de la petrolera bajo un contrato de suministro de energía por 15 años, que incluye su operación y mantenimiento. La inversión fue cercana a los US$20 millones.



“Este megaparque que surte de energía a nuestro campo Castilla es la mejor demostración de la transición energética que vive Colombia, en la que la generación de corriente a partir del sol convive armónicamente con la producción de hidrocarburos para beneficio del país y de sus regiones”, aseguró Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol.



La citada planta tiene una potencia instalada de 21 megavatios (Mw), equivalente a la capacidad para energizar una ciudad de 27.000 habitantes y servirá para abastecer parte de la energía que requiere el campo petrolero Castilla, el segundo más grande de Colombia con una producción cercana a los 115.000 barriles de petróleo por día.



“Estamos seguros que Castilla Solar marcará el inicio y será ejemplo en la construcción de un futuro energético más sostenible para todo nuestro país”, señaló Federico Echavarría, gerente general de AES Colombia.



Pero la intención de la petrolera es replicar estos complejos solares en otros campos de producción petrolera, por esta razón ya alista las iniciativas Rubiales y San Fernando, los cuales estarán ubicados en el departamento del Meta, y cuya estructura en tamaño será mas grande a la de Castilla.



Otro de los casos a mostrar en cuanto a autogeneración, es el de la planta de Postobón en el municipio de Yumbo (Valle del Cauca).



Allí, el complejo Celsia Solar Yumbo, infraestructura que cuenta con una capacidad instalada de 9,8 Mw, ofrece la energía eléctrica que el complejo industrial requiere para su funcionamiento.



“Estamos muy contentos con el comportamiento de nuestra primera la granja solar, ubicada en Yumbo y construida a través de Epsa, cuya generación fue acorde con las expectativas” indicó Julián Cadavid, líder de Generación y Transmisión de Celsia, empresa de energía de Grupo Argos.



Por su parte, Ricardo Sierra, líder de Celsia indicó que “otro factor que contribuyó a la viabilidad del proyecto fue el gran esfuerzo de los grupos de trabajo que se dedicaron a estudiar y a analizar esta nueva tecnología.



Pero la filial de energía del Grupo Argos no solo surte de energía con su granja solar a la planta de la reconocida marca de refrescos, también hace lo mismo con el complejo industrial de la Compañía Nacional de Chocolates en el municipio de Rionegro (Antioquia).



Esto porque Grupo Nutresa y Celsia instalaron un techo de energía solar cuya capacidad instalada del sistema es de 2,1 Mw con lo que se atenderá el 15% del consumo de la fábrica. La iniciativa cuenta con 8.047 módulos fotovoltaicos que están ubicados a lo largo de siete cubiertas de las instalaciones de la planta de producción y que representan un área de 14.924 metros cuadrados.



“Una de las prioridades estratégicas de sostenibilidad de la organización es la de reducir el impacto ambiental de nuestras operaciones y productos. Esto nos llevó a procurar optimizar nuestra intensidad energética, no solo mediante la promoción de una cultura del uso eficiente de este recurso, sino también a través de la migración hacia fuentes de energía más limpias”, señaló Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.

El Grupo Tecnoglass también incursionó en la producción de energía solar para el autoconsumo, gracias a un proyecto que costó US$ 15 millones y que se desarrolló por fases hasta alcanzar una capacidad instalada de 12 Mw.



“En Colombia nadie genera más con energía solar que nuestra planta, así nos quitamos un dolor de cabeza, ya que al generar corriente eléctrica desde paneles fotovoltaicos propios, podremos pagar lo invertido en los primeros cinco años de operación, y luego otros 20 años sin desembolsar un solo peso para atender las tarifas, eso también se verá reflejado en la utilidad”, explicó Christian Daes, presidente de Tecnoglass.



El montaje de la planta solar de la citada empresa localizada en Barranquilla estuvo a cargo de Panasonic Latin America, S.A., a través de su filial Energy Solutions, la cual cuenta con la mayor cantidad de sistemas solares instalados e interconectados a la red, bajo autoconsumo.



Para la administración de Tecnoglass, la planta solar busca responder eficientemente a la demanda de producción de 24 horas de sus diferentes complejos generando energía sin costo alguno durante las horas de sol.



Así mismo, la intención con la iniciativa es disminuir el consumo de gas como fuente de energía a un 7%, ya que hasta hace poco generaba el 90% de su corriente con este combustible que le demandaba cerca de seis millones de kilovatios hora/mes.



