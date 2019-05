Instagram planea eliminar los 'me gusta' en las publicaciones

Instagram de Facebook considera eliminar el número de "me gusta" en las publicaciones, una medida que refleja los esfuerzos de otras redes sociales como Twitter orientados a hacer de sus plataformas lugares más agradables para sus usuarios.

"Esta semana, realizaremos una prueba en Canadá que eliminará la cantidad total de 'me gusta' en fotos y videos", informó Facebook el martes en una publicación de blog previa a la conferencia de desarrolladores F-8 de la compañía. "Vamos a probar esto porque queremos que los seguidores se enfoquen en las fotos y videos que se comparten, no en cuantos 'me gusta' tienen".



En los últimos años, las redes sociales han sido criticadas por contribuir a la adicción a la tecnología y a difundir información abusiva.



De acuerdo con un reciente estudio publicado en la revista Psychological Science, los mismos circuitos cerebrales que se activan al comer chocolate y ganar dinero lo hacen cuando los adolescentes ven una gran cantidad de "me gusta" en sus fotos.



También es más probable que los adolescentes hagan clic en los contenidos que tengan más "me gusta". Twitter lanzó este año una aplicación prototipo que hace que la cantidad de "me gusta" y retuiteos sea menos visible, en un esfuerzo tendiente a lograr que el servicio sea más conversacional haciendo que las personas se centren más en el contenido y no en la cantidad de aprobaciones.



Si un usuario desea ver la cantidad de "me gusta" y retuiteos en una respuesta a una conversación, la persona tendrá que hacer clic en los tuits individuales.