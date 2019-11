Invenergy, el aliado de EPM que llega para sus renovables

Tras 17 meses de la crisis en la Central Hidroléctrica de Ituango (Hidroituango), el Grupo EPM sigue pagando una cuenta alta por la contingencia que está afectado de manera sensible sus arcas.



El efecto colateral en esta ocasión es todo su programa de energías renovables el cual se quedó corto de recursos, y que para rescatarlo designó a la firma estadounidense Invenergy, como su aliado para sacarlo a flote.



(Invenergy busca socio local para invertir en Colombia).

Así, en las últimas horas el conglomerado antioqueño y la citada multinacional sellaron un acuerdo para invertir, desarrollar, construir, operar y mantener proyectos de energías renovables no convencionales en Colombia, específicamente con tecnología solar y eólica.



El convenio incluye la representación comercial y la venta de la energía eléctrica y los productos de reducción de emisiones de los nuevos proyectos.



“Para nuestra organización las energías renovables no convencionales son una prioridad, por nuestro compromiso con los clientes de ofrecerles servicios a la altura de las nuevas tecnologías, buscando siempre precios eficientes y el cuidado del ambiente”, señaló el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta.



Luego de un proceso de selección de varios meses, en el que participaron 19 firmas internacionales, la administración de EPM seleccionó a Invenergy como su aliado estratégico para el desarrollo de las energías renovables no convencionales.



La multinacional Invenergy, con sede en Chicago (EE. UU.), ha desarrollado 150 proyectos energéticos, entre ellos: 96 eólicos con 14.914 megavatios, 30 solares con 3.351 megavatios y 13 de almacenamiento de energía con 260 megavatios, ubicados en Estados Unidos, América Latina, Japón y Europa.



“Nuestra alianza con EPM representa un hito para Invenergy al entrar al mercado colombiano y expandir nuestra presencia en América Latina, y nos complace empezar a trabajar juntos para acelerar el crecimiento de las energías renovables en este país”, afirmó Michael Polsky, fundador y gerente general de Invenergy.



La inversión estimada por la firma de EE. UU., asciende a US$400 millones, y en su modelo de negocio busca desarrollar, construir e invertir en los proyectos, aportando todo su conocimiento en evaluación y adquisición de estos, financiamiento con la banca, capacidad de negociación en la compra de equipos, contratación y transformación de proyectos en activos operativos.



“Alianzas como la que suscriben EPM e Invenergy no solo demuestran el potencial de las energías renovables en Colombia, sino que representan nuevas oportunidades de inversión y empleo en beneficio del país y las regiones”, dijo la ministra de Energía, María Fernanda Suárez.

​