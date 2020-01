Inversiones de Uber serán redireccionadas en América Latina

Uber redireccionará sus inversiones a otros mercados de Latinoamérica ante su forzada salida de Colombia por problemas de regulación y donde había proyectado su negocio a mayor nivel, dijo a Efe el vicepresidente global de Asuntos Públicos de la compañía, Justin Kintz.



Kintz adelantó que el plan para redireccionar esas inversiones contempla a otros países latinoamericanos como Panamá, Costa Rica, Chile, Perú o Ecuador, en donde pese a las dificultades han “encontrado Gobiernos” con la “iniciativa de dialogar”.



En esta estrategia se incluye la inversión de US$40 millones en un Centro de Excelencia en Bogotá con el que se pretendía crear 600 nuevos empleos para finales de 2023, un plan que no se alcanzó a concretar.



El anunciado cierre de operaciones en Colombia de Uber supone un nuevo capítulo de la firma estadounidense de su truncado viaje para instalarse en América, un continente en el que las sanciones, la oposición de los taxistas y la poca adaptabilidad de la legislación son sus principales antagonistas.



La capital mexicana se convirtió en la primera ciudad de Latinoamérica en regular Uber en 2015. En Perú se creó una categoría diferente conocida como “Taxi por Aplicativo”, que reconoce la existencia de los taxis de calle y de los vehículos privados y sus diferencias. Mientras que en Brasil se reguló el servicio de transporte privado intermediado por plataformas (TPIP) en 2018 luego de dos años de discusiones.



Justin Kintz lamenta que no se haya ofrecido “certeza” para poder realizar las inversiones planeadas en el mandato de Iván Duque, cuya bandera es la defensa de la economía naranja (industrias creativas).



“Venimos invirtiendo en Colombia desde 2013. Bogotá fue el primer destino en Suramérica”, recordó el ejecutivo al destacar que en el país encontraron la fórmula de talento y alta demanda de servicios alternativos de movilidad.



El reconocido investigador y analista en temas de movilidad sostenible Dario Hidalgo dijo a Efe que Uber “ha operado sin permiso legal de transporte desde su llegada”, pues “la regulación colombiana no se ha ajustado a las nuevas plataformas”.



De otro lado, Kintz no descartó que si se dan las condiciones de “igualdad” regresarían a Colombia. El marco legal que se defina en el futuro, consideró, debe “fortalecer” la competencia y las opciones en el mercado, así como “proteger” a los usuarios ante lo que ha calificado como una “arbitrariedad”.