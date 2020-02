‘Invertiremos US$750 millones en empresas’: Claro

El presidente de Claro Colombia, Carlos Zenteno, en la apertura del Claro Tech Summit en Cartagena, entregó un balance en el segmento empresas para la compañía de telecomunicaciones.



Además, explicó el modelo con el que se atiende en el país, la transformación y digitalización de las firmas de todos los tamaños.



¿Cómo está la fracción de empresas en Claro?



Los ingresos del segmento de empresas y negocios ya están arriba del 25% para la compañía, que hoy se enfoca en desarrollar soluciones digitales en procesos de cocreación con sus clientes.



En Colombia, estamos en una etapa en que la transformación digital ya no es el futuro, sino una realidad.



Este segmento tiene el más rápido crecimiento, y la compañía ya trabaja aproximadamente con 370.000 empresas del país, desarrollando soluciones de automatización, Big Data e Inteligencia Artificial a partir de un proceso de co-creación. Es decir, nos sentamos al lado de nuestros clientes para entender sus necesidades y consolidarnos como el gran aliado de la competitividad del país.



¿Cuál es el modelo que ofrecen en las compañías?



La base para avanzar en la aplicación de soluciones de inteligencia de datos en áreas como retail, finanzas, salud y ciudades inteligentes, ha sido contar con la conectividad e infraestructura básica, en la que Claro ha empeñado sus esfuerzos en sus 20 años de operación en el país.



Hemos invertido más de US$15.000 millones en desplegar la mayor cobertura en el país, al tiempo que hemos usado poco más del 60% de las inversiones del sector para tener conectividad e infraestructura.



Y nos hemos ido transformando ahora a una empresa de soluciones digitales para nuestros clientes.



Esto lo hacemos en capas como la automatización, internet de las cosas e inteligencia artificial, que tienen una gran cantidad de aplicaciones en las industrias, y estamos apoyando a las empresas colombianas en estos procesos.



Para hacerlo con efectividad, debemos desarrollar bien el proceso de transformación y de digitalización, pues no solo somos una empresa de soluciones, sino que ofrecemos un ecosistema más robusto.



¿La estructuración de soluciones digitales no debe hacerse de manera genérica?



Nosotros, no lo hacemos de esa manera, pues la digitalización realmente no significa cambiar a los empleados por robots.



Igualmente, la robotización no es solo invertir en máquinas, es hacerlo con el objetivo de mejorar.



Lo que hacemos es que desarrollamos proyectos para cada una de las compañías, centradas en lo que les interesa y quieren.



La preocupación está, pero el cambio de chip se encuentra en la adopción de las tecnologías. Las soluciones que ofrecemos van desde un contact center, hasta un data center, también tenemos opciones de PBX, y además, por supuesto, está el cloud.



Lo que hacemos es que escuchamos al cliente, lo que busca y requiere y, basado en eso, se diseñan y establecen las mejores opciones para su empresa, sin que importe si es una compañía nueva o grande. Las diferencias se dan dependiendo de lo que se requiera; tenemos incluso opciones de pago por consumo.



Así mismo, están las soluciones que Claro también tiene en otros segmentos, como la financiación de equipos de todo tipo, que lo tenemos en el área del hogar.



¿Qué viene para este mercado por parte de Claro?



Nuestra visión es optimista, pensamos hacer inversiones en el segmento por cerca de US$750 millones, más lo que hemos invertido a lo largo de nuestra historia.



¿El país, tras la subasta del espectro, es un buen mercado?



Colombia es un mercado altamente competitivo, lo que vemos es que tras las subasta del espectro se da la llegada de un nuevo competidor, y eso da una buena señal del país y del sector.



¿Qué va a pasar con el 5G en Colombia?



Por ahora, se tienen que dar pasos previos, hacer las pruebas y tener los equipos disponibles.



Colombia está a la vanguardia de los avances de tecnología, ya que grandes ciudades del mundo solo tienen la 5G a modo de prueba, pero no implementada definitivamente.



En este sentido, Claro ya anunció su interés en participar en el desarrollo de pruebas en el país.



El entorno de las telecomunicaciones cambió en el país con la asignación de nuevas bandas de espectro. El compromiso de Claro está no solo con Colombia, sino con las empresas y, por eso, queremos ser los primeros en desplegar la tecnología 5G, que es el siguiente paso en la evolución de la conectividad.



Para poder ofrecer soluciones en esta tecnología se requerirán nuevas licitaciones y asignaciones de espectro de bloques más grandes, de hasta 100Mhz por operador.



Además, la adopción de 5G permitirá aumentar el alcance de servicios digitales en áreas como la salud, energía, transporte, comunicación, agricultura y ciudades inteligentes, que son el foco de nuestro Claro Tech Summit.



El 5G tiene bondades como permitir conexiones de 10 gigas desde el celular, conectar 100 veces más dispositivos de los que se puede hoy en día, reducir los consumos de batería, mejorar la latencia (tiempos de respuesta) e incluso facilitar el Internet de las Cosas, al permitir conexiones no solo humano-humano, sino máquina-máquina.



Ya en 2018 habíamos hecho demostraciones reales de 5G en Colombia, en una frecuencia de 28 gigahertz y el aval de las autoridades nacionales. Se alcanzaron velocidades de 10 Gbps, hasta 10 veces más rápida en comparación con las tecnologías actuales, y latencias inferiores a 1 milisegundo, algo nunca visto.



¿Cómo está diseñado y pensado este evento?



Estamos en tres pilares temáticos: ecosistema, referente a las plataformas y arquitecturas técnicas, humanas y estratégicas como base de la revolución digital; sector empresarial 2.0, que corresponde a la transformación de los modelos de negocio, y ciudadanía digital, que abarca las dimensiones del individuo como centro del proceso evolutivo para la revolución digital. Queremos también hacer conferencias de la realidad del país, de su marco legal y avances puntuales en el desarrollo de las soluciones.